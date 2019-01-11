Завтра и послезавтра, 14—15 января, в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Японии. 21 января — встреча президента России В.В. Путина и премьер-министра Японии Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

К сожалению, имеются все основания предполагать, что на этих переговорах наша страна будет капитально побита, если совсем не разгромлена японской стороной, и в результате произойдёт сдача и передача части Курильских островов — то есть, по сути, дипломатическая Цусима.

Тысячи раз буду рад ошибиться. Однако моё предположение обусловлено тем фактом, что на предстоящих переговорах базовая позиция российской стороны является фантастически слабой и ошибочной.

Формула Цусимы, которую заготовил МИД и которая с мая прошлого года неизменно воспроизводится российской стороной, в наиболее чётком и выверенном виде изложена накануне переговоров в последнем, от 11 января т.г., комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Москву министра иностранных дел Японии Т. Коно: «Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами. Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии».

Здесь буквально каждое слово — фугас под Россией или пустое заклинание с соединением несоединимого. Нет ни творческой идеи, ни плана действий, ни общего понимания проблемы, ни решительности победить — т. е. полный набор всех тех ингредиентов, которые и привели русский флот к разгрому под Цусимой.

Напомню, Цусима — это не просто остров и пролив, но и нарицательное обозначение разгрома Императорским японским флотом нашей 2-й Тихоокеанской эскадры 27−28 мая 1905 года в ходе, по сути, проигранной нами Русско-Японской войны 1904—1905 гг.

Несмотря на выдающееся мужество и героизм русских офицеров и моряков, наш флот в ходе того Цусимского сражения потерпел сокрушительное поражение — в итоге бОльшая часть кораблей была потоплена противником или затоплена собственными экипажами, часть капитулировала, некоторые интернировались в нейтральных портах, и лишь четырём удалось дойти до русских портов.

Крейсер I ранга «Олег» после Цусимского боя. 1905

Непосредственной причиной разгрома, помимо колоссальной усталости личного состава и транспортов от многомесячного перехода, меньшей скорости русских кораблей, низкого качества снарядов и пороха, стала безынициативность и отсутствие плана у командования эскадрой — как самого адмирала Рожественского, так и младших флагманов.

Но главной причиной колоссального фиаско, по сути обусловившего поражение России в той войне с Японией, стал конфликт установок и решений: если Морское министерство и сам адмирал Рожественский приняли авантюрное решение прорываться во Владивосток для соединения с оставшимися кораблями Сибирской флотилии, то в директиве императора Николая II, наоборот, определялось, что задача 2-й эскадры «состоит не в том, чтобы с некоторыми судами прорваться во Владивосток, а в том, чтобы завладеть Японским морем».

Итак, в чём же порочность и конфликтность мидовской формулы, делающая её формулой Цусимы?

Во-первых, МИДом признаётся проблемой то, что никакой проблемой не является — мирный договор.

Мирные договоры, напомню, заключаются для прекращения состояния войны, которое последние 73 года между Россией и Японией не наблюдается.

Более того, между нашими странами с 1956 года восстановлены дипломатические отношения, открыты и функционируют посольства и консульства, заключены различные межгосударственные международные соглашения, прежде всего, Совместная советско-японская декларация от 19 октября 1956 года, первые пять статей которой (из всего 10) исчерпывающе реализуют функцию окончательного мирного договора, т.к. в них зафиксировано взаимное прекращение состояния войны между СССР и Японией, отказ от репараций, восстанавливается мир и добрососедские дружественные отношения.

Цитирую Статью 1 Совместной декларации, так как, похоже, в МИДе её не читали, раз их мучает проблема мирного договора: «1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

Советско японская совместная декларация. 1956

Разумеется, Российская Федерация как государство-продолжатель и преемник Советского Союза здесь пользуется всеми результатами Совместной Декларации.

Таким образом, мирный договор уже есть. Не говоря уже о том, что мирный договор между страной-победителем и страной-проигравшей, и подписавшей акт о капитуляции, вообще не нужен. Так, с Германией такого договора у нас нет, и ничего.

Вот и вопрос: зачем МИД России принимает на себя и на Россию в целом такую более чем странную задачу «поиска вариантов решения проблемы мирного договора»?

Зачем?! С какой стати?! Или, может, прямо перед оглашением своего комментария МИД, как барон Мюнхгаузен, объявил войну Японии и теперь ищет способ обратно заключить мир?

Смех смехом, но «решение проблемы мирного договора» ставится главной и даже единственной предметной целью российской стороны на переговорах с Японией.

