В постсоветской интеллектуальной традиции геополитика обычно существует в виде различных красочных моделей, которые позволяют понять текущее политическое положение в мире. Они, конечно, популярные и привлекательные для обычного слушателя, но беда в том, что составляют их непрофессионалы. «Геополитика» до сих пор расшифровывается как «политическая география», и это не инструмент пропаганды, а наука, причем основывающаяся на результатах той же военной географии и экономической географии. Нельзя строить свой анализ только на медийном контенте, густо замешанном на конспирологию — надо смотреть на реалии. Причем эти реалии меняются во времени, и более того, их надо постоянно перепроверять.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан — Китай

Берем простой пример — отношения Казахстана и Китая. Согласно традиционной модели, дела обстоят таким образом:

Казахстан — страна, богатая природными ресурсами, которые нужны Китаю Китай закупает эти ресурсы, а взамен продает различные товары, преимущественно народного потребления, но отчасти и технику Торговое сальдо складывается в пользу Казахстана, потому что сырья Китаю нужно много Сырье Китай будет закупать постоянно и в больших объемах, так как этого требует его экономика.

В принципе, в той или иной форме эти тезисы присутствуют уже много лет при анализе казахстано-китайских отношений, то есть всё укладывается в модель «сырьевая страна — промышленная страна».

Но так ли это? Особенно сейчас? Может, некоторое время назад я бы сам сказал, что да — это так. Но сейчас я думаю, что надо проверить цифры.

Берем данные по экспорту из Казахстана в Китай и сравниваем как казахстанские, так и китайские данные.

Таблица № 1. Экспорт Казахстана в Китай товаров, млн долларов США

Год

Казахстанские данные

Китайские данные

Разница между данными

2001

646,7

960,7

-314,0

2002

1 018,7

1 354,6

-336,0

2003

1 653,1

1 720,0

-66,9

2004

1 966,9

2 286,3

-319,4

2005

2 422,5

2 909,4

-486,8

2006

3 592,5

3 607,3

-14,8

2007

5 635,9

6 431,9

-796,0

2008

7 676,6

7 727,8

-51,2

2009

5 888,6

6 255,6

-367,0

2010

10 122,1

11 108,6

-986,5

2011

16 291,5

15 349,9

941,6

2012

16 484,4

14 675,4

1 809,0

2013

14 373,7

16 050,8

-1 677,1

2014

9 799,4

9 741,8

57,6

2015

5 480,1

5 848,9

-368,8

2016

4 214,9

4 805,1

-590,2

2017

5 777,7

6 378,7

-601,0

По данным ITC

Максимальная разница между данными таможенных ведомств составляет 1,8 миллиарда долларов в абсолютном выражении и примерно 50%. Но в последние годы разница составляет 10%, что вполне укладывается в разницу методологий. Так что можно считать, что последние годы данные по экспорту примерно совпадают.

Однако надо заметить, что постоянный рост казахстанского экспорта в Китай закончился в 2011 году, потом пару лет оставался стабильным, но затем стал сокращаться. Скорее всего, этот тренд прекратился в 2018 году, но в любом случае до пиковых значений экспорту в Китай далеко. И дело, видимо, уже не в ценах, а именно в падении цен и объемов, что гораздо хуже.

Марат Шибутов Экспорт Казахстана из Китая, в млн долларов США

Теперь про импорт. Вот тут и идут главные проблемы. Разница между казахстанскими и китайскими данными весьма существенна — китайские цифры в 2−2,5 раза больше казахстанских.

