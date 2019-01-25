Говоря о вредных привычках, мы сразу вспоминаем курение, алкоголь, обжорство или игроманию. Однако не менее вредными бывают укоренившиеся в нашем мышлении взгляды и представления, «шаблоны», кажущиеся нам очевидными, но на деле — давно устаревшие и не дающие нам оценить происходящее вокруг.

Борис Кустодиев. Купец-сундучник. 1923

Мы привыкли разделять государство и частный бизнес. Даже родившиеся после развала СССР люди смотрят на это по-советски: мол, государственный сектор — он про бюджет, про людей, про строительство школ и развитие науки. А прямая погоня частных лиц за прибылью остаётся где-то вне государства, в «частном бизнесе».

Поэтому разговоры про «коммерциализацию» медицины и образования, самоокупаемость библиотек и т.д. кажутся нам чем-то сродни провокации или даже преступлению. А новости про обогащение чиновников и глав госкорпораций — случаями из ряда вон выходящими, единичными эксцессами. И нельзя сказать, что эта иллюзия не поддерживается целенаправленно, что ею не пользуются наши власть имущие.

Возьмём недавний скандал: гендиректор «Почты России» Николай Подгузов покупает квартиру стоимостью в 1 млрд (sic!) рублей. В ответ на это последовало прекрасное оправдание: мол, купили не за миллиард, а за какие-то 100 миллионов (!), продав перед этим за 25 млн 2 квартиры (!!), и получив ипотеку ещё на 75 млн (!!!). И вообще, зарплата главы «Почты России» составляет жалкие 9 млн рублей в год, так что беспокоиться не о чем!

Понятно, что наше внимание в первую очередь привлекает возможная коррупционная составляющая: откуда у миллионера взялся миллиард? Но нету ли чего-то фундаментально неправильного в этой ситуации в целом, в самой постановке вопроса? Пусть не миллиард, а 100 миллионов; пусть не 100, а 9 млн в год — разве уже это не достойно обсуждения? Для сравнения: по данным сборника Росстата «Россия в цифрах — 2018», средняя зарплата работника в категории «почтовая связь и курьерская деятельность» составляла 23 тысячи рублей в месяц, т. е. 276 тыс в год. Разница, без учёта премий и доходов «на стороне», — в 32 раза!

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Давид Тэнирс Младший. Богача ведут в Ад. 1647

Интересно, впрочем, что предыдущий громкий скандал вокруг главы «Почты России» (тогда им был Дмитрий Страшнов) шёл как раз вокруг суммы в 100 млн рублей — именно столько он получил в качестве премии. Ещё 270 млн получили его заместители. Итог — до ужаса характерен: уголовное дело оказалось возбуждено не против Страшнова, а против некоей Ирины Лаптевой, главы департамента Минкомсвязи, оформлявшей договор с гендиректором «Почты России». Утверждалось, что, допустив столь высокую премию, она превысила служебные полномочия.

Разбирательство затянулось, и срок наложенного на банковские счета Страшнова ареста 13 января 2018 года просто истёк — в результате премия по факту осталась на руках у теперь уже бывшего главы «Почты России». Отметим, что Сташнова даже не уволили — у него просто закончился срок трудового договора. Судьба Лаптевой неизвестна — но хочется надеяться, что дела у неё сложатся не хуже, чем у Евгении Васильевой, обвинённой по делу «Оборонсервиса» и в прошлом году вышедшей замуж за бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

В исследовании по поводу мирового имущественного неравенства Oxfam (по итогам 2017 года) проводится важная мысль: рядовые граждане, рядовые работники склонны недооценивать степень неравенства внутри их страны или предприятия. Так, людей спрашивали: во сколько раз, по их мнению, отличается зарплата «среднего» сотрудника и директора одной и той же фирмы у вас в стране? В США отвечали, что в среднем — в 25 раз, в Испании — в 4 раза, в Индии — в 63 раза и т.д. На самом же деле, по данным Bloomberg, этот разрыв в среднем составляет для США — в 300 раз, для Испании — в 172 раза, для Индии — в 483 раза. При этом опрошенные считают, что «правильный» разрыв средней и максимальной зарплаты в компании — это в 6 (США), в 2 (Испания) или в 14 (Индия) раз.

Как с этим обстоит дело в России? К сожалению, чёткого ответа нет: конкретные данные скрываются и судить мы можем лишь на основании оценок экспертов, примерных «прикидок» по крайне общим финансовым отчётам госкомпаний, а также по всплывающим тут и там скандалам. Характерный пример здесь — Игорь Сечин. В 2013 году он судился с журналом Forbes, оценившим его доход на посту главы «Роснефти» в 50 млн долларов. В 2014 году даже сам президент России Владимир Путин по этому поводу отметил, что не знает зарплату Сечина. В 2015 году «Роснефть» официально оценила оклад своего главы в 15−20 млн рублей в месяц.