Это уже и есть Цусима. Потому что, независимо от реальных намерений руководства страны и МИД России, постановка именно мирного договора в качестве цели переговоров, является механизмом автоматического запуска реализации Статьи 9 совместной декларации, в которой однозначно сказано, что «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Таким образом, зачем Японии нужен мирный договор — очевидно, Япония через мирный договор законным способом получает острова Хабомаи и остров Шикотан.

А вот зачем мирный договор нужен России?

Независимо от того, что в головах наших дипломатов, фактически этот договор как цель нужен только лишь для того, чтобы законным образом свои же острова отдать.

СтаниславС Малокурильское, o. Шикотан

Вывод: выходя на переговоры с японской стороной с такой позицией, российская сторона, в конечном счёте, отдаст острова, политые кровью русского солдата, и даст старт к пересмотру реваншистами-агрессорами итогов Второй мировой войны, в инициативном порядке окончательно подорвёт Ялтинский мир и миропорядок.

Но уже полная Цусима дальше готовится МИДом в той части переговорной позиции, где выход на мирный договор обуславливается «признанием Токио»: «Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами».

Здесь поражает абсолютно неграмотный и легко отметаемый японской стороной подход российской стороны. Убирая даже в сторону вопросы, почему Токио должен признавать то, что он уже признал в Акте о безоговорочной капитуляции, Сан-Франциском договоре, в ходе вступления (замечу, с помощью СССР) в члены ООН, Устав которой весь построен на осуждении государств-агрессоров Второй мировой войн — то есть и Японии — и на безоговорочном признании итогов войны, даже убирая эти убийственные вопросы, остаётся недопустимо неясным, в какой форме и как Токио должно признать требуемое? Кивнуть головой, дать честное слово, подписать бумагу, где будет говориться о таком признании, или даже заключить договор о признании?

Но это всё ещё семечки.

Главный вопрос, который справедливо задаст японская сторона на переговорах: «Господа российские дипломаты, а какое вы вообще имеете право чем-то там обуславливать вопрос заключения мирного договора? Ведь в Статье 9 Совместной декларации 1956 года вы сами «согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении Мирного договора». Нормальные дипотношения более 60 лет имеются, почему вы заключение мирного договора обуславливаете сейчас каким-то мутным нашим признанием? Или иногда из заявлений российской стороны проскальзывает условие вывода из Японии вооружённых сил США и т.п. Какое, господа хорошие, это имеет отношение к нашему единственному и основополагающему международному договору — Совместной декларации?

И всё: шах и мат российской стороне. Цусима.

Игра Го

Надеюсь, Цусима случайная, хотя бы не намеренная с нашей стороны, не такая современная хайтековая форма российских поддавков. Мол, мы, хмуря брови, грозно обуславливаем, но вы-то, дорогие господа с японской стороны, должны понимать, что это мы для населения Российской Федерации, чтобы оно, неугомонное, не волновалось и не плакало по пустякам, по этим островам…

Здесь со всей очевидностью проявляется потрясающая творческая беспомощность наших дипломатов и международников-экспертов.

Что МИД, что наши патриоты-критики МИДа, все хотят каким-то хитрым финтом, в прямое нарушение международного права как-нибудь куда-нибудь убрать эту противную Статью 9 «про острова».

Так, например, критики МИДа и руководства страны требуют проявить политическую волю и начать процедуру денонсации правительством и парламентом 9-й статьи хрущёвской Совместной декларации 1956 г. о возможности передачи Японии Малой Курильской гряды.

Однако это та же самая Цусима, что и в мидовской переговорной позиции. Только вид слева.

Во-первых, денонсация всей или части Совместной декларации попросту юридически невозможна, так как в этом международном договоре отсутствуют статьи о денонсации, а это обязательно для денонсирования. В данном случае следует требовать не денонсации, а аннулирования.

Во-вторых, нельзя аннулировать или приостанавливать отдельно Статью 9-ю, так как прекращение международного договора или его части, согласно Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года требует «существенного нарушения двустороннего договора одним из его участников», а японская сторона никак и никогда не нарушала Статью 9-ю! Поэтому такое требование именно по данной Статье с точки зрения международного права является чистым произволом, и произволом, в данном случае, с нашей российской стороны, чем бы это не обуславливалось в моральном или вкусовом плане.

Выглядит это всё крайне неприглядно. Нам очень не нравится, мягко выражаясь, эта противная хрущёвская Статья 9-я, поэтому, следовательно, надо её выкинуть. Больше похоже на мелкое жульничество и мошенничество, а не на логику мировой державы России.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Шулера. 1594

Поэтому убирать и аннулировать отдельно Статью 9-ю нельзя. Зато можно и критически необходимо аннулировать разом всю эту Совместную советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года.

