Уже 27 с лишним лет прошло после распада Большой России (СССР). Однако постсоветское пространство привлекает к себе пристальное внимание как российских политологов, так и аналитиков из других стран некогда единого государства. И это не случайно. Современный мир — сочетание двух процессов — регионализации и глобализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

С одной стороны, происходит формирование единого экономического, социального и информационного пространства. С другой стороны, идёт процесс образования крупных региональных блоков, возникающих на самой разнообразной основе — Евросоюз, АСЕАН и т.п. Формы здесь самые разнообразные. Это могут быть блоки, формирующиеся на экономической основе (АСЕАН), или не только на экономической, но и с социокультурной (ЕС, ЮАСН).

В связи с этим и интерес к постсоветскому пространству вызван не только (и даже, наверное, не столько) ностальгическими моментами, но и потребностью в формировании такого регионального образования. С одной стороны, вроде бы предпосылки для этого есть. Сохраняющиеся экономические, социальные и культурные связи между отдельными постсоветскими республиками. Наличие русскоязычной диаспоры, рассеянной по всему постсоветскому пространству. Существуют и интеграционные объединения (Таможенный союз).

Однако последние годы на постсоветском пространстве усилились негативные тенденции (имевшие место и ранее, но сейчас ставшие более актуальными). Это мы видим и на примере с Украиной, и на ухудшении отношений с Белоруссией, на ситуации в Армении.

Тем не менее в научном сообществе идёт анализ взаимоотношений России и отдельных стран-участниц СНГ. Здесь можно указать на опубликованный недавно доклад о российско-казахских отношениях, подготовленный группой аналитиков[i].

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Доклад представляет интерес по ряду причин. Во-первых, он составлен российскими и казахстанскими аналитиками. Т. е. здесь мы видим взгляд с обеих сторон. Во-вторых, Россия и Казахстан — крупнейшие по территории страны-участники СНГ. В-третьих, если брать Казахстан, то это не только один из ключевых игроков в Туркестане, но и на постсоветском пространстве. Не случайно, ещё в 1994 году Нурсултан Назарбаев поднимал вопрос о создании Евразийского союза на новых условиях.

Здесь же можно вспомнить и предложение одного из авторов нынешнего доклада, политолога Юрия Солозобова, высказанное им несколько лет назад. Солозобов предлагал предоставить особые интеграционные полномочия двум стратегическим союзникам Российской Федерации: Казахстану в Туркестане, а Белоруссии на западном направлении

[ii]. По мнению политолога, данная геополитическая конструкция совпадает с форматом нового Таможенного союза.

В-четвёртых, тема данного доклада актуальна и ещё в том плане, что российско-казахстанским отношениям, по мнению авторов документа, уделено мало анализа. В СМИ преобладает либо официальная риторика, либо эмоциональная составляющая[iii].

Поэтому авторы доклада и поставили цель проанализировать различные сферы взаимодействия двух стран: правовые, политические, дипломатические, экономические, военные, медийные, культурные и социальные. Уделено внимание и такой актуальной в современном мире проблеме, как миграция. Не могли не обойти вниманием составители доклада и такой вопрос, как восприятие населением двух стран друг друга.

Молдахмет Кенбаев. Дорога отцов. 1964

Тщательно авторы разбирают положительные и негативные моменты взаимодействия России Казахстана и дают свои рекомендации на этот счёт.

В докладе много интересных наблюдений. Увы, актуальным является замечание по поводу внешней политики России. Анализируя концепции внешней политики Казахстана и России, составители документа отмечают, что для Казахстана отношения с Россией — один из важнейших приоритетов. В то же время, для России Казахстан, если судить по Концепции внешней политики РФ, не является приоритетным партнёром (в отличие, например, от Украины). Более того, внешняя политика Москвы является непредсказуемой для Астаны, и создаёт проблемы для Казахстана[iv].

Увы, уже почти на протяжении двух десятков лет приходилось встречать в научной и публицистической литературе констатацию непредсказуемости внешней политики Москвы в целом. И пример с Казахстаном — лишний раз подтверждение этому. Россия пока не может создать чётко разработанную внешнеполитическую концепцию.

