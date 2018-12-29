Project Syndicate: Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа

Александр Белов, , 08:06 — REGNUM

Финансовые рынки, наконец-то, осознали тот факт, что Дональд Трамп является президентом США. Учитывая то, что мир сталкивается с безрассудными твитами и публичными заявлениями Трампа уже в течение двух лет, может возникнуть очевидный вопрос: почему для осознания факта президентства Трампа потребовалось так много времени? До настоящего времени инвесторы были уверены, что новый глава Белого дома будет больше «лаять, чем кусать», пишет Нуриэль Рубини в статье для издания Project Syndicate.

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Инвесторы особо не сомневались в Трампе, пока он выступал за снижение налогов и проводил другую политику, выгодную для корпоративного сектора и акционеров. Многие верили в то, что старшие советники Трампа смогут сдержать политику его администрации в определенных рамках. Подобные предположения были более или менее оправданы в течение первого года пребывания Трампа в должности президента, когда экономический рост США и ожидаемый рост прибыли корпораций способствовали успехам на фондовом рынке. В 2017 году фондовые индексы Соединенных Штатов выросли более чем на 20%.

Однако ситуация кардинально изменилась в 2018 году, особенно в течение последних нескольких месяцев. Несмотря на рост корпоративных доходов более чем на 20% (благодаря снижению налогов), фондовые рынки США столкнулись с ощутимым падением. На данный момент индексы акций технологических компаний упали на 20% и более.

Повышение уровня волатильности финансовых рынков можно объяснить обеспокоенностью, вызванной торговой войной с КНР, ситуацией в Италии и других странах еврозоны, а также в ключевых странах с развивающейся экономикой. Однако большая часть потрясений была связана именно с Трампом. Год начался с безрассудного снижения налогов, которое привело к росту процентных ставок. Уже в феврале возникли опасения в связи с тем, что уровень инфляции может превысить целевой показатель Федерального резерва США в 2%.

Затем Трамп развязал торговые войны с Китаем и другими ключевыми торговыми партнерами США. Рыночные опасения по поводу протекционистской политики администрации нарастали и ослабевали в течение года, но сейчас они приближаются к новому пику. Последние действия Вашингтона, направленные против КНР, предвещают обострение торговой, экономической и геополитической холодной войны.

Дополнительное беспокойство вызывает то, что политика Трампа также может привести к возникновению стагфляционных эффектов, т. е. снижению экономического роста на фоне увеличения уровня инфляции. В конце концов, Трамп планирует ограничить приток прямых иностранных инвестиций и уже ввел широкие ограничения в отношении миграции, что приведет к сокращению роста предложения на рынке труда на фоне обострения проблем, связанных со старением трудоспособного населения США.

Более того, американская администрация до сих пор не приняла план по развитию инфраструктуры, необходимый для стимулирования производительности частного сектора и ускорения процесса перехода к «зеленой экономике». Трамп продолжает критиковать американские корпорации за их политику в сфере найма, производства, инвестиций и ценообразования в момент, когда данные корпорации сталкиваются с обострением конкуренции со стороны своих китайских коллег.

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Даже нефтяная политика Трампа способствовала волатильности рынков. Восстановленные американские санкции против Ирана привели к росту цен на нефть, однако призыв Вашингтона, обращенный к Саудовской Аравии, увеличить уровень добычи саудовской нефти привел к резкому падению цен на нефть. Несмотря на то, что американские потребители выигрывают от снижения цен на нефть, это негативно сказывается на стоимости акций американских энергетических компаний. Кроме того, чрезмерная волатильность цен на нефть вредна как для производителей, так и для потребителей, поскольку она препятствует принятию разумных решений в отношении инвестиций и потребления.

Еще хуже то, что прошлогоднее сокращение налогов позитивно скажется исключительно только на корпоративном секторе, а не на домашних хозяйствах. Это означает, что уровень потребления домашних хозяйств вскоре может сократиться, что еще больше подорвет экономику США. Теперь финансовые рынки, наконец, начинают осознавать потенциальные опасности и риск финансового кризиса.