Политический кризис и выборы у соседей — Монголия подводит итоги 2018 года

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 16:22 — REGNUM

Строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода, крупный политический кризис, выборы в России, Китае и Кубе, — сотрудник Научно-исследовательского института обороны Монголии доктор Тогмидын Сухбаатар рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, какие именно события, произошедшие в 2018 году в Монголии и за ее пределами, он считает наиболее важными.

ИА REGNUM приводит мнение монгольского эксперта полностью:

Строительство первого НПЗ

«Монголии 2018 год запомнится самыми разными событиями. Для нашей страны, которая полностью зависит от импорта горючего, важным событием является закладка фундамента первого в стране нефтеперерабатывающего завода. НПЗ будет построен за счет льготного кредита на сумму один миллиард долларов, который предоставила Индия. Планируется, что завод сможет перерабатывать 1,5 млн тонн нефти в год из месторождения Тамсаг и обеспечит 30% внутреннего спроса. Запуск запланирован на 2022 год».

Визиты министров

«В этом году в Монголию совершили визиты высшие государственные деятели из разных стран. Из этих многочисленных визитов наиболее важными были визиты министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел КНР Ван И и министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Министр иностранных дел КНР Ван И с 23 по 25 августа совершил официальный визит в Монголию, ознакомился с ходом строительства Центра развития детей с ограниченными способностями, который строится в столице при безвозмездной помощи КНР (30 млн долларов), и с проектом строительства нового центрального очистительного сооружения города Улан-Батора, которое финансирует КНР (300 млн долларов).

Вслед за ним, 18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил в Монголию официальный визит, подписал долгосрочную программу военного сотрудничества и вручил безвозмездную военно-техническую помощь от РФ.

8−9 декабря министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо посетил Монголию и подтвердил, что КНДР, как и Монголия, поддерживает денуклеаризацию Корейского полуострова и установление мира».

Политический кризис

«Другое важное событие уходящего года — кризис государственной власти. Великий государственный хурал (парламент Монголии) оказался неспособен обеспечить нормальную деятельность, в стране наступил кризис государственной власти. Сначала в парламенте обсудили вопрос об отставке правительства с главой Ухнаагийн Хурэлсух, в итоге премьер-министр смог сохранить свой пост, затем правительство начало бороться за отставку спикера парламента. Депутаты перестали посещать сессии, 40 членов парламента подписали письмо, где потребовали спикера Миегомбына Энхболда уйти в отставку.

Скандал с кредитами является одним из самых больших скандалов не только 2018 года, но и в политической истории Монголии. Общественность возмутило то, что депутаты получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий, которые предназначены для поддержки предпринимателей и увеличения рабочих мест. Можно сказать, что этот скандал явился поводом для отставки правительства и роспуска парламента. В этом скандале фигурируют имена не только 14 членов парламента, двух министров, председателей государственных агентств, но и имя премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсух»

Выборы в Китае и в России

«В 2018 году в мире произошло много важных событий. В двух соседних странах прошли выборы их глав, Си Цзиньпин получил возможность править КНР бессрочно, а Владимир Путин переизбран на новый срок. 17 марта 2018 года парламент КНР назначил Си Цзиньпина на должность председателя КНР бессрочно, соответствующее решение было поддержано почти всеми депутатами, и он был признан самым влиятельным и могучим вождем после Мао Цзедуна. Таким образом, 64 летний Си Цзиньпин будет возглавлять Коммунистическую партию с 90 млн членами и командовать самой многочисленной армией в мире.

Всего через один день, 18 марта наш северный сосед выбрал президента. В выборах действующий президент Владимир Путин одержал абсолютную победу, и он будет править Россией еще 6 лет в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ».

Торговая война США — Китай

«Одним из важных мировых событий можно назвать торговую войну между США и КНР. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал «решить вопрос, связанный с несправедливой деятельностью КНР в торговой области и нарушением КНР авторских прав». Весной этого года был выпущен список примерно из 1300 товаров, пошлины на ввоз которых из Китая должны возрасти на 25%. Это стало поводом для торговой войны между странами. Китай ответил на действия США, обложил дополнительными пошлинами импортируемые из США 128 видов продукции. Потом, в июле, Китай и США наложили торговые пошлины на товары на сумму в 68 млрд долларов. Китай назвал это событие «торговой войной».

Северная Корея открывается миру

«Одним из самых важных мировых событий является событие, происходящее на Корейском полуострове. Закрытая Северная Корея именно в этом году «открыла дверь» миру, возродилась надежда на официальное окончание корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова и установление мира на полуострове. Это было неожиданное событие.

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал с КНР свой первый зарубежный визит, в марте и мае совершил два визита. 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом, вторая встреча тоже состоялась в этом пункте в мае, в июне встретился лидер КНДР с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, в сентябре президент Южной Кореи совершил ответный визит в Пхеньян. По итогам этих встреч и соглашений, стороны подписали совместное заявление и согласились на денуклеаризацию Корейского полуострова, что является не только важным событием этого года, но и историческим событием».

Куба

«Наступление конца эпохи Кастро, который со времен революции 1959 года правил Кубой, тоже является одним из важных событий уходящего года. 18 апреля Национальная ассамблея Кубы выбрала Мигеля Диас-Канеля на должность президента Государственного совета. За единственного кандидата в президенты проголосовало 603 из 605 депутатов. Хотя 86-летний Рауль Кастро, правящий Кубой 12 лет, покинул пост главы страны из-за здоровья, он остался на должности председателя Коммунистической партии Кубы. Это смена является решительным шагом Кубы к тому, чтобы стать открытой для мира страной».