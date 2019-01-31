Председатель «Товарищества белорусского языка» Елена Анисим будет выдвигаться кандидатом в президенты Белоруссии. Об этом она заявила 30 января в эфире польского «Еврорадио».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

"Меня принуждают просто участвовать», — сообщила Анисим.

По её словам, в президентских амбициях поддержку ей оказывают друзья и товарищи, а также некие неназванные лица, «которые позиционируют себя как враги независимой Белоруссии» и представляют серьёзную опасность для постсоветской республики. Председатель «Товарищества белорусского языка» (более известного под белорусскоязычной аббревиатурой ТБМ) уверена, что вышедшая в январе серия публикаций в российских и белорусских СМИ на тему апологетики терроризма и русофобии в издании возглавляемой ею организации — не столько её личная проблема или проблема ТБМ, сколько вопрос государственной безопасности.

Цитата из видео «Ці здолее дэпутат Анісім аб’яднаць і павесці за сабой апазіцыю Гаворым у 1505» (Euroradio Live) Елена Анисим

В ходе интервью и корреспондент, и Анисим старательно обходили информационный повод тех самых публикаций, из-за которых в Союзном государстве Белоруссии и России разгорелся нешуточный скандал. Как будто в издании ТБМ «Новый час» не было серии статей такого автора, как Николай Дедок, как будто он почти два года не занимался на страницах этого издания апологетикой терроризма ивосхвалением бандитов Руслана Гелаева, Шамиля Басаева, Зелимхана Яндарбиева, Сашко Билого (Музычко) и других.

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Слушатель «не в теме» мог не понять, о каких таких обидевших Анисим публикациях идёт речь. Вполне ожидаемо антисемитская репутация издания ТБМ также не обсуждалась. При обсуждении публикаций в российских изданиях Анисим походила на известного киноперсонажа — галантерейщика-рогоносца, заявлявшего о намерении спасти страну вместе с кардиналом.

«Ибо это не просто, скажем так, наскок, это некие претензии ко мне, но через меня хотят указать, что, мол, надо менять, теперь осматривать государственную политику и вот это один из самых опасных моментов, которые есть в этих последних публикациях. Поэтому я вынуждена реагировать, пока не реагируют государственные органы власти», — сообщила Анисим.

Действительно, госорганы Белоруссии хранят гробовое молчание, не комментируя скандальную ситуацию и обращения журналистов. Вместо прокуроров и следователей говорят приближённые к властям спикеры — например, лидер белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич.

По мнению ведущего польской радиостанции, публикации о пропаганде изданием ТБМ терроризма появились на «достаточно маргинальных российских ресурсах». Весьма сомнительный ход, учитывая, что критерии маргинальности применимы к «Еврорадио». Дмитрий Лукашук обратил внимание на цитату в одном из российских изданий, где говорится о том, что за участие в президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко отблагодарил Елену Анисим местом в Палате представителей Национального собрания — «стерильной палате» без единого оппозиционера, как утверждали белорусские диссиденты.

Александр Лукашенко. Выборы в Белоруссии

Конституционно закреплённое равенство двух государственных языков «на практике это абсолютно не выдерживается ни в одной сфере», заявила Анисим в эфире польской радиостанции. Генпрокуратура Белоруссии, формально следящая за соблюдением законности, получила повод для реагирования и теперь просто обязана подтвердить или опровергнуть правомерность такой оценки белорусских реалий.

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По словам Анисим, ТБМ участвует в политической деятельности «и будет участвовать в политических кампаниях» — 28 января организация приняла на сей счёт специальное заявление. В президентской кампании активистка «белорусизации» рассчитывает не только на поддержку своей организации, но также на помощь партий, представляющих русофобскую прозападную оппозицию, среди которых «Белорусская христианская демократия» (БХД, не зарегистрирована Минюстом), «Объединённая гражданская партия» (ОГП), «Белорусский народный фронт» (де-юре не партия) и тому подобные структуры. Популярность этих структур, судя по данным социологов и итогов выборных кампаний, находится на уровне статистической погрешности.

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Анисим уверена, что выборы в Белоруссии есть — в этом она заявила позицию, противоположную отстаиваемой упомянутыми ею партиями и организациями. Она сообщила также, что «однозначно» пойдёт до конца президентской кампании и помешать ей в этом сможет только форс-мажор. Во время президентской кампании 2015 года Анисим заявляла нечто подобное, однако не смогла даже зарегистрироваться кандидатом в президенты.

Сообщив о готовности стать единым кандидатом от оппозиции во время президентской кампании (фактически начавшейся в 2018 году), она уверенно заявила об отсутствии у неё шансов победить Александра Лукашенко на выборах — так как у него «огромная поддержка» и большой опыт. Анисим уверена, что белорусское общество однозначно не готово видеть на посту президента женщину.

«Белорусы по своей ментальности — они более, скажем так, приторможенные, они более склонны к осмотрительным решениям, неким продуманным, может быть, временами запоздалым. Тем не менее: за такое время — год-полтора, здесь много что может поменяться», — сказала Анисим, прогнозируя возможность своей победы не в нынешней, а следующей президентской кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Данная лидером ТБМ характеристика белорусов заслуживает внимания и напоминает известное изречение её коллеги по русофобскому цеху — лидера БНФ Зенона Позняка, который в 90-е годы, терпя одно политическое поражение за другим, констатировал: «Народ больной». Анисим уже сейчас знает, что «приторможенные» белорусы не изберут её президентом — как не избрали Позняка.

На вопрос, видит ли Анисим угрозу независимости Белоруссии, она ответила: «Однозначно вижу эту угрозу, и последние публикации — это как раз таки есть проявление этого, деятельности».

По всей видимости, разоблачительные публикации настолько задели Анисим, что спрятаться от уголовного преследования она решила с помощью статуса кандидата в президенты.

Практический выход от PR-акции Елены Анисим на польском «Еврорадио» невелик. Заявлена обида на преданные огласке факты деятельности ТБМ. Критику в свой адрес Анисим фактически приравняла к покушению на независимость Белоруссии. Появились дополнительные основания считать, что руководитель общественной организации, занятой политической деятельностью, явно пытается спрятаться от уголовного преследования через участие в президентской кампании. Анисим потратит чужие деньги, из-за неё напрягутся наивные сторонницы, которым задурят голову спасением Белоруссии. На самом деле всё сводится к спасению отдельно взятой персоны, которая вместо покаяния и исправления ошибок устраивает гвалт.