Детальное обоснование и подробную аргументацию этого абсолютно законного с точки зрения международного права и уже как десять лет крайне запоздавшего действия Российской Федерации содержится в двух моих опубликованных на днях статьях «Новый План по Курилам позволит Путину избежать геополитической ловушки. Дипломатическо-правовой позор на весь мир» и «Кто МИДу выбил зубы? И почему молчит Госдума? Кто спасёт президента от геополитической ловушки?».

Суть в том, что Япония 58 из 62-х лет действия Совместной декларации существенно нарушает данный двусторонний договор, а именно Статью 6, согласно которой «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий», что согласно статьям 26, 60 и 62 уже упомянутой Венской конвенции 1969 года даёт нам право и даже в целом требует от нас аннулировать (прекратить) или приостановить этот договор, закрыв тем самым все эти тени прошлого Статьи 9-й с её бессмысленным в наше время мирным договором и уж тем более незаконной и преступной передачей наших островов Японии.

Представьте себе, 58 лет японская сторона поливает грязью СССР-Россию, абсолютно незаконно и нагло предъявляет, в нарушение нашего основополагающего договора, претензии, требуя вернуть себе все Курилы как свои «исконные территории», причём всё это довели до уровня закона от 3 июля 2009 года и т.п. и т.д., да ещё и санкции против нас ввели в 2014 году — а Россия…

Что Россия? Опять вчитаемся в этот безграмотный и позорный комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Москву министра иностранных дел Японии Т. Коно: «Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии».

О как! Нам полвека сжигают наши государственные флаги у посольства в Токио! Нам более полувека предъявляют претензии, в циничное нарушение нашего межгосударственного договора — а мы сейчас ещё и на новый уровень выйдем и укрепим взаимопонимание! Вот это креативная дипломатия! Вот это ход! Вот завтра мы, как государство-победитель в войне с Японией, отдадим свои острова Японии (уж не в качестве ли репарации?!) — и враз всё укрепим и взлетим на новый уровень…

Mofa.go.jp Таро Коно

Итак, российской дипломатией абсолютно не задействован фундаментальный факт существенного нарушения Японией Статьи 6-й Совместной декларации. Эту грубейшую международно-правовую и дипломатическую ошибку необходимо срочно исправить.

В итоге адекватная переговорная позиция российской стороны должна заключаться в следующем.

Российская Федерация готова в рамках Устава ООН и международного права форсировать усилия и в кратчайшие сроки совершить прорыв в российско-японских отношениях.

Однако, в целях соблюдения Совместной декларации 1956 года и Устава ООН, закрепляющего т.н. «ялтинский мир», требуем от Японии в месячный срок дезавуировать поправки, принятые 3 июля 2009 года верхней палатой парламента Японии к «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» и признать ошибочными неоднократные заявления правительства Японии, начиная с Памятной записки правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года, где впервые на официальном уровне в нарушение Статьи 6 Совместной декларации были предъявлены территориальные претензии к нашей стране, а именно: «Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но также и других исконных японских территорий».

В случае исполнения данного требования, предлагаем Японии заключить Договор России и Японии о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, который бы открыл принципиально новую страницу в наших отношениях и придал бы импульс в том числе и экономическому сотрудничеству на взаимовыгодных началах. Это определяется тем фактом, что мирный договор по факту уже состоялся реализацией первых пяти статей Совместной декларации 1956 г. ещё в первые четыре года после её принятия и в настоящее время утратил свою политическую и правовую актуальность. В рамках подготовки такого Договора считаем целесообразным для японской стороны найти возможность прекратить враждебное по отношению к России санкционное давление, как и необоснованное и реваншистское стремление предъявлять России территориальные и иные претензии.

В случае отклонения требования российской стороны по дезавуированию претензий (смотрите буллит второй) вынуждены будем внести в Государственную думу Российской Федерации законопроект об аннулировании (прекращении) на основании многократно существенно нарушенной японской стороной Совместной Декларации 1956 года, как это предусмотрено статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров.

… Желаю нашим дипломатам творчески использовать данные буллиты в целях реализации подлинных интересов России и защиты нашей территориальной неприкосновенности.

Не хотелось бы, пережив развал СССР, ещё и увидеть передачу Курил, эту Цусиму XXI века.

Граф Полусахалинский у нас уже был. Полукурильский точно не нужен.