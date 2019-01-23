Информация о том, что в сельских школах Кемеровской области дети из малообеспеченных семей падают в голодные обмороки, о чём на сессии областного совета депутатов заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, не подтверждается, но и не опровергается окончательно.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

Этакий вброс информации. Иначе это и не назовешь. Смущает, правда, что сделал его детский омбудсмен региона, но вот конкретные школы, где эти обмороки случались, назвать отказался даже депутатам.

Более того, Кислицын «скромно» заявил, что его усилиями под патронат взяты три школы и «примерно 11−15 детей получают питание за счёт пожертвований от бизнесменов». Но ни наличие обращений, ни проведение благотворительных акций он ничем не подтверждает, кроме как словами, отмечая, что всё это конфиденциальная информация.

Тема организации питания в школах не раз становилась резонансной. Так, в Новосибирске год назад активно обсуждалось то, что значительная часть закупаемых для школьных столовых продуктов — фальсификаты.

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Находили в школьных столовых и антисанитарию.

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Deti.kemobl.ru Дмитрий Кислицын

Но в ситуации с обмороки в кузбасских школах смущает один момент — информацию уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын держал в тайне до очередной сессии облсовета. Напрашивается вопрос: почему не начать действовать и не обратиться в соответствующие органы, а не ждать?

Вот что омбудсмен рассказал РБК: «Дети из малообеспеченных семей, проживающие в отдаленных поселках, очень часто не завтракают и не обедают, потому что денег нет».

При этом Кислицын добавил, что к нему на условиях соблюдения анонимности начали обращаться и учителя областных сельских школ, но на сегодняшний день речь идёт о «единичных случаях».

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Вопросы к Кислицину есть и у члена регионального штаба ОНФ по Кемеровской области, депутата областного совета Юрия Скворцова.

«Заявить сегодня, занимая такую должность, на сессии областного совета, что в регионе дети падают в обморок. Цитирую: «Участились случаи падения детей в так называемые голодные обмороки, и эти случаи уже не единичные. Сначала был один вот такой случай. Потом соответственно, скажем, покатился ком». Понимаете, сегодня мы заявляем с трибуны вот такое, а это же по сути оценка властей не только региональных, но и всей России — что сегодня в стране власть довела до того, извините, что дети в голодные обмороки падают. Сейчас пойдёт цепная реакция и по другим регионам. Я хочу сказать, что никто сегодня не идеализирует ситуацию, но за последние годы по организации питания в школах делается очень много. И этому всегда нудно уделять внимание. Это дети. Но тогда возникает вопрос, если эти факты комом пошли, а чего сидим, а чего ждём сессию, чтобы это с трибуны заявить. Почему не поставили сразу в известность прокуратуру, органы опеки?» — высказал ИА REGNUM своё мнение Скворцов.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Тем временем больше всех удивились заявлению детского омбудсмена Кислицына специалисты департамента образования и науки администрации области.

«Обеспечение детей питанием в учебных заведениях — это не просто вопрос региональный, это целое направление федеральной политики. Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — сказала заместитель губернатора Елена Пахомова.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил работникам администрации области уже сегодня проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. Была создана рабочая группа, к которой присоединились депутаты областного Совета, сенаторы, представители Общественной палаты и Общероссийского народного фронта.

Председателям городских и районных советов поручено провести внеочередные сессии и в комплексе рассмотреть организацию школьного питания, проверить факты голодных обмороков детей в школах.

Как рассказал ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ по Кемеровской области, депутат областного Совета Юрий Скворцов, вчера, 23 января, комиссия побывала в нескольких образовательных учреждениях Кемеровского района, но фактов голодных обмороков не обнаружили.

«Наличие жалоб, обращений учителей либо родителей, регистрация в журналах медицинских работников школ, мы не увидели, — добавил он. — На сегодня мы можем сказать, что таких фактов нет, то есть категорично. Конкретных школ он не назвал, поэтому надо делать большую проверку. Нужно развести позиции. Одна позиция — наличие голодных обмороков, которые как ком нарастают и увеличиваются. Мы проверяем этот факт и говорим, что таких фактов нет. Но никто сегодня не отрицает, что у нас семьи имеют разный достаток. Но то, что сегодня якобы не организоано питание для малообеспеченных вообще ни на каком уровне, — это не соответствует действительности».

Ситуаций заинтересовались правоохранительные органы — Следственный комитет организовал свою проверку, в ходе которой будут установлены школы, где якобы имели место факты падения учеников в голодные обмороки, а также были ли подобные случаи на самом деле. Этим делом займётся и местная прокуратура.

Cenya Glova Школьная столовая

По данным мониторинга, которые ИА REGNUM предоставили в администрации Кузбасса, охват горячим питанием школьников 1−11-х классов по итогам 2018 года составил 90,1%, (по Российской Федерации — 89,7%). Льготное питание получает 56 234 обучающихся общеобразовательных организаций региона. В 2018 году на эти цели из областного бюджета выделено 191,4 млн рублей рублей, из местных бюджетов — 247,5 млн рублей.

Как отмечают власти, непосредственно решение о питании детей в школе, его кратности, выборе комплекса и оплате за него принимают родители (законные представители). За счёт средств областного бюджета организовано льготное питание для учащихся из многодетных малообеспеченных семей. Практически во всех муниципальных образованиях области утверждены дополнительные льготные категории детей, дотации на питание которых выделяются из местных бюджетов, — это дети из малообеспеченных семей, опекаемые дети, дети ветеранов боевых действий и т. д.