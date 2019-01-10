От нормализации торговых отношений между КНР и США выиграет не только Пекин, но и Вашингтон. После того как технологический гигант Apple недавно снизил прогнозируемый уровень продаж, генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что ключевым фактором, способствовавшим снижению прогнозируемого уровня продаж в КНР, стала торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом. Снижение уровня производительности Apple указывает на важность китайского рынка для большого количества американских компаний, а также свидетельствует о той опасности, которую для американской экономики представляет протекционизм Трампа, пишет Шан Цзинь Вэй в статье для Project Syndicate.

Michael Mandiberg Made in China

Читайте также: Foreign Policy: США хотят возложить на Турцию всю грязную работу в Сирии?

Дело заключается в том, что показатели продаж iPhone и iPad в КНР значительно превышают статические показатели американского экспорта аналогичной продукции. Точно так же уровень прямых продаж автомобилей General Motors в КНР фактически превышает уровень экспортных продаж автомобилей данной марки в США. Это происходит потому, что американские компании, работающие на территории КНР, продают свою продукцию напрямую китайскому потребителю. Численность китайских компаний, продающих напрямую в США, существенно ниже. Учитывая то, что со временем американские компании увеличили свою деятельность в Китае, необходимо отметить то обстоятельство, что статистика двусторонней торговли лишь частично отражает важность китайского рынка для экономики США.

William Hook IPhone

С 2000 по 2018 год экспорт США в Китай вырос на 530%, намного опередив совокупный рост глобального экспорта США за аналогичный период (130%). Рост объема американского экспорта в Китай напрямую связан со значительной односторонней либерализацией торговли, которую Китай осуществил после вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Пекин снизил уровень пошлин с 30% (до своего вступления в ВТО) до нынешних менее 6%. Кроме того, примерно половина импорта в Китай облагается нулевыми пошлинами, если продукция предназначена для мирового рынка.

Стремительный рост ВВП Китая способствовал росту импорта, чему также способствовали либерализация экономики и другие рыночные реформы. За последние четыре десятилетия ни одна страна в мире не ликвидировала больше торговых барьеров и не провела больше рыночных реформ, чем Китай.

Некоторые утверждают, что, даже если американские предприятия извлекают выгоду из своего доступа к китайскому рынку, торговля между США и Китаем все равно наносит ущерб американским рабочим, которые сталкиваются с конкуренцией со стороны низкооплачиваемых китайских рабочих. Однако не стоит забывать о том, что доступные дешевые товары из Китая приводят к снижению цен на потребительские товары в США. Китай обеспечивает американские компании доступными материалами. Около 40% китайского импорта составляют детали и компоненты, которые американские компании использую в производстве. За счет китайского импорта американские предприятия могут снизить затраты и повысить свою конкурентоспособность, а это означает, что они могут нанять большее число рабочих. Исследования показывают, что торговля с КНР приносит пользу 75% американских рабочих. Тем не менее в США продолжают обвинять КНР в сокращении рабочих мест. Когда та или иная американская компания увольняет работников, в этом часто обвиняют торговую политику КНР, однако когда американская фирма нанимает новых рабочих, то редко указывают на то, что это стало возможным из-за более дешевых китайских материалов.

Steve Jurvetson Электронное производство в Китае

Некоторые эксперты продолжают призывать к разъединению экономик США и КНР. Если это действительно произойдет, что те американские компании, которые используют доступные китайские ресурсы, станут менее конкурентоспособными по сравнению с европейскими и японскими компаниями, следовательно возникнет риск того, что американские рабочие могут потерять свою работу. Разъединение экономик США и КНР также привело бы к снижению уровня жизни американских домохозяйств с низким и средним уровнем доходов из-за роста цен на потребительские товары.

Читайте также: Project Syndicate: Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа

Никто не говорит о том, что Китай не должен внести ряд изменений в свою торговую политику, однако если США стремятся к более справедливой и эффективной торговле, Вашингтону также следует внести некоторые изменения. Например, США должны снизить пошлины (20%) на текстиль и одежду из КНР. Вашингтон также должен внести ряд изменений в свою антидемпинговую политику и отказаться от несправедливых торговых правил, которые ставят китайских экспортеров в невыгодное положение.

И США, и Китай только выиграют от улучшения двусторонних торговых отношений. Однако ключевой вопрос заключается в том, проявят ли лидеры обеих стран необходимую смелость и мудрость, чтобы вернуть торговые отношения в нужное русло.