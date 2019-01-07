Многие годы власть в Казахстане говорит о реформировании экономики и новой индустриальной революции, о развитии новых отраслей. Но насколько вообще экономика страны способна к изменениям?

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Если рассматривать экономическую историю Казахстана, то стоит обратить особенное внимание на два аспекта:

Месторождения меди Центрального Казахстана были найдены и разрабатывались еще племенами андроновцев в XIII—XI веках до нашей эры, на одном только Успенском месторождении ими было добыто около 20 000 тонн меди. В 1847 году месторождение стало разрабатываться русским купцом Ушаковым, с 1904 года там работал консорциум англичан и французов, а после 1917 года оно было национализировано и работало до 1964 года. Большинство медных месторождений Казахстана разрабатывалось еще 3000 лет назад и было найдено именно по старым разработкам.

веках до нашей эры, на одном только Успенском месторождении ими было добыто около 20 000 тонн меди. В 1847 году месторождение стало разрабатываться русским купцом Ушаковым, с 1904 года там работал консорциум англичан и французов, а после 1917 года оно было национализировано и работало до 1964 года. Большинство медных месторождений Казахстана разрабатывалось еще 3000 лет назад и было найдено именно по старым разработкам. Действующее автомобильное шоссе Западная Европа — Западный Китай проходит по караванным маршрутам Шелкового пути, известным еще со II века до нашей эры, которые затем использовали для строительства железных дорог в 19−20 веках, а теперь — для строительства шоссе.

Рихард-Карл Зоммер. Караван в пустыне

То есть в Казахстане, как и в Европе, которая до сих пор использует римские города и дороги, вполне можно проследить связь материальных объектов вглубь веков.

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Вопреки утверждениям советской пропаганды, промышленность и экономика Казахстана в период Российской империи развивались бурными темпами. Только на Алтае в XVIII—XIX веках были открыты 850 месторождений цветных металлов, действовали 22 плавильных завода. Во времена Российской империи также были найдены и освоены основные месторождения меди, свинца, цинка, золота, серебра, угля, нефти, соли. Фактически в советское время были открыты в основном месторождения железа, асбеста, урана, алюминия, редких металлов, а также были уточнены данные о подтвержденных запасах старых месторождений.

В независимом Казахстане упор пошел на морские нефтегазовые месторождения — там была проведена разведка и кое-где начата добыча, кроме того, был переход на песчаниковые месторождения урана Южного Казахстана. Всё остальное осталось прежним.

Галина Брусницына ИА REGNUM Нефтяная вышка в пустыне

Разумеется, в Казахстане в XIX веке было гораздо сильнее развито животноводство, чем растениеводство. Это соотношение было изменено во время советской кампании по освоению целины. Но и в XIX веке на этих территориях было довольно много мельниц, салотопенных и консервных заводов. Глобальным отличием сельского хозяйства социалистического Казахстана от царского стало рисоводство — этой культуры действительно раньше здесь не было.

Возьмем основные для экономики и для населения производства и сравним данные за 1990 год и за 2017-й: советский Казахстан и современный Казахстан. Что же изменилось за 27 лет?

Начнем с горнодобывающей отрасли.

Меньше по сравнению с советским периодом добывают железных руд, угля, свинца.

Больше по сравнению советским периодом добывают медных руд, бокситов, цинка и хромитов.

Намного больше добывают нефти, газа, марганцевых руд.

И на всё это есть экономические причины. Сталь сейчас не так востребована за счет появления пластмасс и других новых материалов. Свинец также постепенно заменяется. Угольная отрасль переживает проблемы в самом Казахстане из-за перехода на газ, а также из-за переориентации российских ТЭС на кузбасский уголь. Но, с другой стороны, получило бурное развитие Каражыринское месторождение каменного угля в Восточно-Казахстанской области

Развитие нефтегазовой промышленности произошло из-за введения в строй и развития месторождений-гигантов, таких как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Там довольно большое содержание растворенного газа, что привело к росту его добычи. Правда, большая часть газа закачивается обратно в пласт, так что товарного газа не так много, как хотелось бы.