Таблица № 2. Импорт Казахстана из Китая товаров, млн долларов США

Год

Казахстанские данные

Китайские данные

Разница между данными

2001

172,0

327,7

-155,7

2002

313,0

600,1

-287,1

2003

523,7

1 571,9

-1 048,2

2004

758,2

2 211,8

-1 453,6

2005

1 251,8

3 896,8

-2 644,9

2006

1 924,9

4 750,5

-2 825,5

2007

3 507,3

7 445,9

-3 938,6

2008

4 565,1

9 824,5

-5 259,5

2009

3 569,5

7 748,2

-4 178,6

2010

3 964,5

9 320,4

-5 355,9

2011

5 021,1

9 566,5

-4 545,4

2012

7 497,7

11 001,2

-3 503,5

2013

8 364,5

12 545,1

-4 180,7

2014

7 357,2

12 709,8

-5 352,6

2015

5 087,8

8 441,2

-3 353,4

2016

3 665,7

8 292,3

-4 626,7

2017

4 692,2

11 564,4

-6 872,2

По данным ITC

При этом виден интересный феномен — в 2011 году на Хоргосе были произведены массовые аресты группы контрабандистов, что стало наиболее крупным делом о контрабанде в Казахстане за всё время. И тут же наблюдается падение в 2011—2013 году разницы между китайскими и казахстанскими данными по импорту. То есть жесткие репрессивные меры дали эффект в 1−2 миллиарда долларов ежегодно. Потом, правда, ситуация снова ухудшилась, но тем не менее видна эффективность антикоррупционных мер.

Марат Шибутов Импорт Казахстана из Китая, в млн долларов США

Марат Шибутов Разница между казахстанскими и китайскими данными по импорту товаров из КНР в Казахстан, в млн долларов США

Ну и, наконец, переходим к торговому балансу по товарам между Казахстаном и Китаем. По казахстанским данным, все 17 лет у Казахстана было положительное сальдо в торговле с Китаем, правда, последние годы сокращающееся. Максимального значения оно достигало в 2011 году.

По китайским данным, из 17 лет 8 были для Казахстана с положительным балансом, а 9 с отрицательным. При этом в 2017 году отрицательный баланс достиг максимума — минус 5,2 миллиардов долларов, что говорит о большом дисбалансе.

Таблица № 3. Торговый баланс товаров между Казахстаном и Китаем, млн долларов США

Год

Казахстанские данные

Китайские данные

2001

474,7

632,9

2002

705,7

754,5

2003

1 129,4

148,1

2004

1 208,7

74,5

2005

1 170,7

-987,4

2006

1 667,6

-1 143,2

2007

2 128,6

-1 013,9

2008

3 111,6

-2 096,7

2009

2 319,1

-1 492,6

2010

6 157,6

1 788,2

2011

11 270,4

5 783,3

2012

8 986,7

3 674,2

2013

6 009,3

3 505,7

2014

2 442,2

-2 968,0

2015

392,3

-2 592,3

2016

549,3

-3 487,2

2017

1 085,4

-5 185,8

По данным ITC

В целом, если посмотреть на диаграмму, то видно, что с 2014 года по китайским данным торговый баланс у Казахстана устойчиво отрицательный. Можно вот пошутить, что это результат «Инициативы Пояса и Пути», но на самом деле это результат роста контрабанды.

Марат Шибутов Торговый баланс между Казахстаном и Китаем, в млн долларов США

В результате мы теперь имеем новую модель отношений Казахстана и Китая:

Казахстан сокращает экспорт в Китай, а значит, значение Китая как рынка сбыта падает. Для Китая Казахстан значим только поставками урана. При этом импорт из Китая всё растет, как и отрицательное для Казахстана торговое сальдо. Из экспортера сырья в Китай Казахстан превратился в преимущественного покупателя китайских товаров, которые идут для собственного потребления и возможной перепродажи. Фактически из-за криминализации товарных потоков произошло изменение экономических отношений Казахстана и Китая. Однако это пока не осознано обеими сторонами.

Таким образом, видно, что необходим постоянный мониторинг взаимоотношений стран, потому что их роли и тип взаимодействия может в силу тех или иных причины довольно быстро измениться. Потом могут быть неприятные сюрпризы, когда выяснится расхождение между тем, что в головах, и тем, что в реальности.

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