Кто МИДу выбил зубы? И почему молчит Госдума?

Юрий Крупнов, , 12:21 — REGNUM

3 июля 2009 года Верхняя палата парламента Японии одобрила поправки к закону «О специальных мерах по решению вопроса Северных территорий». Тем самым, в верховном законодательстве страны восходящего солнца было окончательно закреплено положение о принадлежности Японии южной группы островов Курильского архипелага — т. е. наши российские острова законодательно были объявлены «исконными японскими территориями».

В этот день японским государством был поставлен жирный восклицательный знак в полувековой эпопее абсолютно ни на чём не основанных и исключительно агрессивных территориальных претензий Японии на русские Курилы.

То, что до этого дня в течение полувека (!) сотни раз декларировалось правительствами и премьер-министрами Японии, теперь получило высшую законодательную определённость.

А выросло всё это безобразие из известной Памятной записки Правительства Японии Правительству СССР от 5 февраля 1960 года, где ещё тогда были со всей наглой ясностью публично предъявлены претензии к нашей стране: «Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но также и других исконных японских территорий».

Однако законодательное решение Японии 2009 года не только официально реанимировало дух японского милитаризма. Этот закон стал ещё и односторонним существенным и грубым нарушением нашего с Японией международного договора — Совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Часть 2-я Статьи 6 той Декларации однозначно фиксирует, что «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 г.».

Однако вместо отказа от претензий к нам, нам, на минуточку, победителям над Японией, мы, государство-победитель, прямо наоборот, имеем полвека непрерывно нарастающих к нам претензий! Более того, претензий, ревизующих итоги Второй Мировой войны, по итогам которой Курильские острова навсегда перешли к СССР-России.

И что же российский МИД?

А МИД субстантивно задумчив. В лучших традициях позора Крымской войны и продажи Аляски.

Правда, за месяц до принятия Японией того закона наш МИД аж… «обратил внимание».

Цитирую начало Заявления МИД России: «В Москве обратили внимание на принятие 11 июня 2009 года нижней палатой Парламента Японии поправок к так называемому закону о специальных мерах по содействию решению «проблемы северных территорий». Суть поправок — активизировать усилия для, как утверждается, скорейшего «возвращения» Японии так называемых «северных территорий», под которыми понимаются южные Курильские острова…».

И далее громоподобное крещендо: «Подобные действия японской стороны являются неуместными и неприемлемыми».

Особенно юмористически звучит последнее предложение грозного мидовского заявления: «Рассчитываем, что в Токио тщательно проанализируют ситуацию, возникшую в последнее время вокруг этого диалога в результате заявлений японской стороны, и сделают правильные выводы».

Ну да. В Японии взяли и сделали эти самые «правильные выводы» — после нижней палаты закон через месяц окончательно и единогласно утвердила палата верхняя.

Но тут у нашего МИДа пороха совсем уже не осталось.

Вот суть происходящего вокруг Русских Курил.

В Японии Парламент принимает высшие государственные законодательные решения, а в Российской Федерации журят и ворчат со Смоленской-Сенной. Многомудро и изысканно определяют полувековые откровенно агрессивные действия Японии как «неуместные и неприемлемые».

Так и хочется подсказать филологам из МИД России, что неуместно сморкаться в рукав фрака на дипломатическом приёме. А когда речь заходит о попрании памяти 65 миллионов жителей Земли, погибших во Второй мировой войне, то это уже не неуместно, это катастрофично.

Только представьте, 58 из 62 лет после вступления в силу Совместной советско-японской декларации 1956 года Япония официально и публично в памятных записках (т.е. по дипломатическому статусу — официальных нотах правительства), заявлениях своих премьеров, зоологических шабашах у Посольства СССР, затем России, в Токио, и вот, целым Законом предъявляет нам территориальные претензии. Претензии, на которые Япония не только не имеет никакого исторического права, но и от которых сама в 1956 году решением того же своего Парламента торжественно отказалась в Статье 6 Совместной декларации.

А ведь основополагающий принцип права международных договоров формулируется так: pacta sunt servanda — «договоры должны соблюдаться»

И вот, целых 58 лет, более полувека, Япония грубейшим образом, открыто, перед всем белым светом нарушает международный договор с нами! Заодно нарушая и Устав ООН, кстати, ООН, в которую Японию приняли исключительно по доброй воле СССР-России.

В мировой истории не найти примера, когда одно государство более полувека терпит оголтелое нарушение международного договора другим государством. Беспрецедентная позиция российской дипломатии!