Таблица № 1. Производство в горнодобывающей промышленности

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

Уголь — всего, тыс. тонн

131 443,0

106 199,1

81

Нефть, включая конденсат газовый, тыс. тонн

25 820,0

86 194,4

334

Газ природный в жидком или газообразном состоянии, млн.куб.м

7 113,5

52 921,1

744

Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск), млн.куб.м

6 247,1

12 623,7

202

Руды железные агломерированные и неагломерированные, тыс. тонн

32 716,8

18 008,7

55

Руды медные, тыс. тонн

38 471,0

95 009,3

247

Руды алюминиевые (бокситы), тыс. тонн

3 244,0

4 846,1

149

Свинец в свинцовом концентрате, тыс. тонн

133,2

111,2

83

Цинк в цинковом концентрате, тыс. тонн

279,2

315,9

113

Руды марганцевые, тыс. тонн

169,0

1 460,0

864

Руды хромовые, тыс. тонн

3 796,5

6 313,3

166

Вторая по важности часть промышленной продукции — пищевая. Ее сложно заменить, и она показывает степень развития аграрной отрасли. Кроме того, сейчас это еще и очень технологичная отрасль.

Первое что бросается в глаза — это уменьшение за последние годы количества мяса, мясных субпродуктов, колбас и других мясных деликатесов, а также молока. Падение в 3−4 раза. Это связано с изменением структуры животноводства. Если раньше скот выращивали в крупных совхозах и колхозах, откуда продукция шла на мясокомбинаты и молокозаводы, то после 1990 года с развалом сельского хозяйства СССР больше 90% скота стали выращивать в личных подсобных хозяйствах, что сразу подкосило экспорт и возможности для массовой скупки мяса для переработки. Поэтому Казахстан до сих пор импортирует замороженную белорусскую и южноамериканскую говядину для производства колбасы, импортирует и саму колбасу тоже. Сейчас появляется всё больше крупных хозяйств, но всё еще не советских масштабов.

Сильно выросло производство соков и масла растительного, но если масло изготавливается только из местного сырья, то соки пока еще частично из импортного. Меньше, но выросло производство макарон и муки — благодаря улучшению ситуации в растениеводстве. Кондитеры отстают за счет сокращения дешевого сегмента.

Таблица № 2. Производство в пищевой промышленности

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

1 076 550

248 043

23

154 932

44 332

29

38 411

152 619

397

94 951

372 600

392

1 469 572

483 085

33

1 962 045

3 910 080

199

319 134

372 035

117

258 852

116 885

45

132 477

159 609

120

Если говорить о производстве подакцизных товаров, то есть алкоголя и табака, то тут очень неоднородная ситуация. Пивной рынок поделили между собой турецкий «Эфес» и датский «Карлсберг», маленькую нишу занимают собственно казахстанские производители. Пиво уверенно наращивает темпы производства — его в стране стали пить больше. Водки стали пить меньше — ее производство официально упало в четыре раза. Однако есть определенный нелегальный сегмент рынка, где водка разливается для отправки в Россию.

Производство вина в Казахстане падает — всё дело в том, что, в отличие от России, виноградарство в стране считается алкогольной промышленностью, а не сельским хозяйством. Однако растет производство коньяка, правда, по большей части на импортных коньячных спиртах — в частности, на грузинских.

Сигарет стало производиться больше, но на самом деле пик производства в 30 миллиардов штук пройден уже несколько лет назад, и из-за повышения акцизов и антитабачных мер производство их постоянно падает. Это возмещается контрабандой сигарет из Киргизии, что очень печально для казахстанского бюджета, который антитабачные меры и оплачивал.

