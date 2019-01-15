Раз начавшись, комплексная реконструкция уже не заканчивается никогда. Благостные картины, которые поначалу рисуют москвичам, лишь бы втянуть их в процесс, впоследствии постоянно корректируются в интересах застройщиков, и в итоге вместо благоустроенных районов горожане в очередной раз получают скопления гигантских человейников. История московского района «Раменки» в очередной раз подтверждает эту горькую истину.

Иван Шилов ИА REGNUM

Раменкам вновь не повезло, вообразите, что в сверхуплотненном районе, в котором не хватает поликлиник, детсадов и школ, закрывают медсанчасть 47 (госпиталь «Главмосстроя»), чтобы на его месте построить три 52-этажные башни. Напротив, в долине реки Раменки, так и не ставшей особо охраняемой природной территорией (ООПТ), возведут еще более миллиона кв. м недвижимости. Теперь вот новая напасть. Неподалеку, на территории комплексно реконструируемых и застраиваемых кварталов 5 — 6 по Мичуринскому проспекту, вместо детсада и школы строят очередного бетонного монстра.

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Уже к началу нынешнего столетия в детсады было не пробиться, чтобы сдать анализы или записаться на прием к врачу, люди занимали очередь в 5 часов утра, а район продолжал разрастаться, пока еще по нечетной стороне, и, естественно, застройщики не утруждали себя соответствующей инфраструктурой. Потом наступил черед четной стороны Мичуринского проспекта, здесь началась реконструкция. Первым под ее ударами пал домостроительный комбинат, позже наступила очередь пятиэтажек. В итоге вся эта территория была застроена высотками. Но то дела давно минувшие, лужковская эпоха дикого капитализма, так сказать. Может, что-то изменилось при новом «просвещенном» градоначальнике?

Фото предоставлено местными жителями Здесь будет дом, решили на ГЗК

Давайте посмотрим. Не будем умалять заслуг городского руководства и отрицать очевидное, интересующие нас кварталы были достроены, частично обросли инфраструктурой (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/2112050/), но дальше всё вернулось «на круги своя». Вопреки обещаниям, вопреки планам реконструкции кварталов 5−6 забыли построить четвертый детский сад. А потом решили, что на район с 20-тысячным населением достаточно будет трех ДОУ, рассчитанных на 482 ребенка.

Инвестор вознамерился возвести административное здание. Однако сменился правообладатель, а с ним и планы на земельный участок. Стоит ли говорить, что к этому времени (эпопея длится не один год) о ДОУ уже никто и не вспоминал. Народ у нас терпеливый, пусть местные жители и не соглашались с тем, что вместо дошкольного учреждения им построят офисное здание, но такого не ожидали даже они. 8 июня 2018 года Градостроительно-земельная комиссия города Москвы принимает решение вновь пересмотреть градостроительный план земельного участка по адресу Мичуринский проспект, владение 30Б и согласовывает возведение многоэтажного здания.

Дальнейшие события в очередной раз наглядно показали, что ни близость к месту строительства школы, ни отсутствие в районе надлежайшего количества мест в детсадах (детей предлагают возить в учреждения в соседние районы), ни отсутствие нормативного количества зеленых насаждений наших чиновников не смущают. Более того, против вышедших защищать свои права и последний клочок свободной земли граждан была брошена полиция. Как можно судить из предоставленного гражданами видео, главных смутьянов и бузотеров господа в погонах усмотрели именно в местных жителях и освещающих конфликт журналистах.

Так и живем, дорогие москвичи.