На месте госпиталя «Главмосстроя» возведут 3 башни по 52 этажа каждая

Игорь Свирин, , 11:25 — REGNUM

Туманные обещания заменить разгромленный нынешней администрацией Москвы госпиталь «Главмосстроя» на частную клинику ГК «Медси» наконец обрели видимые очертания. На территории лечебного учреждения возведут жилой комплекс «Небо». Он будет состоять из трех жилых небоскребов общей площадью 157 057 квадратных метров. Обещают также объекты внутренней торговой и социальной инфраструктуры и подземный паркинг на 940 машиномест. Строить данное великолепие будет компания Capital Group в партнерстве с группой АФК «Система».

Напомним, что в рамках предложенной Минздравом оптимизации системы отечественного здравоохранения в Москве оказались ненужными десятки лечебных учреждений, одним из которых — и госпиталь «Главмосстройя» на Мичуринском проспекте. «Свято место» пусто не бывает, и в начале 2017 года появились сообщения о том, что вместо ненужной чиновникам государственной больницы здесь построят частную клинику «Медси».

Подробности читайте здесь: На месте «оптимизированного» госпиталя в Москве построят частную клинику

Ни для кого не секрет, что с заявленными изначально если уж и не благими, то как минимум нейтральными проектами (хотя в чём благо, менять государственную больницу на частную клинику?) по мере их реализации происходят изменения, в корне меняющие первоначальный замысел. Не стал исключением и заявленный АФК «Система» проект на Мичуринском проспекте. Туманные обещания построить большой медцентр сначала трансформировались в заведение меньшей площади и с меньшим функционалом, а в итоге закончились строительством трех небоскребов и немаленького подземного паркинга. Более того, вся эта эпопея от закрытия госпиталя «Главмосстроя» до старта продаж в ЖК «НЕБО» похожа на «операцию прикрытия» сговора московских чиновников и девелоперов, по реализации очередной точечной застройки.

Дальнейшие события показывают, что эти опасения имеют под собой веские основания. Тревогу вновь забили новоизбранные муниципальные депутаты района «Раменки». Как рассказал ИА REGNUM местный житель и депутат Максим Гонгальский, затеянное Capital Group и АФК «Система» строительство незаконно. Помимо того, что оно противоречит существующему Генплану, так еще и возвести всю эту махину пытаются в оползнеопасной зоне.

Заявление Совета депутатов МО Раменки г. Москвы

«О строительстве ЖК «Небо» по адресу Мичуринский проспект д. 56»

В интернете, на риэлторских сайтах, на рекламных билбордах анонсирован старт продаж квартир в строящемся ЖК «Небо» (застройщик Capital Group) по адресу Мичуринский пр-т д. 56. Официальная проектная документация в Совет депутатов не предоставлялась, несмотря на неоднократные обращения депутатов в управу и префектуру ЗАО со ссылкой на ее отсутствие в органах исполнительной власти. Согласно информации застройщика, проект включает в себя строительство трех 53-этажных жилых башен высотой более 150 м, общая площадь более 150 тыс. кв. м. Территорию планируется огородить от общего доступа забором.

Совет депутатов считает данный проект незаконным по ряду причин.

1. Проект противоречит генеральному плану г. Москвы, так как сосредоточен на территории специализированной лечебно-оздоровительной общественной зоны N13. Данная территория предназначена для строительства больниц, поликлиник, санаториев, но никак не жилых небоскребов. Согласно градостроительным нормам (МГСН 1.01−99) доля застройки общественного назначения в таких зонах должна превышать 60% от поэтажной площади. Для того чтобы содействовать оформлению разрешительной документации специалисты Москомархитектуры использовали тот факт, что подавляющая часть застраиваемого земельного участка расположена на территории зоны N13, его меньшая часть (менее 5%) на территории зоны жилой застройки. Это дало основания внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), разрешающие застройку на всём участке. Все последующие ведомства (Стройнадзор, ОАТИ и проч.) на практике не проверяют соответствие проекта Генплану, полагаясь на то, что ПЗЗ ему уже соответствуют. Подобные манипуляции, которые, возможно, имеют коррупционную составляющую, привели к оформлению разрешения на строительный проект, противоречащий закону г. Москвы. Отдельно следует отметить, что любые изменения в Генплан принимаются исключительно Мосгордумой после обязательной процедуры публичных слушаний и рассмотрения советом депутатов.

