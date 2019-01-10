Если содержание томоса вызывает более чем обоснованное сомнение в искренности намерений греков из Фанара обеспечить украинской Церкви хотя бы что-то, похожее на «церковную суверенность» (= «автокефалия»), то его форма заставляет только недоуменно развести руками.

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О чём это я? Еще в мае прошлого года архимандрит Кирилл (Говорун) заявил журналистам: «Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал — писал мой учитель в Афинском университете, где я учился…». Архимандрит Кирилл является активным и образованным сторонником украинского автокефализма, хотя духовную карьеру сделал в Русском патриархате: экс-председатель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) и экс-зампред учебного комитета Русской православной церкви.

И Кирилл действительно учился на богословском факультете в Афинском Университете имени Каподистрии. Значит — знает, о чем говорит. А говорит он так: «…Это один из лучших канонистов в православном мире… И тексты, которые он пишет, канонические — абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов».

Но тогда либо Говорун видел в мае какой-то другой документ, либо в университете Каподистрии что-то не так. Потому что тот текст, который был представлен в Фанаре 6 января, к «совершенству» не имеет никакого отношения. Для такого вывода не надо даже иметь богословского образования, достаточно просто уметь читать.

Подчинение Церкви национально-политическим идеологиям и программам, какими бы они справедливыми и благородными ни являлись эти цели, было осуждено на Поместном Константинопольском Соборе 1872 года как ересь «филетизма». И этот грех (по сути — раскол), по мнению авторитетнейшего Иоанна Златоуста, «не смывается даже мученической кровью».

И начинать текст томоса ссылкой на то, что Церковь «еще с апостольских времен состоит из церквей, расположенных на землях и в странах, внутренне самоуправляемых собственными пастырями, учителями и служителями Евангелия Христова, то есть каждого места епископами» — это и есть чистосердечное признание в ереси «филетизма». С точки зрения светского человека, ничего страшного в этом нет, но теперь вызывает тревогу судьба самого Константинопольского патриархата. Ведь он состоит из 63 епархий, расположенных как минимум в тридцати одной стране, и если завтра автокефалию внезапно возжелают получить православные общины Фиджи, Самоа или Тонга, то Фанару нечего будет даже и сказать. Потому что он признал, что это желание, правовое еще «с апостольских времен».

Сам факт предоставления томоса в Фанаре обосновали тем соображением, что Константинопольский престол, «согласно многовековым каноническим преданиям, обязан заботиться о Святых православных церквях, имеющих в том потребность, а более всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как, например, историческая митрополия Киевская…». Но именно эти «канонические узы» были, м-м-м, «ослаблены» 333 года назад, в 1686 году.

Но ведь православная церковь базируется на римском праве. И именно благодаря Церкви там появился legitimus tempus, законный срок, устанавливаемый для приобретения права собственности на вещь по давности владения. То есть исковая давность. В 419 году н.э. Карфагенский поместный собор своим 133-м правилом определил, что «если кто… в продолжение трех лет имел оное в своем ведении, и никто оного не требовал от него, то после да не будет оное от него взыскуемо, если, притом, в сие трехлетие существовал епископ, долженствующий взыскать, и молчал». А ныне «взыскующий» епископ Нового Рима (Константинопольский патриарх) молчал ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ года!

Annochkaaa Архимандрит Кирилл (Говорун)

Не нравится «Поместный Карфагенский»? Возьмем 17-е правило IV Вселенского Халкидонского (451 год): «Приходы в каждой епархии — как в селах, так и за городом — должны неизменно пребывать под властью епископов, заведывающих ими — и в особенности если в продолжении тридцати лет бесспорно они имели их в своем ведении и управлении».

Хотя на канон IV Вселенского Собора в томосе всё же сослались. Но лучше бы этого не делали!

В тексте упомянуто 16-е правило, по которому «Деве, посвятившей себя Господу Богу, как и монашествующим, не позволяется вступать в брак». Это, конечно, описка: авторы хотели апеллировать к 17-му канону, позволяющему Константинопольскому престолу быть арбитром в случае, если срок исковой давности не истек: «Если же не более тридцати лет были…». Но допускать такие описки в тексте, который определяют как «вечный» и «исторический» — да, это действительно «абсолютное совершенство». А ведь обещали «лучших».

