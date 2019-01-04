Стало известно, что в России ведётся разработка новой крылатой ракеты морского базирования «Калибр-М». Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что её максимальная дальность полёта должна будет превысить 4500 км. На сегодняшний день идёт этап научно-исследовательских работ, по планам ракета должна будет быть принята на вооружение в рамках Государственной программы вооружения на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027). Какие возможности откроет новое изделие?

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

На пути к крылатой ракете межконтинентальной дальности

Естественно, ни о каких технических особенностях перспективной ракеты говорить пока не приходится. Единственное, что, по словам источника, она будет тяжелее и иметь большие габариты, а также сможет нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Вероятнее всего, разработчиком ракеты является ОКБ «Новатор», а работы будут вестись на основе существующей крылатой ракеты 3М-14, линейки «Калибр». Разработчикам придётся увеличить максимальную дальность полёта ракеты примерно на 2000 км (для 3М-14 максимальная дальность оценивается примерно в 2500 км). Естественно, для достижения таких показателей необходимо как уменьшить вес многих компонентов, так и увеличить баки с топливом — неудивительно, что ракета по итогам получится большей по размерам. Остаётся вопросом, окажется ли новая ракета совместима с универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК) 3С14 или под ракету придётся создавать новую пусковую установку. Первый вариант был бы намного предпочтительнее, так как в таком случае практически не потребуется модернизация морских носителей крылатых ракет. Что касается точности ракет — то кардинальное увеличение дальности полёта на этот показатель не повлияет — спутниковая навигация в сочетании с инерциальной коррекцией по картам рельефа местности позволяет достигать очень низкого кругового вероятного отклонения при любой дальности полёта.

Соответственно классификации, перспективный «Калибр-М» относится к ракетам средней дальности (максимальная дальность полёта от 2000 до 5500 км). При этом ракеты с дальностью полёта свыше 5500 км уже относятся к классу межконтинентальных. До тех пор, пока Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в силе (очень вероятно, что его не станет в ближайшие месяцы), перспективная ракета не может быть расположена на сухопутных пусковых установках. Соответственно, количество развёрнутых ракет будет привязано к количеству корабельных пусковых установок, которое невысоко из-за срыва сроков строительства как надводных кораблей различного класса, так и атомных многоцелевых подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Темпы модернизации кораблей советской постройки с установкой на них УКСК 3С14 также оставляют желать лучшего. Однако к моменту принятия ракеты на вооружение всё же будет построено значительное количество новых кораблей, а почти неизбежный распад ДРСМД даст возможность создать и сухопутные пусковые установки, с которыми особых проблем быть не должно.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что даже из прибрежных зон российские корабли смогут поражать цели уже даже на территории заметной части Африки, полностью покрыть Ближний Восток и т. п. Несмотря на то, что ракета ещё не межконтинентальная, но она уже сможет частично выполнять сходные задачи (в особенности учитывая протяжённость и размеры российской территории и акватории). Возможности по нанесению неядерных высокоточных ударов возрастут очень серьёзно, особенно при создании сухопутных пусковых установок. В таком сценарии Россия сможет серьёзно говорить о наличии системы конвенционального (неядерного) сдерживания. Причём, в отличие от компонентов ядерного сдерживания, неядерные крылатые ракеты вполне возможно реально использовать в тех или иных конфликтах, что мы видели неоднократно как с американскими Tomahawk, так и с российскими «Калибрами».

Конечно, пока о новом оружии говорить очень рано, но задача кажется вполне реализуемой, ведь в российском арсенале уже есть крылатые ракеты со сходной дальностью — Х-101/Х-102 авиационного базирования, разработанные в МКБ «Радуга».