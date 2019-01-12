Во время своей предвыборной кампании кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал снизить уровень нелегальной миграции из Центральной Америки. После вступления в должность Трамп также пообещал начать борьбу против контрабанды наркотиков и предотвратить проникновение в США потенциальных террористов. Вот почему, по его словам, он требует, чтобы конгресс выделил $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, пишет Кришнадев Каламур в статье для издания The Atlantic.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

Но что, если существуют более эффективные способы борьбы с нелегальной миграцией, чем строительство пограничной стены за $5 млрд?

Читайте также: Project Syndicate: Глобальную экономику ждут новые испытания?

Поток просителей убежища из Центральной Америки оказал дополнительную нагрузку на перегруженную систему, которая обрабатывает заявления о предоставлении убежища. Всё это привело к тому, что процесс рассмотрения отдельного заявления может затянуться на несколько лет. Американская администрация могла бы нанять большее количество судей и адвокатов для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, это позволило бы ускорить процесс депортации лиц, чьи требования были отклонены.

Tony Webster Побережье Тихого океана. Стена на границе Мексики и США

В настоящее время просители убежища могут на законных основаниях работать на территории Соединенных Штатов, пока их дело рассматривается миграционным судьей. Процесс обработки одного заявления может затянуться на два-три года. Расширение штата миграционных судей и адвокатов позволило бы разгрузить бюро таможенного и пограничного контроля, которое в основном занято лицами, ищущими убежище, вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении своей основной миссии: защите населения от опасных правонарушителей и запрещенных материалов.

Трамп заявил, что южная граница США превратилась в трубопровод для транспортировки метамфетамина, героина, кокаина и фентанила. Однако маловероятно, что пограничная стена сможет остановить поток наркотиков. «У контрабандистов наркотиков есть более $5 млрд, чтобы найти решение этой проблемы. Они просто найдут альтернативный путь», — считает эксперт «Двухпартийного политического центра» Тереза Браун.

В большинстве случаев наркотики, оружие, нелегальные мигранты и преступники проникают на территорию США через пограничные КПП. Трамп мог бы потратить часть средств, предназначенных для строительства стены, на внедрение на пограничных КПП систем обнаружения наркотиков и оружия, которые скрывают внутри деталей кузова автомобилей или среди разрешенных товаров. Также финансирование можно было бы направить на расширение штата офицеров пограничной службы, чтобы повысить качество досмотра проходящего автотранспорта и ввозимых товаров.

Telfair Brown Джордж Буш — младший в 2007 году

Экс-президент США Джордж Буш-младший, предшественник Трампа Барак Обама направили миллиарды долларов на внедрение систем обнаружения нелегальных мигрантов, запрещенных товаров и расширение персонала пограничной службы. Это принесло свои плоды. Количество попыток незаконного пересечения южной границы США сократилось с 1,6 млн в 2000 финансовом году до 400 тыс. в 2018 финансовом году.

Обама армата reg

Действительно, между 330 южными пограничными КПП практически нет места, где мигранты могли бы укрыться от офицеров пограничной службы США. Системы датчиков и беспилотники позволяют офицерам пограничной службы обнаруживать нелегальных мигрантов за несколько дней до того, как они будут задержаны на границе США. Внедрение дополнительных систем мониторинга позволило бы повысить эффективность обнаружения мигрантов и еще больше снизить поток нелегальной миграции.

Читайте также: East Asia Forum: Готовы ли вообще США сдерживать Китай?

На границе между США и Мексикой на протяжении около 1 тыс. километров уже установлены заграждения. Практика показывает, что ограждения могут лишь замедлить проникновение на территорию США, но не остановить его. Конечно, на определенных участках необходимо устанавливать пограничные ограждения, однако строительство пограничной стены стоимостью в $5 млрд вряд ли окажет сколь-либо существенное влияние на сокращение потока нелегальной миграции, наркотиков и оружия.

«Безусловно, мы должны провести тщательную дискуссию о том, что действительно необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность наших границ. К сожалению, все разговоры в данной сфере сосредоточено только на стене», — считает Браун.