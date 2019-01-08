Заявление министра энергетики Польши Кшиштофа Чожевского о необходимости строительства атомной станции в стране сложно отнести к сенсационным.

Renessaince Строительство Белорусской АЭС

Про строительство своей АЭС в Польше говорится уже не первый десяток лет. В принципе другой альтернативы сокращению угольной генерации электроэнергии в стране нет. Особенно, если учитывать последние политические заявления правящей партии ПиС об отказе от российского газа и закупки СПГ в США. Польше, для того чтобы сохранить нормальные показатели экономического роста, нужна не просто электроэнергия, а дешёвая электроэнергия, что электростанции на СПГ обеспечить не смогут. Поэтому в данном случае выход здесь один: рано или поздно, но строительство собственной АЭС необходимо.

Атомная энергетика

Однако проблема строительства АЭС в Польше лежит отнюдь не в экономической плоскости, а в политической.

Ни одна страна мира (кроме России) не способна предложить проект современной АЭС, отвечающей всем критериям безопасности, после аварии на «Фукусиме». Кроме того, именно Росатом берет на себя полный цикл подготовки кадров для АЭС и помощь во время эксплуатации. Но пустить Росатом в Польшу для нынешней правящей коалиции это все равно, что признать, что в катастрофе самолёта над Катынью виноваты поляки. Следовательно, из компаний, которые строят атомные станции, остаются либо Hitachi в альянсе с GE, либо французская Areva, либо корейские и китайские проекты (что вряд ли). Теоретически, конечно, Польша может закупать электроэнергию с потенциальной Балтийской АЭС в Калининградской области. Для Польши это было бы наилучшим выходом в сложившейся ситуации. Но тут опять появляется «фактор России», да и само строительство заморожено, и перспективы его «разморозки» весьма туманны, что вычеркивает Калининградскую область из возможных выгодополучателей при закрытии угольной электрогенерации в Польше.

Еще один проигравший в этой истории — Литва, с ее потугами на строительство атомной станции у себя в стране. Закрыв успешно работавшую Игналинскую АЭС и угробив проект строительства АЭС для четырёх стран (Польши, Литвы, Латвии, Эстонии) из-за непомерных экономических и политических амбиций, Литва оказалась в положении энергодефицитной страны. Объявив «войну» строительству АЭС в Белоруссии и Калининграде и официально проведя закон, запрещающий покупать электричество с «небезопасной АЭС», Литва загнала себя в крайне рискованное положение. В случае реализации в Польше российского проекта АЭС, Литва вынуждена будет признать, что не все российские АЭС «одинаково опасны», либо (проявив принципиальность) отказаться покупать электроэнергию из Польши. В этом случае перспектива возвращения в быт литовцев керосинок и буржуек становится весьма реалистичной.

Schyll Игналинская АЭС

В случае, если правительство Польши выберет американский или французский проект и построит свою АЭС, то вряд ли цена для Литвы будет такая же низкая, как и для потребителей в Польше. Поляки не забудут, как правительство Литвы пыталось взять денег с Польши на строительство новой АЭС в Игналине побольше, а долю участия в проекте дать поменьше.

Правда, есть еще один сценарий развития событий: это когда власти Польши, после всплеска разговоров о строительстве АЭС, опять отложат решение проблемы в долгий ящик. В данном случае мы просто будем наблюдать медленный закат «польского экономического чуда».