В школах Кузбасса малообеспеченные дети падают в голодные обмороки

Кемерово, , 12:27 — REGNUM В сельских школах Кемеровской области отмечены случаи голодных обмороков учащихся, рассказал РБК уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын.

По словам омбудсмена, к нему на условиях соблюдения анонимности начали обращаться учителя областных сельских школ.

«Дети из малообеспеченных семей, проживающие в отдаленных поселках, очень часто не завтракают и не обедают, потому что денег нет», — сообщил Кислицын.

Также уполномоченный по правам ребенка отметил, что на сегодняшний день речь идет о «единичных случаях», недоедающих школьников помогают кормить местные предприниматели. Также Кислицын заявил, что вопрос со школьным питанием следует поставить на государственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подверг критике главу краевого минобра Аллу Кузнецову за то, что в школах региона голодают дети из малообеспеченных семей.

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