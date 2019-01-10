Нелегальная миграция из Китая в Киргизию остается поводом для критики властей Киргизии. В ответ правительство страны приводит статистику, согласно которой в 2018 году в республике осталось всего 800 граждан КНР. И все они работают на предприятиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

Корреспондент ИА REGNUM в поисках нелегалов отправилась на рынок «Дордой» в Бишкеке, где среди прочего продают товары из Китая. На территории одного из крупнейших в регионе торговых комплексов есть даже специальный «китайский рынок» «Джунхай». Там работают как киргизстанцы, так и граждане Китая.

Продают в буквальном смысле всё: от одежды до техники. Продавцы вежливы с покупателями, тем более что в последние несколько лет торговля на «Джунхае» пошла на спад, но вот журналистов они сторонятся и от беседы отказываются.

Нам удалось побеседовать с гражданкой Китая, которая нелегально работает на рынке. Она согласилась на разговор на условиях анонимности.

Тут работают мои знакомые. Они давно занимаются поставкой товаров из Китая, и у них есть несколько точек реализации товара на «Дордое». Работа мне показалась интересной потому, что в Китае я не могу зарабатывать столько.

Нет. Я нахожусь тут как турист.

Попадаем. Рейды проходят регулярно. Но мы выкручиваемся, как-то договариваемся. Чаще всего мы заранее знаем, когда будет проходить рейд. Кроме того, меня особо не трогают, так как я — женщина, и мне больше доверяют.

Около двух лет. На рынке много таких продавцов, которые работают по туристической визе. Некоторые торгуют круглый год. У меня работа сезонная. Я каждый год уезжаю в Китай, у меня там остались муж и дети. Потом возвращаюсь.

Да. Контейнер мы арендуем, но товар мой. Я его сама закупаю в Китае, через поставщиков переправляю через границу, а тут получаю. Обычно проблем нет. По документам всё легально.

Julian Buijzen Китайские товары

Больше, чем могла бы в Китае. Мне хватает.

Жилье мы снимаем. Я живу не одна, а со знакомыми. Так легче и дешевле. Если возникают проблемы с милицией, решаем их тоже через знакомых. Но это очень редко.

Сейчас новых людей, которые приезжают сюда на заработки, почти нет, торговля идет не очень хорошо. Но когда приезжали и еще не понимали, как нужно работать, чтобы не попасться — возникали трудности.

Когда я только искала работу, никакого «Хоргоса» не было. А потом мне знакомые, которые возят товар в Казахстан, рассказали, что там всё строже с документами. Сложнее договориться с милицией, таможней и прочими людьми.

Киргизия ближе, и проще пройти границу с Киргизией, чем с Казахстаном.

Я очень плохо знаю киргизский и русский языки. Так что полноценного разговора не получается. Мы общаемся между собой. На рынке отношения нормальные. Трудности возникают с покупателями.

Было несколько случаев, когда люди берут крупную партию товара в долг, а деньги не возвращают. И пожаловаться мы не можем, мы ведь работаем тут без разрешения.

Нет. Это были местные бизнесмены.