Вместо того, чтобы в тот же день 3 июля 2009 года, когда Япония законодательно определила часть российской территории, полученной в результате безоговорочной капитуляции Японии, своими «исконными японскими территориями», аннулировать окончательно попранную Совместную декларацию, российские власти попросту промолчали. Проглотили и не поперхнулись.

Непостижимо!

Однако, как теперь оказалось, это ещё было не дно. То было только началом ныряния.

Два месяца назад, 14 ноября 2018 года, Российская сторона в Сингапуре вдруг принимает предложение Японии вернуться к растёртой в пыль японцами Совместной декларации 1956 года!

Наш доблестный МИД и те бывшие мидовцы, что дают Главе государства советы по внешней политике, откровенно подставили Президента В.В. Путина.

В итоге, пресс-секретарь Президента Песков обнадёжил российских граждан, что «автоматической передачи каких-то территорий» Японии не будет.

То есть, переводя с песковского на русский, сдача и передача минимум двух групп Курильских островов (Хабомаи и Шикотан) будет. Но эта передача будет не автоматической.

Поразительно пояснение, которое Песков дал в обоснование того, почему вдруг российская сторона взяла курс на неавтоматическую, но передачу российской территории.

«Безусловно, вести переговоры, находясь в воздухе и не опираясь на какую-то базу, очень сложно. Именно поэтому оба лидера приняли решение взять за основу советско-японскую декларацию от 1956 года».

Смотрите за логикой.

Совместная декларация была самым грубым образом и неисчислимое число раз нарушена японской стороной, нарушалась и нарушается в течение 58 лет, более полувека об эту Совместную декларацию Япония официально и публично вытирает ноги и не только. Оп-ля! Поэтому мы положим эту Декларацию в основу!

Но это же абсолютный произвол.

Необходимость аннулирования Совместной декларации определяется императивом фундаментальных политико-правовых положений международного права — существенное нарушение договора другой стороной, не говоря уже о том, что Декларацию давно требуется аннулировать в силу существенных множественных изменений обстоятельств заключения этого международного договора (Венская конвенция 1969 года).

Необходимость же принять Декларации за основу попросту отсутствует в природе, само это действие по вытаскиванию из пыльного чулана этого тысячу раз нарушенного договора является исключительно произвольным, точнее, навязанным нам японской стороной, желающей только одного: получить согласно Статье 9-й Декларации хотя бы Хабомаи и Шикотан, а затем по накатанной разобраться и с остальными Русскими Курилами.

… 21 января в Москве пройдёт юбилейная — 25-я — встреча Президента Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.

В предвкушении получения островов на этой встрече Абэ уже начал в интервью СМИ обсуждать судьбы российских (!) граждан, пока ещё проживающих на Курилах. Мол, сразу русских не будем гнать с островов, всё будет зашибись как гуманно и демократично! Абэ уже призвал Россию, передавая острова Японии, отказаться от компенсаций. И т.п. и т.д.

А что наш МИД?

Субстантивно молчит.

Хорошо хоть не выступил с Заявлением о необходимости всем нам сказать японскому премьер-министру большое человеческое спасибо? Ведь Абэ мог бы и Кремль уже начать перепланировать, обсуждать как и когда начинать распродавать Алмазный фонд и Грановитую Палату, кому передать Сибирь и т.п. — мог бы, но ведь не стал, за что и надо всем нам в пояс японцам кланяться и горячо благодарить.

Очевидно, вопрос о Курильских островах — вопрос не об островах.

Он, прежде всего, о том, станем мы всё-таки торговать территориями и суверенитетом — или нет. Напомню, что два года назад в интервью агентству Bloomberg российский президент по поводу Курильских островов однозначно заявил: «Мы не торгуем территориями».

Вопрос о Курилах также и вопрос о том, сделает власть ставку на рывок, к которому четыре с половиной года призывает Путин, то есть начнём опираться на собственные силы, на кардинальную смену курса в экономике и восстановление реальной мощи страны, — или в очередной раз пойдём на поводу у тех, кто не верит в народ и страну, кто хотел бы в очередной раз торгануть российской территорией с надеждой, что в ответ кинут какую-нибудь подачку, а, может, о счастье, снимут или ослабят санкции, и можно будет опять свободно летать в Европы и Америки к своим детям, внукам и любовницам.

Таким образом, вопрос Курильских островов — это вопрос о выборе пути Россией на десятилетия вперёд.

Не может не вызывать изумление и даже оторопь тот факт, что российская дипломатия вместе с отечественными специалистами в области международного права до сих пор не изменили статус Декларации как действующего юридического документа, имеющего характер международного договора. Хотя, казалось бы, что тут сложного. Ряд важных статей Декларации уже исчерпали себя, реализованы. А оставшиеся многократно нарушены японской стороной. Надо давно было аннулировать Декларацию. Но нет — опять и опять из пыльного чулана её вытаскивают в пользу чужой страны и в ущерб России.