Интересны замечания и по поводу неадекватности анализа Туркестана в целом. Как правило, аналитики делают упор на негативных факторах (угроза терроризма, межэтнические конфликты и т.п.). Но эта модель была разработана в 1990-х гг. в момент краха советской державы, и сейчас она отчасти устарела. В каждой из стран за это время сформировались свои механизмы поддержки стабильности. Однако в целом при анализе доминирует старая схема. Более того, имеет место либо отсутствие глубокого анализа (т.н. набеговая политология), вызванное отчасти и закрытостью стран региона, либо привязка к отдельным ярким событиям (выборы, перевороты и т.п.)[v].

Взаимодействию России и Казахстана отчасти мешает и восприятие жителями стран друг друга. По данным соцопросов, если для казахстанцев Россия выступает как первоочередной партнёр для сотрудничества и наиболее близкая по всем параметрам страна, то россияне, несмотря на доброжелательное отношение к своему соседу, не готовы к сотрудничеству в больших объемах. Картину портит и не соответствующий истине имидж Казахстана, как страны[vi].

Показательны и политические отношения между странами. Авторы приводят такой пример с дипломатами: Казахстан присылает в Россию в качестве послов, политических тяжеловесов, для которых работа в Москве — один из этапов карьеры. В свою очередь, Россия направляет в Казахстан дипломатов, для которых данная миссия — по сути или почётная ссылка или конец карьеры (т.е. перед выходом на пенсию)[vii].

Молдахмет Кенбаев. На предгорье (фрагмент). 1967

Очень подробно авторы разбирают экономические отношения, приводя массу интересного фактического материала.

Любопытен вывод авторов после детального анализа приведённого материала:

«Фактически, получается, что постепенно российский рубль стал вытеснять доллар и евро в Казахстане и заметно сокращает их долю в продажах. Это означает, что рубль оказался «домашней резервной валютой» для стран ЕАЭС. Следовательно, евразийский интеграционный проект показал свою состоятельность и успешность в конкуренции между соседними экономическими сверхгигантами — ЕС и КНР. К сожалению, этот важный факт оказался совершенно незамеченным у российских аналитиков и масс-медиа"[viii].

Правда, авторы указывают на ещё одно негативное обстоятельство — слаборазвитый совместный туризм, которому мешают «неоправданно дорогие авиаперевозки, <…> слабость туристической инфраструктуры и малая информированность о привлекательных местах в соседней стране"[ix].

Подробно авторы доклада останавливаются на медийных и культурных взаимоотношениях. Здесь авторы констатируют существенную близость в информационном поле двух стран. Россия фактически активно присутствует в информационном поле Казахстана. Но такая близость порождает, по мнению составителей доклада, как положительные, так и отрицательные моменты.

Например, отмечают авторы, существует ряд «острых тем, по которым российские СМИ (за счет неумышленного непрофессионализма или за счет умышленной пропаганды) создают серьезные проблемы для Казахстана». К таким темам относятся: активизация деятельности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), китайская экспансия, американские базы на Каспии и т.п. Российские СМИ могут дать какую-то непроверенную информацию, которую потом начинают транслировать казахские СМИ в силу уважения к источнику. И эта непроверенная информация создаёт проблемы для властей Казахстана.

Кроме того, в российских СМИ имеет место два основных негативных тренда для Казахстана: националистический и неоимперский[x]. Первый связан с ситуацией 1990-х гг. строится на тезисе, согласно которому казахи угнетают русских. Эти идеи связаны с русскими националистами и всегда имели небольшое распространение в СМИ. Второй тренд — неоимперский-обозначился после 2014 г. в связи с событиями на Украине. Согласно данному подходу, Казахстан «уходит от России». Но на официальном уровне данный тезис не поддерживается.

Молдахмет Кенбаев. Песня чабана (фрагмент). 1956

В свою очередь, в СМИ Казахстана также существует негативный тренд для России. Многие казахскоязычные СМИ стремятся создать негативный образ России как наследницы Российской империи и СССР. Авторы доклада характеризуют данную тенденцию, как «антиколониальный дискурс с налетом русофобии». Однако отмечают, что подобный дискурс рассчитан на незначительную аудиторию. И многие идеи, высказываемые представителями данного направления, не поменялись с 1990-х гг.

Указывают авторы и на такой факт, что тема евразийской интеграции в СМИ всё более перестаёт быть приоритетной. Это связано с тем, что в новом российском правительстве по сути уже не стало куратора по вопросам евразийской интеграции[xi].

