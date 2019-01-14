По мнению авторов доклада Международного энергетического агентства (МЭА) The Coal 2018, на фоне растущих энергетических потребностей развивающихся стран Азии в течение следующих нескольких лет инновационные технологии могут сыграть важную роль в борьбе с изменением климата, пишет Джон Коннарс в статье для издания Asia Times.

Unibo.ru Уголь

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В докладе МЭА указано, что в то время как развитые экономики, включая европейские страны и США, всё больше отказываются от использования угля в пользу природного газа и возобновляемых источников энергии, развивающиеся страны, такие как Индия, делают ставку на ископаемое топливо для удовлетворения растущих энергетических потребностей. Несмотря на то, что фактические данные указывают на возможный поэтапный отказ от электростанций, работающих на угле, в докладе МЭА указано, что только за счет внедрения энергоэффективных технологий правительства развивающихся стран смогут в краткосрочной перспективе обеспечить удовлетворение растущих энергетических потребностей, одновременно решив ряд задач в сфере борьбы с изменением климата.

Клод Моне. Прогулка. Уголь Докеров. 1875

Согласно прогнозам МЭА, в течение ближайших пяти лет рынок угля останется стабильным. Однако прогнозы МЭА не учитывают значительные колебания в структуре глобального спроса на уголь. В действительности значительное снижение потребления угля в Китае и странах Запада, вероятно, столкнется с ростом потребления угля в Индии и странах Юго-Восточной Азии, в которых быстрыми темпами идет процесс урбанизации и промышленного развития.

В настоящее время на выработку электроэнергии в Китае уходит четверть глобального потребления угля. Этот показатель должен снизиться, потому что Пекин начинает более серьезно относится к соблюдению экологических требований, чтобы улучшить качество воздуха в крупных городах. Снижению уровня потребления угля также будет способствовать переход КНР к экономике, основанной на услугах. Между тем в Индии продолжается процесс электрификации. Ожидается, что в Индии произойдет резкий рост уровня потребления угля, необходимого для выработки электроэнергии. Согласно прогнозам МЭА, к 2023 году произойдет увеличение годового спроса примерно на 150 млн тонн угля.

В целом в странах Юго-Восточной Азии, которые намерены открыть новые электростанции, работающие на угле, спрос на уголь может увеличится на 5,7%. В настоящий момент в Индонезии, Пакистане, Бангладеш, Филиппинах и Вьетнаме уровень потребления электроэнергии на душу населения составляет примерно одну седьмую от уровня потребления электроэнергии в западных странах. Согласно прогнозам, к 2030 году в Юго-Восточной Азии выработка электроэнергии на угольных электростанциях увеличится на 30% по сравнению с текущими показателями, что может сдержать внедрение возобновляемых и других источников энергии.

На фоне увеличения спроса на уголь в развивающихся странах, которые стремятся к обеспечению энергетической независимости, внедрение новых технологий может сыграть важную роль в замедлении процесса изменения климата. Данная проблема была тщательно рассмотрена на недавней конференции ООН по климату COP24 в Польше, на которой США указали на инновационные технологии, с помощью которых международное сообщество может активно противостоять негативным последствиям использования ископаемого топлива. Авторы доклада МЭА также указывают на необходимость использования передовых технологий, включая внедрение высокоэффективных угольных электростанций (HELE) с низким уровнем выбросов и использование технологии захвата, использования и хранения углерода (CCUS). Установки HELE производят электроэнергию с меньшими выбросами, в то время как технологии CCUS помогают электростанциям снизить уровень выбросов оксидов азота (NOx) и других загрязняющих веществ. В тоже время авторы доклада The Coal 2018 признают, что из-за высоких капитальных затрат развивающиеся страны не могут позволить себе реализацию проектов по снижению уровня выбросов вредных веществ в атмосферу. Технологии CCUS могут позволить обеспечить «чистый» промышленный рост, однако в настоящий момент ограниченный масштаб их использования недостаточен для замедления темпов глобального потепления. Это проблема особенно остро чувствуется в Индии и странах Юго-Восточной Азии, согласно недавнему докладу группы исследователей из Массачусетского технологического института (MIT).

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

Исследователи MIT сопоставили уровни выбросов 10 государств-членов АСЕАН. Полученные данные свидетельствуют о том, что в настоящий момент уровень выбросов в регионе превышает целевой показатель уровня выбросов на 2030 год на 400 млн тонн. Проще говоря, странам АСЕАН необходимо сократить уровень своих выбросов на 11%, чтобы достигнуть целевой показатель к 2030 году. Снизить уровень выбросов в Юго-Восточной Азии станет еще труднее на фоне прогнозируемого удвоения в ближайшее десятилетие уровня потребления топлива, необходимого для удовлетворения растущих энергетических потребностей региона.

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Правительства стран-членов АСЕАН считают, что уголь необходим для поддержания экономического роста. В настоящий момент в рамках АСЕАН эксплуатируют всего две электростанции, на которых используют технологии HELE. Международное сообщество не может оставаться безучастным. Нельзя сидеть сложа руки и просто ждать прогнозируемого снижения уровня глобального потребления угля после 2023 года. Политики должны действовать уже сейчас и поддержать внедрение инновационных экологических технологий. Технологии HELE и CCUS позволили бы обеспечить баланс между экономическим ростом и соблюдением экологических стандартов. Однако этот баланс удалось бы достигнуть только в том случае, если правительства развивающихся стран взяли бы на себя обязательства по внедрению передовых экологических технологий. Расширение использования технологий HELE и CCUS может оказать реальное влияние на процесс изменения климата. Таким образом, наихудшие последствия изменения климата всё еще можно предотвратить.