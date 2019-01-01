Вопрос о том, подойдет ли кандидатура замглавы Пентагона Патрика Шэнахэна на должность исполняющего обязанности главы оборонного ведомства США, выглядит абсурдным, поскольку в данный момент единственное, что действительно имеет значение, — это его способность успокоить непостоянного и очень эмоционального президента США Дональда Трампа, пишет Гордон Адамс в статье для издания The Foreign Policy.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

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Для начала давайте рассмотрим резюме Шэнахэна. Большую часть своей жизни он проработал в компании Boeing, которая является крупным оборонным подрядчиком Пентагона. Некоторые указывают на то, что за время работы в Boeing Шэнахэн приобрел отличные управленческие навыки. Однако Пентагон — это вам не компания Boeing, где можно просто отдавать приказы и следить за их исполнением. Управленческая политика в правительственном агентстве отличается от системы управления частной компании. Помимо министерства обороны есть множество независимых центров силы, руководство которых нужно уметь уговорить, чтобы добиться определенных целей. Как отметил один бывший министр обороны США, если он не смог бы заручиться поддержкой высокопоставленных чиновников, то не смог бы управлять Пентагоном. Министр обороны должен пользоваться всеобщим уважением, как в Белом доме, так и в Конгрессе, который нужно уметь убеждать.

U.S. Army photo by Monica King.Released Патрик Шэнахэн

В отличие от обычных генеральных директоров компаний, повседневная ответственность министра обороны редко заключается в непосредственном управлении Пентагоном. Работа министра обороны заключается в том, чтобы стать лицом Пентагона в рамках взаимодействия с остальным миром — другими федеральными агентствами, общественностью, союзниками и противниками США. Министр обороны должен участвовать в межведомственных совещаниях по вопросам политики, слушаниях в Конгрессе, осуществлять поездки за границу, выступать в СМИ и принимать участие в международных переговорах. Отношения с Белым домом имеют особую важность для министра обороны, который выступает в качестве одного из четырех главных советников президента США по вопросам, связанным с обеспечением национальной безопасности. К выполнению всех перечисленных задач уходящий в отставку министр обороны Джеймс Мэттис хорошо подготовился за десятилетия военной службы. Мэттис командовал американскими войсками в Афганистане и Ираке, а также возглавлял Центральное командование вооруженных сил.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

Биография Шэнахэна указывает на то, что он не обладает необходимым опытом для того, чтобы взять на себя роль одного из ключевых политических советников. Он никогда не занимал должности, связанные с оборонной политикой или международными отношениями. Что касается его пребывания в Пентагоне, то говорят о том, что оно было связано с высокой текучестью кадров и определенной напряженностью в вооруженных силах. Также стоит учесть, что Шэанахэн будет работать не в обычной американской администрации, а в администрации, которую возглавляет непредсказуемый Трамп. Опыт Мэттиса показывает, что Трамп не терпит, когда его советники начинают выражать то или иное несогласие с его политикой. Подобные разногласия могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Один неверный шаг и Шэнахэн может пополнить растущий список высокопоставленных чиновников, ушедших в отставку.

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Трампу явно нравится увольнять высокопоставленных чиновников и назначать вместо них новых людей, для которых лояльность президенту имела бы большее значение, чем патриотизм, здравый смысл или эффективная политика. Интересно, станет ли Шэнахэн очередной жертвой Трампа?

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Назначение Шэнахэна на должность исполняющего обязанности министра обороны США может превратиться в своего рода испытательный срок для проверки поведения нового кандидата. Для Шэнахэна приоритетной задачей сейчас является демонстрация полной лояльности президенту. Однако подобный расклад не сулит США ничего хорошего. Выбор, который стоит перед Шэнахэном, достаточно прост: либо полное повиновение Трампу и реализация очевидно ошибочной политики, либо отставка. Можно с уверенностью сказать, что Шэнахэну раньше не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Совсем скоро мы увидим, справится ли он со своими обязанностями или нет.