Мэрия Новосибирска вновь подкинула повод себя покритиковать. В YouTube размещён ролик ко дню рождения мэра Анатолия Локтя. Последнему 18 января исполнилось 60 лет. И всё бы ничего — подчинённые поздравили начальника креативно.

Youtube.com/watch?v=xf7b-c2WZkc Скриншот видеоролика: «Мэрия города Новосибирска поздравляет Анатолия Евгеньевича Локтя с днём рождения»

«И снег, и ветер, и сильный гололёд — за всю непогоду ответственность мэр несёт. Работа его такая, забота это большая, всю мэрию напрягая, наш город вести вперёд. И снег, и ветер, и любой тайфун не в счёт, когда в горсовете бюджет до конца пройдёт. До боли в спине и глотке, мы всё плывём в общей лодке. А крепкое чувство локтя её ускоряют ход. И снег, и ветер, и звёзд ночных полёт — его сердце мэра тревожная даль зовёт», — поёт в начале хор сотрудников мэрии.

Только звон бокалов на заднем плане и рифмы, наложенные на мотив известных советских песен, новосибирская публика восприняла весьма неоднозначно.

«Видно, что люди искренне старались. Очевидно и то, что Артём (заместитель мэра города Новосибирска Артём Скатов — прим. ИА REGNUM ) глубоко понимает, что именно нравится его шефу. Анатолий Евгеньевич Брежнев (мэр Новосибирска Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ) всегда молод, бодр и свеж. И нам остаётся лишь порадоваться за мэра вместе с его озорной командой с примкнувшим к ним г-ном Асанцевым (председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев — прим. ИА REGNUM ). К слову, а что думает по этому поводу руководство регионального отделения «Единой России»? Собственно, в ролике заложен ответ, почему этот человек не должен быть мэром», — написал на своей странице в Facebook президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Особо «порадовались» новосибирцы тому, что по словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Анны Терешковой, которая спела в трио, уровень жизни в городе «всё выше».

«Уровень жизни всё выше, хватит на власти грешить. При коммунизме не вышло, так хоть при Локте пожить. При коммунизме не вышло, так хоть при Локте пожить. Всем нашим русским народом Локтя поддержим в борьбе. Газо‑ и водопроводы локтем проложим себе. Газо‑ и водопроводы локтем проложим себе», — спела Терешкова.

«Я, дорогие товарищи, в полной прострации! Даже голова заболела и сердце давит. Не могу никак поверить, что такое возможно! Нет, не в то, что это неосуществимо — между собой, на гулянке, в бане всякое же бывает, по-всякому дурачиться можно. Но, чтобы это выдавать в публичное пространство… Вы меня извините, дорогие товарищи», — написал гендиректор интернет-ресурса «Сибкрай.ru» Константин Антонов.

Большинство комментариев в социальных сетях сводятся к тому, что «это материал для закрытого корпоратива», и что чиновникам новосибирской мэрии «видео дня рождения Собянина жить не даёт».

В ролике для главы Новосибирска мэр Москвы Сергей Собянин, действительно, упоминается. Вот только вряд ли самого Собянина такое упоминание порадует.

«А я иду по Красному зимой, и ходит кругом голова. Вокруг любимый город мой, получше, чем Москва. Москва давно России не пример с их мэром во главе. Бюджет Москвы совсем не знает мер. Зато у нас в Новосибирске мэр получше, чем в Москве», — считают в мэрии Новосибирска.

Не обошли в ролике и тему предстоящих выборов мэра в 2019 году. Так, советник мэра Александр Ложкин сказал: «По неподтверждённым данным действующий мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть принял решение в сентябре вновь баллотироваться на эту должность».

А начальник департамента по социальной политики Ольга Незамаева продолжила:

«Как же будет жить Новосибирск, если выберут, но не его. Снова хлынет водопад проблем в сфере транспорта и ЖКХ, если выберут другого нам в сентябре. Не надо других, все уже осознали его нужность».

И завершается видеоролик выступлением хора мэрии во главе с Артёмом Скатовым.

«Город наш лучше всех, и не зря он столицей зовётся. Город наш прямо вверх, направляет его руководство. Молодой, деловой, в летнем зное и в наледи зимней любит мэр город свой, и похоже любовью взаимной. Жизнь бурлит и кипит. В пульсе города сбои критичны. Но за пульсом следит Анатолий Евгеньевич лично. Время ждёт молодых, но зато люди старой закалки и на службе сильны, и за книгою, и на рыбалке. Так вперед, так пускай зреют внуки и пишутся строки. Пусть всегда будет драйв, и пускай не кончаются сроки».

Анна Терешкова также поделилась ссылкой на ролик на своей странице в Facebook, отметив: «Вместе с КВНщиками (огромное спасибо Владимиру Рудневу) сняли поздравление мэра с Днём Рождения». И комментарии под постом Терешковой отличаются по настроению от тех, что написаны под самим роликом. Например:

«Креативный ролик, очень оригинальное и запоминающееся поздравление! Присоединяемся! Анатолий Евгеньевич! Бодрого здоровья! Оптимизма! Семейного тепла и позитива во всём! Работать под девизом» Мечты сбываются!»

Не удивительно, что ролик привлёк такое внимание — на ближайший почти год события вокруг Анатолия Локтя станут одной из главных тем для обсуждения в СМИ, общественности и политических кругах. В апреле истекает срок его полномочий, в сентябре пройдут выборы. Тем временем сам Локоть пока не спешит в открытую заявить о своих намерениях баллотироваться. Уверенность в этом слышатся в словах других. Например, второго секретаря новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова.

«Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок», — приводились слова Сулейманова на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть одновременно является первым секретарём новосибирского областного комитета КПРФ.

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Сам Анатолий Локоть пока только и сказал, что раздумывает «над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием».

А вот его подчинённые в городской администрации, видимо, решили планы Локтя приоткрыть.

Досрочные выборы мэра Новосибирска проходили в 2014 году. Явка избирателей на них достигла 32,59%. Конкуренцию Локтю на них составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). В итоге Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.