Рембрандт. Самсон угрожает своему свекру. 1635

Однако в том же году премьер-министр Дмитрий Медведев исключил высших директоров госкомпаний из списка лиц, обязанных раскрывать данные о своих доходах для СМИ (постановление №276 от 25 марта 2015 г.). На этом закончился, в частности, ежегодный рейтинг самых дорогих руководителей компаний, составляемый Forbes. В 2015 году первую его строчку занял Алексей Миллер («Газпром»), чьи «вознаграждения» были оценены на сумму в 17,7 млн долларов (~1 млрд руб), вторую — Игорь Сечин («Роснефть») с 13 млн долларов (~800 млн руб). Что вполне соответствовало заработку топ-менеджеров 100 крупнейших частных компаний США (достигавшему, по данным Equilar, 14,5 млн долларов).

Через 2 года вопрос о вознаграждениях «верхушки» этих компаний подняли депутаты из КПРФ: топ-менеджеров «Роснефти» за первый квартал 2017 года премировали на 1,5 млрд рублей (официально — в связи с покупкой «Башнефти» и продажей за рубеж 20% «Роснефти»), а совет директоров выписал себе в июле 254 млн руб. премий.

Провести более подробное сравнение этих «максимальных» выплат в госкомпаниях с чем-то средним или, тем более, медианным — сложно, поскольку данные о зарплатах на конкретных должностях и специальностях, конечно, не афишируются. Данные сайтов по поиску вакансий разнятся: у того же «Газпрома» на headhunter предлагаемые зарплаты не указаны, по данным indeed (от 15 тысяч сотрудников и вакансий за последние 36 месяцев) — зарплаты по всем направлениям склоняются к уровню 25−30 тысяч рублей в месяц. По Росстату средняя зарплата в нефтегазовом секторе перевалила за 100 тысяч рублей — но это именно «средняя температура по больнице», без разбивки, например, по специальностям и должностям.

Возвращаясь к «Почте России», в июле 2018 года тревогу забила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: по данным сенаторов, работники почты в регионах получали зарплату сильно ниже минимальной, порядка 6−8 тысяч рублей. В связи с этим спикер отметила аморальность «игр» руководства «Почты России», вроде запусков почтовых дронов-беспилотников, на фоне бедственного положения рядовых сотрудников.

Василий Суриков. Пир Валтасара. 1874

Пресс-служба почты пояснила: ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов почтовых отделений составляет 11 163 рубля. Всё, что ниже — связано с неполной занятостью: работник оформляется не на полную, а, например, на 0,8 ставки — и зарплата его оказывается меньше МРОТ. Закон при этом не нарушается. Для справедливости отметим, что по другим данным «средняя» зарплата в «Почте России» на 2017 год составляла 21,7 тысячи рублей.

Собственно, «Почта России» давно ведёт себя не как госпредприятие в «советском» его понимании — а как очень агрессивная бизнес-контора. Поскольку почта — неотъемлемая часть жизни всех граждан (от посылок из Китая — до корреспонденции предприятий и министерств), и сеть её охватывает всю страну, — на неё легко «нацепить» множество дополнительных коммерческих услуг. От лотерей — до банков, от доставки еды — до продажи алкоголя (sic!).

Так, в 2018 году алкогольные напитки продавали в 3,2 тысячах почтовых отделений. В официальном комментарии «Почты России» тогда отмечалось, что таким образом должна решиться проблема отравления некачественным алкоголем в мелких населённых пунктах. Мол, «палёный» алкоголь пьют не из-за дороговизны «нормального», а просто из-за его отсутствия в продаже. Впрочем, в 2014 году «тестовый» Калининградский филиал почты объяснял продажу алкоголя честнее: необходимостью повысить рентабельность.

Идей, как повысить рентабельность — множество: например, через продажу мест для рекламы. Улучшается ли при этом «сервис» — вопрос спорный: например, в прошедшем году вдвое сократили срок хранения посылки в почтовом отделении. Что же касается положения рядовых работников «Почты России» — здесь особых положительных сдвигов пока не видно. Всё те же всплывающие тут и там скандалы, работа не на полную ставку, недостаток автоматизации и просто рабочих рук и т.д. и т.п. Обидно, что обычный «клиент» почты автоматически возлагает всю ответственность за несовершенство системы на «низового» работника — да, они тоже не ангелы, но «что вы хотели за эти деньги?»

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

В заключение отметим: возможно, в случае «Почты России» форма постепенно придёт в соответствие с содержанием. Компания переходит из статуса ФГУП в непубличное акционерное общество, что открывает возможность её приватизации. В СМИ даже обсуждаются первые вероятные покупатели: Сбербанк и ВТБ. Тему «подогрело» и назначение заместителем гендиректора «Почты России» по имущественным вопросам Ивана Аксенова, ранее занимавшегося вопросами приватизации в Росимуществе.

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В любом случае, грань между государственной собственностью и частными фирмами в реальности уже давно стёрлась, и далеко не только в России: по данных Oxfam, для «развивающихся» стран вообще характерно стремительное обогащение лиц, официально или через коррупцию связанных с государством и его структурами.

«Верхи» богатеют — и не надо делать вид, что это происходит не за счёт «низов». Это происходит в «частном» бизнесе, — но в той же степени это происходит и в «государственном» секторе. Значительная часть доходов идёт не на улучшение условий труда, «социалку», повышение уровня жизни рядовых работников (или государства в целом, поскольку речь идёт и о бюджете) — а на сверхприбыли директоров «госкомпаний». «Директоров», которые всё больше становятся похожи на обычных «владельцев».