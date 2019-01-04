Итоги 2018 года — острый кризис мировой системы безопасности?

Леонид Нерсисян, , 20:23 — REGNUM

Прошедший, 2018 год ознаменовался множеством военно-политических событий, заметную часть из которых сложно назвать положительными или стабилизирующими. Вспомним три наиболее важные из них, а также подумаем, какое продолжение они получат в дальнейшем.

Выход США из ДРСМД состоится в 2019 году?

Пожалуй, наиболее громким событием прошедшего года стало заявление президента США Дональда Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Позже, в декабре, было сделано уточнение — если Россия вернётся к исполнению условий договора в течение 60 дней, то США не станут выходить из ДРСМД.

Основная претензия Вашингтона — это крылатая ракета 9M729, дальность полёта которой, по словам представителей США, превышает разрешённые 500 км. Надо отметить, что, несмотря на высказанные обвинения, американская сторона так и не стала созывать двухстороннюю российско-американскую контрольную комиссию (согласно статье XIII ДРСМД), где должны были бы официально быть предъявлены претензии, а Россия смогла бы доказать (если это возможно), что крылатая ракета 9M729 не нарушает условий договора. Кроме того, Москва отдельно отметила, что не собирается никому демонстрировать саму ракету и раскрывать её детальные тактико-технические характеристики, а также особенности её конструкции. Это указывает на то, что обе стороны не очень-то и заинтересованы в сохранении ДРСМД. Что касается США, то выход из договора и вовсе может быть в большей степени обусловлен противостоянием с Китаем, заметная часть сил ядерного сдерживания которого состоит из баллистических ракет средней дальности. В любом случае 2019 год, судя по всему, станет последним для ДРСМД.

Не меньше беспокойства вызывает и будущее Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III. Если имеющиеся тенденции сохранятся, то до 2021 года он продлён не будет, а значит, количество стратегического ядерного вооружения США и России станет неограниченным, а также исчезнут механизмы взаимного контроля.

Для полной хаотизации регулирования тематики оружия массового уничтожения останется только разрушить Договор о космосе от 1967 года (запрещает размещение оружия массового уничтожения в Космосе и на Луне), Договор о нераспространении ядерного оружия, а также Конвенции о биологическом и химическом оружии.

Подробнее: США сделали шаг назад в вопросе о ДРСМД — будет ли спасён договор?

Подробнее: К чему приведёт выход США из договора РСМД?

США уходят из Сирии?

Гражданская война в Сирии продолжалась в течение всего 2018 года. В её рамках возникали самые разные обострения и провокации — в том числе и апрельский удар США по сирийским целям, которые якобы были связаны с производством и применением химического оружия.

Подробнее: Удар США по Сирии — каковы последствия для России?

Сложность этого конфликта всегда была обусловлена огромным количеством внешних игроков, тем или иным способом участвующих в нём, — очевидно, что интересы России, Ирана, США, Турции, Саудовской Аравии, Израиля и др. не могут совпадать, а найти решение уравнению с таким количеством переменных практически невозможно.

Надо сказать, что администрация Дональда Трампа в конце 2018 года преподнесла всем серьёзный сюрприз, заявив о выводе американских подразделений из Сирии. Информация была подтверждена госсекретарём США Майком Помпео 4 января 2019 года — процесс вывода войск уже начался. Причины таких действий Вашингтона пока не совсем понятны, но часть последствий этого решения не заставила ждать — как турецкие, так и сирийские войска сделали бросок к контролируемому курдами населённому пункту Манбидж. Таким образом, появляется вероятность прямого столкновения интересов Турции и Сирии (за которой стоят Россия и Иран). Разменной монетой в таком противостоянии станут курды, которые были одними из ближайших союзников США в Сирии. Вполне вероятно, что, выбирая между очень плохим вариантом в лице Турции (угроза физического уничтожения) и просто плохим вариантом — Сирией (лишение некоторой части завоёванной независимости), курды выберут Дамаск и подпишут с ним какое-либо соглашение. В этом смысле уход США из Сирии играет на руку официальному Дамаску и Москве, в том случае, если удастся избежать прямого военного столкновения с Турцией. Что будет дальше — покажет 2019 год.