2. Согласно картам Генплана, все три жилых корпуса находятся в зоне распространения опасных геологических процессов, а именно оползней. Таким образом, строительство высотных зданий на данной территории просто опасно. Отметим, что зона застройки прилегает к проектируемому заказнику «Долина реки Раменки», поэтому результатом строительства может стать не только крен и сползание домов в овраг, но и сход оползней прямо в русло реки. Данные геологических изысканий в совете депутатов отсутствуют, однако по информации жителей, застраиваемая территория в свое время играла роль свалки, поэтому в геологической структуре присутствуют неустойчивые «мусорные» горизонты.

3. Высотность проекта явно противоречит закону, т.к. для строительства зданий выше 75 м необходимо ориентироваться на данные визуально-ландшафтного анализа. Территория застройки с севера и запада вплотную прилегает к проектируемому заказнику «Долина реки Раменки», а с востока и юга граничит со старой панельной застройкой, по высоте не превышающей 60 м. Территория заказника является зоной охраняемого ландшафта, таким образом, строительство трех 150-метровых небоскребов разрушит визуальное восприятие ландшафта.

4. Использование общественной территории под жилую застройку может привести к срыву обязательств г. Москвы по развитию социальной инфраструктуры, описанных в генплане. Так, в частности, до 2025 года запланировано строительство 1,1 млн. кв. м социальных объектов здравоохранения районного назначения. Подобная политика потакания интересам девелоперов в ущерб интересам жителей приведет к деградации социальной сферы. Отметим, что на территории района Раменки до сих пор нет ни одной больницы, доступной для жителей района.

Совет депутатов призывает президента РФ В.В. Путина, мэра Москвы С.С. Собянина, органы исполнительной власти, надзорные органы и прессу обратить внимание на критическую ситуацию, сложившуюся с реализацией незаконного проекта, которая может привести к высокой социальной напряженности в районе. Со своей стороны, депутаты всегда готовы к конструктивному диалогу. Данный проект может катастрофически изменить жизнь микрорайона, непомерно увеличить нагрузку на его ветхую инфраструктуру. Совет обращает внимание потенциальных вкладчиков на правовые проблемы проекта, которые могут обернуться финансовыми трудностями и несоблюдением застройщиков своих обязательств. Совет оставляет за собой право обжаловать градостроительную документацию в судебном порядке.

Однако проблемы района Раменки на этом не заканчиваются. Ведь не далее чем в километре от ЖК «Небо», на другой стороне так до сих пор и не получившей статус ООПТ поймы реки Раменка, планируют возвести еще порядка 1,3 млн квадратных метров недвижимости. И опять люди слышат невнятные обещания про то ли платные, то ли бесплатные поликлиники, встроенно-пристроенные детские сады и школы. А по факту получают всё новые и новые миллионы квадратных метров ничем не обеспеченного жилья. В одном из своих прошлых материалов мы уже рассказывали, что, несмотря на все «усилия» столичных властей, Мичуринский проспект так и не «поехал». Население района с 1980-х годов XX века увеличилось в разы, а новых поликлиник, школ и детсадов ни при Юрии Лужкове, ни при Сергее Собянине власти построить так и не сподобились.

Подробности читайте здесь: Как закатать Москву в асфальт: мэрская теория и мерзкая практика

Более того, при нынешнем мэре побежденная «точечная застройка» развернулась с небывалым размахом. Такую прямолинейную схему реализации интересов девелоперов, как уплотнительная застройка, сменила программа строительства 300-т ТПУ с апартаментами и жилыми домами, опять-таки без всяческих намеков на социальную инфраструктуру. Этого вновь оказалось недостаточно, и год назад в феврале 2017 года была объявлена программа так называемой реновации, под которую попали пять с лишним тысяч пятиэтажек. Такая масштабная программа не могла не затронуть интересов крупных участников строительного рынка. Как многие помнят, чиновники неоднократно заявляли, что частные девелоперы от программы реновации не пострадают, и, как представляется, способ выполнить свои обещания нашли. Конечно же, вновь за счет рядовых москвичей. Но тут мы должны помнить, что 15 миллионов «лишних людей» Сергея Собянина социально ориентированное правительство Москвы на произвол судьбы не бросит. И во что бы то ни стало переселит их всех в столицу!

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