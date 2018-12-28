Подводя итоги 2018 года, корреспондент ИА REGNUM в Монголии спросил у директора Института политической коммуникации Цэрэнжамцын Монхцэцэг, какие события, произошедшие в 2018 году в мире, она считает наиболее важными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018

ИА REGNUM приводит ответ эксперта в полном объеме

Президентские выборы в России

В 2018 году одним из самых заметных мировых событий стало то, что действующий 65-летний президент Владимир Путин участвовал в президентских выборах как самостоятельный кандидат, набрал 76,6% голосов и переизбран на новый срок. За его 7 соперников проголосовали 24% россиян. Центральная избирательная комиссия объявила, что Владимир Путин поставил рекорд в истории президентских выборах. Явка составила 76,5%. Хотя оппозиционеры заявили, что выборы в России были фальшивые, международные наблюдатели результаты выборов признали.

Таким образом, Владимир Путин будет править Россией до 2024 года или своего 72-летия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018

Победа популиста на президентских выборах в Бразилии

Волна популизма, которая широко распространяется по миру, в 2018 году накрыла Бразилию. На втором туре президентских выборов, состоявшихся 28 октября, победил, набрав 55,7% голосов, бывший офицер, кандидат от ультраправых сил, 63-летний Жаир Болсонару. Он обещал жестокой рукой восстановить Бразилию, находящуюся в глубоком экономическом и политическом кризисе. Западные страны беспокоятся, что политик-популист, которого обвиняют в сексизме и гомофобии, стал главой самой большой страны в Южной Америке.

После победы в президентских выборах Жаир Болсонару заявил о намерении поддержать добычу полезных ископаемых и развитие сельского хозяйства в регионе Амазонии, что также привлекло мировое внимание. Леса в Амазонии — самые большие в мире и являются источником кислорода. Их уничтожение оказывает огромное негативное влияние на климат.

Жаир Болсонару среди электората

Промежуточные выборы в конгресс США

Промежуточные выборы в Конгресс США, проходившие 6 ноября, стали для Дональда Трампа самым большим испытанием. По итогам выборов Демократическая партия получила большинство мандатов, набрав 234 мандата, республиканцы получили 198 мандатов. В Сенате у республиканцев 53 мандата, у демократов — 47. Явка составила 49,3%, что явилось самым высоким показателем за последние 50 лет.

Нынешние промежуточные выборы в Конгресс США явились выборами с самыми высокими расходами за всю историю страны. По данным аналитического центра Center for Responsive Politics, расходы составили 3,4 млрд долларов. В 2006 году на выборы потратили 2,9 млрд, в 2002 — 2,2 млрд долларов.

То, что оппозиция получила большинство мандатов в Палате представителей, разумеется, беспокоит президента Дональда Тампа. Ему придется преодолеть сопротивление со стороны оппозиции, чтобы реализовать предвыборную программу.

Дональда Трампа обвиняют в том, что он построил стену на границе с Мексикой, нарушив права человека, а сам он был избран благодаря поддержке России. Наверняка эта критика повлияла на выбор избирателей.

(сс) Adam Moss Капитолий

Движение желтых жилетов

Францию сотрясает протестное движение, первоначально причиной которого послужило повышение цен на топливо, продукты и жилье. Движение, которое началось с онлайн-петиции, с 17 ноября 2018 года расширялось до массового протестного митинга. Участники этого движения носят желтые жилеты, и поэтому движение названо gilet jaune или «движение желтых жилетов».

Протестное движение, в котором участвуют более 300 тыс. человек, обострилось через две недели после начала. Участники протестного движения сжигали автомобили, разбивали витрины и грабили магазины. В ходе протестов погибли 10 активистов.

Акции протеста негативно повлияли на экономику страны. По данным СМИ, продажи уменьшились на 20−40%, а доходы ресторанов и учреждений общественного питания на 20−50%.

Во Франции за последний год цены на горючее и дизельное топливо выросли на 23%. Цена одного литра горючего составляет 1,51 евро, что является самым высоким с 2000 года. Хотя увеличение цены на горючее было связано с повышением цены нефти на мировом рынке, по инициативе президента Эммануэля Макрона было утверждено решение о повышении налогов на горючее и топливо. Он считал, что этот шаг будет большой инвестицией в фонд энергетики. Из-за массовых протестов Макрон 10 декабря пообещал отложить введение налога на горючее и обещал повысить зарплаты. После этого заявления количество участников движения началось сокращаться.

Travail personnel Желтые жилеты

Справка ИА REGNUM : Адъюнкт-профессор Монгольского государственного университета образования Цэрэнжамцын Монхцэцэг с 2008 года возглавляет Институт политической коммуникации. Ранее — гость-исследователь в университете Кобленц-Ландау (Германия) и университете штата Огайо (США).

Читайте также: «Коррупция в Монголии находится на опасно высоком уровне»

Читайте также: Политический кризис и выборы у соседей — Монголия подводит итоги 2018 года