Власти Киргизии обещают не отдавать часть страны Китаю

Бишкек, , 19:14 — REGNUM Слухи о том, что правительство планирует передать Китаю часть территорий Киргизии, не соответствуют действительности. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, выступая на пресс-конференции сегодня, 9 января.

«Это неправда, некоторые хотят дестабилизировать обстановку в стране. У нас нет подобных соглашений. Когда наступит пик по выплатам кредитов, то, думаю, что мы сможем все выплатить китайской стороне», — подчеркнул он.

Еще одним поводом для разжигания антикитайских настроений высокопоставленный чиновник назвал тему миграции.

«Вопрос о якобы незаконной миграции граждан Китая в Киргизию очень много муссируется. В 2018 году прибыло около 35 тысяч граждан Китая, в то же время выехало более 34 тысяч граждан. Около 800 граждан остались на этот год — они работают на предприятиях».

Также вице-премьер отметил, что за последние четыре года выявлено 6 717 граждан Китая, нарушивших порядок пребывания на территории Киргизии.

«За свои нарушения они были оштрафованы на сумму 67 млн 170 тысяч сомов (около 64,6 млн рублей по текущему курсу), за пределы нашей страны выдворены 139 китайских граждан за период с 2014 по 2018 год», — подытожил Боронов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за период с 2010 по 2018 годы 269 граждан Китая получили гражданство Киргизии. Среди них: 171 киргиз, 72 уйгура, 9 узбеков, 9 дунган, 6 китайцев и 1 казах. Также за эти восемь лет 60 граждан Киргизии официально вступили в брак с гражданами Китая.

В 2017 году китайские граждане получили 12 310 виз и 18 312 разрешений на временное проживание в Киргизии. Разрешение на временную трудовую деятельность выдано 11 593 гражданам Китая. В 2018 году китайским гражданам выдано 21 017 виз, 11 966 разрешений на временное проживание и 9 498 временных разрешений на работу.

Отметим также, что в настоящее время на территории республики работают 397 китайских и 170 киргизско-китайских предприятий. Китай инвестировал в госпроекты в Киргизии $2,1 млрд (более 140,8 млрд рублей по текущему курсу).