Положительно авторы смотрят на судьбы русского языка в Казахстане. В быту и в делопроизводстве доля казахского языка растёт, но в остальных сферах преобладает русский. Введение латиницы в стране, возможно даст иной результат, как и в Узбекистане, где это привело к усилению русского языка.

Увеличивается и количество казахстанских студентов, обучающихся в России, что является вызовом для образовательной системы Казахстана. Также растёт и количество казахстанцев, уезжающих на заработки в Россию. Примерно 200 тысяч казахстанцев в целом находятся на трудовом рынке России[xii].

Вместе с тем межэлитные связи слабеют. Одна из главных причин, безусловно, в уходе с политической арены тех поколений, которые ещё делали карьеру в СССР. Кроме того, всё меньше совместных проектов. И для российских политиков на пространствах СНГ приоритетной является Украина, что также сказывается[xiii]. Поэтому составители документа полагают, что «необходимо прилагать постоянные и целенаправленные усилия для сближения элит России и Казахстана и их взаимопонимания задач стратегического развития».

В заключении авторы подводят итоги, указывая на те факторы которые способствуют и мешают российско-казахстанским отношениям. С одной стороны, отношениям между странами способствуют в целом разнообразные экономические, политические социокультурные и иные связи, взаимодействия. Положительную роль играет и географическая близость. Однако, с другой стороны, есть и факторы, препятствующие взаимодействию. Главной причиной авторы видят «разрыв в политической и экспертной коммуникации"[xiv]. Есть и иные сложности. Например, коррупция, упор на двусторонние связи меду лидерами, конкуренция. Любопытны и такие мнения экспертов, как нежелание России становиться региональным лидером, и её упор на деятельность в дальнем зарубежье. Здесь же и неумение Россией поддерживать интеграционные форматы и соблазн простых решений[xv].

Указывая на сложности в российско-казахстанских отношениях, авторы дают свои рекомендации по более эффективному взаимодействию двух стран, делают акцент на важности этих отношений, как для России, так и для Казахстана. Можно согласиться с авторами, считающими, что необходимо постоянно прилагать усилия для улучшения взаимодействия между странами. Притом нельзя ограничиваться только взаимоотношениями лидеров двух стран.

Молдахмет Кенбаев. Кошмоделание. 1958

Наверное в чём-то можно и поспорить с авторами. Например, ситуация с введением латиницы может привести к отрыву от своего языка части русского населения Казахстана. Возможно к трудностям можно отнести и то, что часть русского населения Казахстана чувствует себя дискомфортно и покидает страну[xvi]. В докладе акцент больше делается на неумелые действия российской стороны. Но всё ли верно делает Казахстан? И как рассматривать, например, саммит руководителей государств Центральной Азии в Астане, на который не пригласили Россию? Хотя, безусловно, идеальных отношений не бывает. И даже при самых хороших отношениях (какими, на наш взгляд, всё-таки можно назвать российско-казахстанские), бывают сложности.

Заканчивая, можно отметить, что опубликованный доклад — интересный и содержательный. Несмотря на констатацию трудностей в деле российско-казахстанских отношений, он даёт и определённую надежду на большую оптимизацию взаимоотношений. На наш взгляд, необходимы подобные доклады, составленные соответствующими специалистами и по другим республикам постсоветского пространства. И желательно чтобы такие доклады были всё-таки приняты во внимание властью.

[i]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Доклад: Казахстано-российские отношения на современном этапе. Москва-Алма-Ата, 2018. 67 с.

[ii]Солозобов Ю.М. СНГ: двадцать лет спустя после «развода». Постсоветское пространство на пороге перемен / Defuturo, или История будущего / Под ред. Д.А. Андреева, В.Б. Прозорова. М., 2008, С.185−186.

[iii]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 5.

[iv]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 7−8.

[v]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 13−14.

[vi]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 16−17.

[vii]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 20.

[viii]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 38.

[ix]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 39.

[x]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 49.

[xi]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 50.

[xii]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 61.

[xiii]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 63.

[xiv]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 65.

[xv]Шибутов М., Солозобов Ю., Малярчук Н. Указ.соч. С. 66.

[xvi] См. напр.: http://ru-an.info/n/49532/

Харин Алексей Николаевич

Кандидат исторических наук, доцент

Кировский филиал РАНХиГС.