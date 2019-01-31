Project Syndicate: ЕС пока не осознает реальный масштаб ущерба от Брексита

Александр Белов, , 07:31 — REGNUM

Дата выхода Великобритании из состава ЕС стремительно приближается. Независимо от того, ждет ли Великобританию «мягкий» или «жесткий» Брексит, Лондон готов предпринять всё возможное для того, чтобы преодолеть экономическую турбулентность. В прошлом Великобритания сталкивалась с более крупными кризисами, и каждый раз она в конечном итоге преодолевала их. Для меня самый важный вопрос заключается в том, какое влияние окажет Брексит на будущее Европейского союза, пишет Зигмар Габриэль в статье для издания Project Syndicate.

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«Европейская идея» почти наверняка выживет. ЕС не разрушится после Брексита, он также сможет преодолеть экономические последствия выхода Великобритании. Однако Брексит может нанести ущерб глобальным позициям ЕС, масштаб которого мы, европейцы, в настоящий момент, кажется, не можем себе даже представить. Недавно Трамп понизил дипломатический статус представительства ЕС в США. Возможно, это всего лишь «первая ласточка» грядущих событий.

Также нельзя сбрасывать со счетов и геополитический контекст, на фоне которого проходит процесс Брексита. Наиболее явным фактом является то, что политический и экономический баланс сил смещается из Атлантики в Тихоокеанский регион. Вину за данную тенденцию нельзя возлагать только на популистов, таких как Трамп. В конце концов, именно бывший президент США Барак Обама начал говорить о большей роли США в Тихоокеанском регионе, в то время как его предшественники всегда говорили о «трансатлантической» роли США. Несмотря на то, что сегодня мы живем в мире, в котором ни одна держава не хочет брать на себя глобальную ответственность, завтра могут появиться сразу две глобальные державы (США и Китай), которые начнут борьбу за глобальное доминирование.

Европейцы, включая Великобританию, могут столкнуться с новой проблемой: смогут ли они сохранить свой суверенитет на фоне борьбы между конкурирующими центрами силы? После выхода Великобритании из состава ЕС европейский блок может оказаться в менее выгодной позиции, поскольку остальной мир будет считать, что европейцы стали слабее. Неспособность выработать единую политику и сформулировать единые интересы не позволит ЕС убедительно транслировать свое мировоззрение. Более того, после Брексита ЕС потеряет государство, обладающее обширными дипломатическими сетями, создававшимися в течение сотен лет. В лице Великобритании ЕС потеряет страну, которая является один из крупнейших экономических центров, а также имеет в своем распоряжении ядерное оружие и первоклассные вооруженные силы.

Всего вышеперечисленного достаточно для того, чтобы воспользоваться оставшимся до 29 марта временем для поиска компромиссного варианта, который бы позволил максимально смягчить негативные последствия Брексита. Всем ясно, что шансы на это невелики. Для большинства лейбористов ЕС имеет гораздо меньшее значение, чем свержение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Между тем многие британские консерваторы смогут достигнуть своих целей в рамках Брексита, просто ничего не делая. Маловероятно, что «мягкий» вариант Брексита получит поддержку парламентского большинства, поскольку в данном случае будущее Великобритании оказалось бы полностью в руках ЕС во время переговоров относительно условий сохранения членства Великобритании в рамках единого рынка.

Что же тогда делать ЕС? Наверное, в ЕС поступили бы правильно, просто пожав плечами и указав на то, что политическая элита Великобритании сама виновата в том, что страна оказалась в подобной ситуации. Однако данная позиция не принесет никому пользы. Последствия Брексита нанесут удар не только по британскому населению, но и по Европе в целом. Для того, чтобы найти способ сохранить максимально близкие связи между ЕС и Великобританией, все европейские лидеры должны признать, что то, что произойдет 29 марта, имеет важное значение для всех нас. В частности, европейские социал-демократические партии должны обратиться к Лейбористской партии Великобритании и ее лидеру Джереми Корбину. Немецкие консерваторы и либералы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном должны обратиться к ирландскому правительству в связи с возможными последствиями «жесткого» варианта Брексита, в рамках которого между Ирландией и Северной Ирландией будет установлена «жесткая» граница, что может привести к всплеску насилия. Соглашение Мэй, которое было решительно отвергнуто британским парламентом 15 января, должно было предотвратить подобный сценарий развития событий.

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Европейские лидеры также должны задаться вопросом: могут ли они выработать более компромиссное соглашение с Великобританией? Возможно, стороны смогут найти пространство для маневра в отношении свободы передвижения внутри ЕС. В конце концов, не только британское правительство, но и немецкие мэры, а также муниципальные советы хотят получить больше инструментов для смягчения воздействия, которое миграция оказывает на наши системы социального обеспечения. Свобода передвижения не исключает процесс управления этой свободой.

По мере приближения даты выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе должны дать понять, что часы будут остановлены, если Великобритании потребуется больше времени для проведения переговоров. Подобные случаи и раньше имели место в международных переговорах. Даже проведение выборов в Европейский парламент, намеченное на май 2019 года, не представляет собой непреодолимого препятствия. Настало время проявить политическое творчество. Необходимо использовать любые, даже самые незначительные шансы на успех. Цена выхода Великобритании без соглашения может оказаться слишком высокой для ЕС.