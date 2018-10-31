Министр энергетики: Польша может вернуться к проекту строительства АЭС

Варшава, , 16:44 — REGNUM 30 октября министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский в сетевом издании «Все важно» (Wszystko Co Najważniejsze) высказался за возрождение проекта строительства собственной АЭС .

Основания для такого решения — чисто экономические. В настоящее время около 80% генерации электроэнергии в Польше обеспечивают угольные электростанции, а Евросоюз планирует увеличивать размеры штрафов за выбросы тепловых газов. Если до 2025 года не будет решена проблема декарбонизации энергетики, стоимость электроэнергии в Польше вырастет на 30−40%, Развитие энергетики на возобновляемых источниках ситуацию исправить не сможет. Вклад ветровых электростанций в обеспечение электроэнергией в этом году не превысит 4%, а наиболее подходящие участки для их строительства, сосредоточенные на побережье Балтийского моря, освоены почти полностью.

Альтернативный вариант — строительство электростанций, работающих на природном газе, приведет к необходимости инвестиций в газораспределительные сети и строительство подземных хранилищ газа, подходящих геологических условий для которых на территории Польши нет. Кроме того, в последние годы польские политики приложили огромные усилия для того, чтобы отношения с российским Газпромом стали как можно более сложными, а стоимость сжиженного природного газа приведет к росту стоимости электроэнергии практически до того же уровня, что и в случае сохранения угольной генерации.

Кшиштоф Чожевский намерен выступить с докладом о проекте польской АЭС на форуме World Nuclear Spotlight Poland, который пройдет в Варшаве 20−21 ноября при поддержке Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association). При этом в своей публикации в Wszystko Co Najważniejsze Чожевский подчеркнул, что речь может идти только об АЭС поколения III+ как наиболее полно отвечающей всем постфукусимским требованиям по безопасности.

Отметим, что единственной компанией-вендором, имеющей референтные блоки поколения III+, является Росатом с реактором ВВЭР-1200.