И уж конечно, особо трогателен финал, где томос вручают «в точной и идентичной копии блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины митрополиту Епифанию и Его превосходительству президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления». Господину Порошенко надо отдать должное, он своего добился. Но…

Как быть с 30-м Правилом Святых Апостолов (I век н.э.), по которому «Если какой-нибудь епископ, употребив мирских начальников, чрез них получит епископскую власть в Церкви, то да будет он извержен и отлучен, а также все сообщающиеся с ним»? Тут два варианта: либо митрополит Епифаний не «получил епископскую власть», либо Пётр Порошенко «не светский начальник». Третий вариант, по апостольскому мнению — отлучение.

И еще… «Лучшие канонисты» должны быть лучшими доками не только в текстах и грамматике, но и церемониале. А с этим вообще беда. Выданный 6 января документ обозначен как «Патриарший и Синодальный томос» и подписан Варфоломеем и двенадцатью митрополитами. Из этих двенадцати в Стамбуле подписи под томосом поставили только шесть митрополитов — членов Святого и Священного Синода. Список подписантов был дополнен еще шестью митрополитами, членами Синода НЕ являющимися. В таком виде томос был доставлен в Киев и 7 января выставлен в Теплой Трапезной монастыря Святой Софии.

Вечером 9 января на появилась информация, что свиток томоса на следующий день отвезли опять в Стамбул, где его «доподписали» остальные члены Синода Константинопольского патриархата. И возникает ряд вопросов:

Что было передано 6 января: документ или его «незаверенная копия»?

Если отсутствие шести подписей «от 6 января» объясняется тем, что документ получен за три дня до заседания Синода в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца), то почему именно 6-го были поставлены подписи шести митрополитов-несинодиков? Для ровного счета апостолов? Или месяцев?

Почему на торжественном фото по поводу «доподписания» томоса членами Синода рядом с Варфоломеем только десять из двенадцати членов Синода?

President.gov.ua Томос об автокефалии Православной Церкви Украины

Ответы могут быть предложены разные, но ощущение одно: жуткая спешка, которая не оглядывалась на канонические, грамматические и процедурные ошибки. И пояснений этой спешке вижу пока два:

Американцы торопятся. Мало для кого из историков является секретом, что после того, как в январе 1949 года личный самолет президента Трумена доставил в Стамбул архиепископа и экзарха Северной и Южной Америки Афинагора, Константинопольский патриархат является «политической игрушкой» Белого Дома. Потому что на следующий день Афинагор стал 268-м Вселенским патриархом. И тогда можно предположить, что сейчас американцы торопятся, стремясь закрепить свое присутствие на территории Украины всеми методами, включая духовную аннексию.

Варфоломей торгуется. Пресса постоянно упоминает о происходящих «ставропигиальных торгах», о которых я уже писал. Главный нерв этих торгов — список украинских храмов и монастырей, которые уйдут в ставропигию. Это большая власть, большие деньги и большое имущество.

А как гласит «правило Эндрю Янга» из великих Законов Мерфи, «Ничто не считается незаконным, если сотня бизнесменов приняла решение делать это». Уж всяко — какие-то там канонические ошибки или процедурные глупости.

Киев

Приложение: «Расклад митрополитов»

Члены Синода, ПОДПИСАВШИЕ Томос 6 января

Патриарх Варфоломей

митрополит Вриульский Пантелеймон

митрополит Итальянский и Мальтийский Геннадий

митрополит Нью-Джерсийский Евангел

митрополит Родосский Кирилл

митрополит Корейский Амвросий

митрополит Австрийский Арсений

Члены Синода, НЕ ПОДПИСАВШИЕ Томос 6 января

митрополит Халкидонский Афанасий

митрополит Деркский Даниилидис

архиепископ Американский Димитрий, экзарх Атлантического и Тихого океанов

митрополит Кисамский и Селинский Амфилохий, экзарх Западного Крита

митрополит Прусский Эльпидифор

митрополит Смирнинский Варфоломей

Подписавшие 6 января Томос НЕ ЧЛЕНЫ Синода