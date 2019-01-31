«Украинской вещунье» Гопко советуют думать не о России, а о своей стране

Абакан, , 10:51 — REGNUM Украина слишком слаба экономически, чтобы пытаться засылать в Россию каких-либо эмиссаров для раскачивания национальной лодки. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал политолог Игорь Саськов (Хакасия), комментируя заявления главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях расколоть Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Гопко в интервью газете «День» заявила о намерениях способствовать расколу России. По её словам, нужно «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». В частности, интервью речь идёт о Башкирии, Карелии, Марий Эл, Татарии, Туве, регионах Северного Кавказа и Кубани.

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«Все вышеупомянутые субъекты РФ около сотни лет (если не больше) входят в состав сначала Российской империи, потом СССР, а затем и Российской Федерации. Говорить о каком-то ущемлении в этих регионах свободы слова и гражданских прав коренных народов этих субъектов попросту смешно. Автор (Гопко) просто не следит за темой вообще. В субъектах идёт нормальная политико-экономическая жизнь, которую очень трудно надломить националистическим нажимом извне, практически невозможно. И народы, населяющие Россию, прекрасно это понимают», — подчеркнул политолог.

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По его словам, Гопко не стоит волноваться за Россию, лучше пусть подумает о проблемах своей страны.

«Опасны ли все эти высказывания? По-моему, нет. По крайней мере, нейтрализации в информационном плане они не требуют, как не нужно и тиражировать все эти мысли во избежание сплетен и кривотолков. Да и Украина слишком слаба экономически, чтобы попытаться впоследствии засылать сюда каких-либо эмиссаров для раскачивания национальной лодки. Что же касается, например, Хакасии, то здесь это вообще нереально себе представить — национальное самосознание в республике развито достаточно сильно и давным-давно избавилось от националистических и шовинистических элементов 90-х годов, эволюционировав до спокойного и умиротворенного добрососедства со всем остальными проживающими тут народностями. Так что украинская вещунья пусть не волнуется — она, рассуждая о чужом, забывает о внутренних проблемах своей страны в этом же плане», — резюмировал Игорь Саськов.

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