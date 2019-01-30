Истощение может служить делу мирного урегулирования. Данный вывод можно сделать на основе ситуации, сложившейся на полях сражений в Афганистане и Йемене, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

В Афганистане

Опытные дипломаты начали хитрые мирные переговоры в обеих странах. Можно привести сотни причин, по которым данные переговоры могут провалиться. К сожалению, если мы говорим о ближневосточном конфликте, то чаще всего оправдываются пессимистические оценки, как отметила моя бывшая коллега по изданию The Wall Street Journal Карен Эллиотт-Хаус почти 40 лет назад.

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Тем не менее процесс мирного урегулирования запущен. Специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил в понедельник, 28 января, что у Вашингтона есть проект мирных рамок, которые необходимо конкретизировать. Высокопоставленный представитель ООН по Йемену Мартин Гриффит заявил в понедельник вечером, что из-за посреднических усилий ООН война в Йемене переходит от военной к политической фазе.

Недавние дипломатические усилия в Йемене и Афганистане вызваны усталостью и разочарованием, с которым пришлось столкнуться на дорогостоящих полях сражений. Администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на собственные неуклюжие заявления главы Белого дома, смогла найти баланс между высказыванием о том, что войны должны быть прекращены, и установлением точного графика прекращения американской военной поддержки. Неопределенность — мать всех мирных сделок.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил на прошлой неделе, что более 45 тыс. афганских силовиков погибли с момента его вступления в должность в 2014 году. Американские военные говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли еще более существенные потери. За последние 17 лет в Афганистане погибли около 1 тыс. 800 американских солдат, еще более 20 тыс. получили ранения.

U.S. Army Афганские силовики

Война в Йемене, начавшаяся в 2015 году, превратилась в кошмар для гражданского населения. В настоящий момент более 22 миллионов человек (примерно 75% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, при этом 16 миллионов человек испытывают недостаток в питьевой воде, а 15 миллионов — испытывают «острую нехватку продовольствия», согласно данным директора национальной разведки Дэниела Коутса, озвученным на слушаниях в Конгрессе во вторник, 29 января.

Рост общественного недовольства также может выступить в качестве фактора, сдерживающего оба конфликта. В Афганистане в прошлом году возникло крупное движение за мир, участники которого преодолели сотни километров, чтобы принять участие в митингах. В 2018 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что готовы к мирным переговорам, а афганское правительство выступило с мирной инициативой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединились к мирной инициативе Гани в июне 2018 года во время празднования окончания поста в месяц Рамадан. В Йемене гуманитарные организации заявили о миллионах погибших среди гражданского населения.

U.S. Air Force Американские солдаты в Афганистане

Во время войны может возникнуть импульс к прекращению конфликта. Вышедший в отставку генерал Джон Николсон, который провел большую часть нынешнего десятилетия в Афганистане, заявил в сентябре 2018 года во время передачи командования войсками генералу Остину Скотту Миллеру о том, что «пришло время закончить эту войну». Однако не генералы завершают современные конфликты — это делают дипломаты. В своем интервью во вторник, 29 января, Николсон заявил, что Халилзад — это именно тот человек, который может воплотить в жизнь всеобщее стремление измученных афганцев к миру. Халилзад, родившийся в Афганистане и знакомый с Гани с детства, имеет уникальный набор связей, а это очень важно, поскольку «связи имеют значение в этой части мира».

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В каждом конфликте процесс эскалации может сменить процесс деэскалации. Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффит начал с соглашения о прекращении огня в портовом городе Ходейда. Затем, возможно, он сможет открыть дорогу в Сану. Затем, возможно, добьется прекращения огня в международном аэропорту Саны, после чего могут начать обмен пленными. Со временем эскалационный импульс иссякает, и проблемы начинают решать на политическом уровне.

Voice of America Йемен. Последствия бомбардировки

Демократические страны всегда могут оказаться в невыгодном положении, когда начинают войну. Общественность ждет решительной победы, и если война затягивается, то все может измениться кардинальным образом: предполагаемые «хорошие парни» начинают казаться дикими убийцами, а их противники начинают выглядеть невинными жертвами. Военная машина начинает вязнуть в усталости и народном недовольстве. Стороны начинают присматриваться к миротворческим формулам, которые позволили бы им претендовать на определенную долю успеха и избежать унижения. Именно такие деликатные сделки дипломаты пытаются заключить в Йемене и Афганистане. Всем нам лишь остается надеяться на то, что им удастся добиться успеха.