Украина. Хроника церковной войны

Марьян Сидорив, , 18:33 — REGNUM

В это не хотелось верить, но приходится признать: в «Официальном объявлении Вселенского патриархата по украинскому вопросу», принятом на Синоде Константинопольского патриархата 11 октября 2018 года, основным пунктом, из пяти представленных, оказался второй: «Восстановить по состоянию на сегодняшний день ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там существовали».

Андреевскую церковь, эту гениальную архитектурную песню обер-архитектора императрицы Елизаветы Петровны Барталомео Расстрелли, передали Константинопольскому патриархату, как ставропигию, практически сразу, 18 октября. 13 ноября там константинопольские экзархи уже литургию служили.

Но разве одна церковь — это цена для фанариотов? Зря, что ли в «Объявлении» они написали о «многих ставропигиях» в Украине. Ведь любая ставропигия — это не только аппетитный источник дохода (спонсоры, меценаты, пожертвования), но и способ внешнего управления территорией духовного окормления. Поскольку она будет независима от местной, украинской, епархиальной власти и непосредственно подчинена константинопольскому патриарху или синоду. Если использовать политико-военный аналог — это «опорный пункт» внешнего управления на территории аборигенов.

И тут одним укреплением не обойдешься. Теоретически константинопольские ставропигии должны быть «отлично укреплены» и накрывать собой всю территорию Украины. «Отлично укреплены» в церковном понимании означают исторический авторитет и популярность того святого места, которое фанариоты планируют взять под свое крыло. То есть, под прямое управление экзархов Вселенского престола. Которые — архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский — никуда из Украины не уехали, хотя новая «Православная Церковь Украины» (ПЦУ) вроде бы уже провозглашена.

Поэтому более полутора последних месяцев информационная лента была заполнена отзвуками того торга, который президент Порошенко вел с фанариотами по поводу количества и качества передаваемых в ставропигию объектов.

Израильский блогер Соломон Манн еще в средине декабря сообщил из Израиля, что, по информации доверенных источников из Иерусалимского патриархата, «Томос Украине, дарование которого ожидается 6 января…, будет содержать обширные ставропигии Фанара в Украине, которые уже согласованы с Порошенко и в дальнейшем он обещал Фанару закрепить их законодательно. По сведениям источника, названо 38 объектов, но за них все еще идет отчаянный торг с Порошенко, который пытается снизить их количество до двадцати». Я всегда скептически относился к аналитике Манна, но от правды не уйдешь, информацию он поставляет качественную.

А сейчас она подтверждается. 26 декабря вся украинская интернет-лента была заполнена сообщениями о списке украинских святынь, передаваемых Фанару. На которых Экуменистический патриарх, опять-таки, по информации Соломона, «собирается все-таки своим эдиктом учредить патриарший экзархат чтобы управлять своим Ставропигием».

Всего Фанару пока собираются отдать 11 объектов (не считая уже переданной Андреевской церкови) — 9 монастырей и два земельных участка. Участки очень привлекательные.

Один в историческом центре Киева, на Подоле. Это территория Киево-братского Богоявленского монастыря XVII века. Сам монастырь был разрушен в 1935 году. Сейчас это территория Киево-Могилянской Академии. Храм Святого Духа на территории Академии принадлежит Киевскому Патриархату, т. е. ПЦУ.

Второй участок еще более интересный — Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, в селе Ново-Петровцы, Киевской области. Монастырь Xвека был разрушен в 1935 году, но на его территории (72 гектара) с середины прошлого века располагались резиденции правителей страны, в том числе и рейхскомиссара Украины, обергруппенфюрера СС Эриха Коха (1941−1945 гг.). Но самая знаменитая резиденция монастырского участка — печально известное «Межигорье» Виктора Януковича. Резиденция, конечно, разграблена, но ведь земля от этого дешевле не стала.

Остальные девять монастырей XVII—XVIII веков, готовящихся «под ставропигию» расположены в Киеве, два в Одессе, в Полтаве, в Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской областях. И еще два — в Сумской области, в том числе в Глухове. В этом легендарном городе украинской истории, который в 1664 году отбился от осады войсками польского короля Яна-Казимира и не позволил вернуть украинское Левобережье под власть поляков.

Так что с «покрытием территории» все нормально: ставропигии будут размещены от Причерноморья до Галичины и Сиверщины (список планируемых к передаче «под ставропигию» монастырей здесь).

Кто сейчас использует эти девять монастырей? Один — Украинская Автокефальная Православная Церковь, один — Украинская Православная Церковь (Киевского патриархата) и шесть — Украинская Православноая Церковь (Московского патриархата).

Но самый сложный случай — со Свято-Троицким Корецким женским монастырем в городке Корец, Ровенской области. Это уже ставропигиальный монастырь, но Русской Православной Церкви и управляется напрямую патриархом Кириллом. В далеком 1984 году патриарх Пимен предоставил монастырю статус ставропигиального, причем в связи с конфликтом между настоятельницей монастыря и в то время патриаршим экзархом Украины митрополитом Филаретом. Тем самым…

Как будут переводить «из ставропигии в ставропигию» эту женскую обитель — сказать сложно. Но в любом случае ясно — именно Корецкий монастырь будет откровенной пощечиной московскому патриарху Кириллу от константинопольского патриарха Варфоломея. Личной пощечиной… И как бы то ни было, о пятом пункте октябрьского «Официального объявления Вселенского патриархата по украинскому вопросу», который гласит: «Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества» в пылу «ставропигиальных торгов» явно забыли.

Модель «отжима монастырей» от УПЦ (МП) уже определена. 20 декабря Верховная Рада одобрила законопроект №5309 — «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» …», который требует, чтобы религиозные организации, управляемые из «государства-агрессора», в своём названии указывали принадлежность к этому государству.

Какие бы демократические словесные кружева не плели парламентарии вокруг текста закона, суть его предельно ясна: УПЦ, которая МП, должна сменить свое название. Следовательно — перерегистрировать свой Устав. Следовательно — перезаключить все правовые договоры под новые реквизиты. В том числе и арендные. Ведь подавляющее большинство религиозных общин пользуются культовыми сооружениями на правах аренды. Но кто обещал, что действующая власть, она же страстный неофит ПЦУ, перезаключит арендные договора?

С юридической точки зрения этот метод и слова доброго не стоит. Любой юрист в любой не ангажированной апелляционной инстанции размажет его по стенке. Но только где найти «неангажированную» в стране, которая давно принцип права заменила на принцип политической целесообразности? Так что метод может сработать.

В среде украинского «политического класса» о Петре Порошенко часто отзываются как об ОЧЕНЬ жадном человеке. Вот НЕ ВЕРЮ! С Константинопольским патриархатом он расплачивается ОЧЕНЬ щедро… И оплата за услуги еще явно не заканчивается. Ведь не оприходованными еще остаются такие лакомые куски, как Киево-Печерская и Почаевская Лавры.

На территории бывшего СССР только пять монастырей имеют статус «Лавры», из них три — в Украине: Киево-Печерская, Почаевско-Успенская и Святогорская Успенская лавра. И не подгрести под свою ставропигию две из них — да разве фанариоты могут позволить себе такое, хм…, расточительство?

Киев