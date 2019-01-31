Высказывание депутата Верховной рады Украины, председателя комитета по иностранным делам Анны Гопко о расколе России ничего нового из себя не представляет. Это не новые слова в российско-украинских отношениях или в международной политике. Это не новое слово и в психологической или информационной войне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

На самом деле, украинские националисты высказывают свои мечты, которые вытекают из их комплекса неполноценности, но и тут они несамостоятельны. Все эти тезисы, все эти псевдоидеи можно было встретить ещё во времена нацистской пропаганды против Советского Союза в начале и на протяжении по крайней мере первой половины Второй мировой войны. Это всё одно и то же, и казаки, и ставка на национализм крымских татар, калмыков и так далее.

Затем это знамя было подхвачено западным блоком, прежде всего НАТО, во времена холодной войны. Это 50−60-е годы. На Западе пригревали этих националистов, им издавали на деньги западных спецслужб соответствующую литературу. Проводились соответствующие курсы, обучения, им давалось время в радиоэфире «Радио Свободы».

И то, что мы видим сейчас, — это возрождение тех старых, затхлых мифов. Это говорит о том, что времена возвращаются, мы возвращаемся в те самые времена холодной войны.

Советский плакат. Голос Америки. 1950

Реагировать на это нужно спокойно, со здравым смыслом. Но бдительность терять нельзя. Потому что вновь подпитываются различные сайты в интернете, создаются какие-то невиданные прежде языки, вроде сибирского языка, которого не понимает ни один нормальный сибиряк, создаются какие-то фонды на западные деньги, которые провозглашают то борьбу за черкесский народ, то что-то ещё. Это всё цветёт и пухнет в таких вот клоаках, подпитываемых западными спецслужбами. А рупором этих западных спецслужб являются подобного рода украинские депутаты.

Таким образом, высказывания Гопко — вполне в рамках сложившейся системы антироссийской пропаганды, ничего удивительного и нового в них нет. Но у нас имеется опыт подобного противостояния ещё времён борьбы с Гитлером. Собственно, идеи Гитлера и других идеологов нацизма Гопко и высказывает.

Политический аналитик Павел Клачков (Красноярск)

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете «День» депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России. Она убеждена в том, что нужно «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». В интервью речь идёт о Башкирии, Карелии, Марий Эл, Татарии, Туве, регионах Северного Кавказа и Кубани.

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