Таблица № 3. Производство в алкогольной и табачной промышленности

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

2 610

9 361

359

113 680

29 579

26

65 900

34 410

52

298 030

564 338

189

12 485

17 929

144

Когда рухнуло советское животноводство, то рухнула и система сбора шерсти и кож для переработки. Ездить по мелким крестьянским хозяйствам для скупки невыгодно, крестьяне шерсть и часть кож просто выбрасывают, потому что продать в селе этот товар некому, а до завода далеко. Соответственно, сократилось и производство тканей.

Казахстанская легкая промышленность почти полностью перешла на обслуживание крупных корпоративных клиентов и шьет в основном униформу, рабочую форму и спецформу, оставив обычных потребителей импортерам.

Таблица № 4. Производство в переработке продуктов животноводства

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

75 180

3 347

4

255 146

55 873

22

624 891

88 115

14

Несмотря на то, что за годы независимости было построено 32 мини-НПЗ, а три больших НПЗ были модернизированы, объемы переработки нефти упали. Бензина и дизельного топлива перерабатывается всего 88% от советского уровня, а мазута — 56%.

В оправдание отрасли можно сказать, что повысились качество переработки. В Казахстане стали выпускать высокооктановые бензины, керосин, а выпуск мазута сократился. Объемы переработки не будут большими, пока выгоднее экспортировать сырую нефть и есть возможность покупать нефтепродукты без акциза в России. Плюс сказывается еще и олигопольная структура рынка нефтепродуктов, участники которого постоянно лоббируют свои интересы для максимизации прибыли.

Таблица № 5. Производство продуктов нефтепераработки

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

3 494

3 058

88

4 974

4 352

88

6 035

3 365

56

В цветной металлургии развитие зависит сугубо от спроса на внешнем рынке — самая большая востребованность была у алюминия, самая низкая — у свинца.

Таблица № 6. Производство в цветной металлургии

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

1 052 048

1 771 697

168

290 252

149 129

51

314 912

331 018

105

364 973

426 191

117

Отдельно от цветной металлургии идет производство аффинированного серебра и золота необработанного. С 1993 года производство серебра увеличилось в 2,4 раза, а золота — почти в 10 раз. Более того, теперь в Казахстане есть три аффинажных производства: в Усть-Каменогорске, Балхаше и Астане выпускаются слитки, а на монетном дворе Нацбанка — инвестиционные и коллекционные монеты (кстати, очень красивые). Фактически создана отдельная большая отрасль, которой ранее не существовало.

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Таблица № 7. Производство драгоценных металлов

Производство за год

1993

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

Серебро аффинированное, кг

439 668

1 041 838

237

Золото необработанное и полуобработанное или в виде порошка, кг

8 648

85 339

987

Автомобилестроение, пусть даже в виде небольшой локализации и крупноузловой сборки, ранее в Казахстане отсутствовало, теперь же оно есть и активно развивается. Пусть меры государственной поддержки весьма существенны, но с их помощью в 2017 году было выпущено более 18 тысяч автомобилей.

Таблица № 8. Производство автомобилей

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

0

16 789

58

1 639

2826

Отдельно надо сказать про работу инфраструктуры: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение. Упало производство теплоэнергии за счет перехода к автономному отоплению, а также за счет снижения промышленных паропроводов — они стали очень редки. Всё остальное увеличилось, в том числе количество выпускаемой питьевой воды: несмотря на коррупционные нарушения, водоснабжение стало лучше.

Таблица № 8. Работа инфраструктурных систем

Производство за год

1990

2017

Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %

87 379,2

103 128,0

118

125 969,0

82 265,4

65

1 520 062,7

2 758 778,7

181

760 031,4

1 088 682,7

143

760 031,4

1 670 096,0

220

В общем, из вышеуказанного видно, что казахстанская экономика и в XIX-м, и в XXI-м веке основана на горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. За 150 лет не произошло никаких качественных изменений в структуре экономики. На производительность тех или иных отраслей могут влиять изменения на внешнем рынке или внутри страны, но основы, заложенные в Российской империи, развитые при СССР, продолжают функционировать и в современном независимом Казахстане. И это нельзя игнорировать — фундамент слишком устойчив, чтобы пытаться его глобально поменять.

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