Международно-правовая позиция России проста и очевидна — Япония не только не воспользовалась доброй волей СССР 62 года назад, но и вдоволь поиздевалась над русской щедростью и добротой, растоптала Декларацию. Поэтому Федеральному Собранию Российской Федерации необходимо срочным образом и в строгом соответствии с духом и буквой международного права аннулировать Совместную советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года.

Вместе с Декларацией раз и навсегда сдать в архив этот вовсе не наш «территориальный вопрос». Хотят в Японии отменить Ялтинские соглашения великих держав и свою собственную безоговорочную капитуляцию — это их дело. И их ответственность — перед человечеством. Нам-то зачем Японии в этом подыгрывать и по сути даже провоцировать Японию возрождать милитаризм?

И здесь вопрос уже не к МИД России — а к Госдуме и Совету Федерации.

Где российский парламент?

Где грозный Володин? Где мудрая Матвиенко?

Кто из них спасёт Президента от геополитической ловушки, расставленной дипломатами нессельродовской школы?

Напомню, согласно Конституции Российской Федерации, именно в палатах российского парламента рассматриваются федеральные законы по вопросам ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации, статуса и защиты государственной границы Российской Федерации, наконец, войны и мира.

Впрочем, уже слышу как из МИД России кричат: «А как же мирный договор с Японией!!!».

Будучи, казалось бы, в здравом уме и предъявляя при приёме на работу медицинские справки многие наши государственные деятели, хлебом и хамоном их не корми, чуть что, начинают рассуждать о Мирном договоре с Японией, как будто между нашими государствами идут военные действия, нет дипломатических отношений, не открыты и не функционируют посольства и консульства.

Каждый студент-первокурсник знает, что мирные договоры не появляются с бухты-барахты. Они заключаются исключительно для прекращения состояния войны, восстановления дипломатических и иных отношений.

Декларация 1956 года по своему содержанию первых шести статей аналогична и предварительному и окончательному мирному договору, поскольку этими статьями не только взаимно прекращалось состояние войны между СССР и Японией, но и восстанавливались мир и добрососедские дружественные отношения.

Более того, поскольку в течение 62 лет после подписания Декларации 1956 г. отдельный мирный договор не был заключен из-за отсутствия согласия сторон по поводу его содержания и в связи, ещё раз, наглыми нарушениями Декларации со стороны Японии, она фактически давно превратилась в окончательный мирный договор. Не говоря уже о том, что при подписании другой — проигравшей войну — стороной акта о капитуляции мирные договоры вообще не нужны — так, никакого мирного договора с Германией у нас нет.

Таким образом, все эти вопросы войны и мира были раз и навсегда решены в Совместной декларации 62 года назад!

Другое дело, что Япония практически все эти годы грубо нарушает и подрывает фактический мирный договор, предъявляя претензии, от которых сами же обязалась отказаться (статья 6). Но это уже вопрос к обязательности и порядочности Японии, а не повод для выдумывания некоего дублирующего Мирного договора 2.0, который нужен исключительно японцам для того, чтобы, во-первых, «законно» получить Хабомаи и Шикотан, и, во-вторых, обнулить своё грубейшее нарушение фактического мирного договора — Совместной Декларации 1956 года.

Однако пустой вопрос об этом мирном договоре вбрасывается опять и опять!

На всякий случай, хочу проинформировать наших авторов внешней политики, что война с Японией Российской Федерацией не ведётся, дипломатические отношения полномасштабно действуют, открыты посольства и консульства, процветает взаимный туризм и т.п.

После окончания Второй мировой войны и подписания Японией Акта о безоговорочной капитуляции прошло 73 года!

Семьдесят три!

Но наши доблестные фанаты передачи российских островов Японии стоят на своём — нужен мирный договор, и всё тут. Одно утешает, что с Австро-Венгрией и татаро-монголами не требуют мирного договора…

Итак, что делать?

Нашим великим странам жизненно необходим совсем другой договор — Договор России и Японии о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, который бы открыл новую страницу в наших отношениях и придал бы импульс в том числе и экономическому сотрудничеству на взаимовыгодных началах.

Именно такой Договор Россия должна 21 января предложить Японии заключить, одновременно внеся в Государственную Думу Российской Федерации законопроект об аннулировании в соответствии с международным правом многократно существенно нарушенной японской стороной Совместной Декларации 1956 года.

Юрий Крупнов — действительный государственный советник 3 класса