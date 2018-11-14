Ростовский сити-менеджер вернул на должность куратора ЖКХ

Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев вернул на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Сакеллариуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Приказ подписан градоначальником сегодня, 14 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Сакеллариус лишился должности заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону по решению суда в июле 2018 года с формулировкой «по утрате доверия». С требованием уволить чиновника выступила прокуратура.

О том, что Сакеллариус вернётся на свою должность, в сентябре текущего года сообщил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев.

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