Ещё по теме: Почему Турция покупает как ЗРК С-400, так и Patriot?

Выход США из ядерной сделки с Ираном

Многолетние усилия мирового сообщества по достижению ядерной сделки с Ираном были в одночасье перечеркнуты президентом США Дональдом Трампом, который обвинил Тегеран в нарушении условий соглашения (якобы разработка ядерного оружия не была прекращена) и повторно ввёл санкции в отношении этой ближневосточной страны.

Надо сказать, что традиционного для стран Запада «единодушия» это решение не встретило — США поддержали только Саудовская Аравия и Израиль, в то же время страны Европейского союза высказались резко против. Однако пойти против Вашингтона на словах легче, чем на деле, — для очень многих европейских компаний, готовых осуществить многомиллиардные инвестиции в открывающийся огромный рынок Ирана, риск оказаться под американскими санкциями слишком страшен. Поэтому частично свою задачу американские власти выполнить смогли — на этом фоне случилась бесконтрольная девальвация иранской валюты и экономический кризис. Однако полностью «закрыть кислород» Ирану уже вряд ли удастся — с помощью различных механизмов нефть и другую продукцию у Тегерана закупает и будет закупать Китай, который сам ведёт серьёзную экономическую войну с США. Россия также может работать с Ираном более раскованно, так как многие российские компании и банки и так находятся под западными санкциями.

Что касается перспектив — то здесь Трамп может попробовать сыграть в ту же игру, что с Северной Кореей, когда после резкой эскалации ситуации было достигнуто некое соглашение (хоть и крайне демонстративное и шаткое), что было представлено как некий успех новой администрации Белого дома. То есть в будущем можно представить себе сценарий с некой двухсторонней сделкой Ирана и США. Конечно, такой сценарий намного менее вероятен, чем таковой с КНДР, особенно учитывая список американских требований, куда помимо сворачивания разработки ядерного оружия входят прекращение разработки межконтинентальных баллистических ракет (что не запрещено никакими международными договорами), прекращение поддержки хуситов в Йемене и др. Очевидно, что Тегеран на такие условия не пойдёт. Да и в бытность Джона Болтона советником президента США по национальной безопасности (один из наиболее антииранских политиков в Вашингтоне) достичь какого-либо соглашения с Тегераном будет очень сложно.

В целом разрушение сделки с Ираном и имеющийся пример Северной Кореи, которая смогла достичь некоего соглашения на фоне реального производства ядерного оружия и испытаний межконтинентальных баллистических ракет, достигающих территории США (фактически переговоры велись с позиции силы), не сулят ничего хорошего для режима ядерного нераспространения. Фактически ситуация подталкивает Иран к возобновлению разработки ядерного оружия, что в свою очередь обязательно приведёт к процессу дальнейшего его распространения — в «очереди за бомбой» окажется та же Саудовская Аравия, а возможно, и другие страны.

***

Как мы видим, в 2018 году был нанесен ряд ударов по и без того шатающейся системе международной безопасности. Не стабилизирует ситуацию и конфликт на юго-востоке Украины, а также развернувшаяся борьба мировых центров силы за Африку (с активным вовлечением в процесс Китая и России). Вполне вероятно, что мир входит в некий переходный период, пройдя который, удастся прийти к новой системе безопасности, имеющей свои механизмы сдержек и противовесов. Или же речь будет идти о достаточно продолжительном периоде хаотизации, в котором число различных локальных, а возможно и региональных, конфликтов будет только расти.

Читайте ранее в этом сюжете: США сделали шаг назад в вопросе о ДРСМД – будет ли спасён договор?

Читайте развитие сюжета: К чему приведёт выход США из договора РСМД?