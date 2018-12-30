Все меняется очень стремительно. Всего за последние несколько месяцев Турция превратилась из антагониста США в партнера. Человек, которого турецкий президент Реджеп Эрдоган ранее обвинил в развязывании «экономической войны» против Турции, намерен посетить Анкару в 2019 году. За последние 10 дней американский и турецкий лидеры дважды проводили телефонные переговоры. Внезапная оттепель в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, конечно, напрямую связана с решением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Совсем недавно Эрдоган угрожал нанести «османскую пощечину» американским военным в Сирии. Ранее Анкара предприняла усилия для того, чтобы максимально усложнить США борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории САР и подорвать усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы стабилизировать подконтрольные сирийские территории, пишет Стивен А. Кук в статье для издания The Foreign Policy.

Usembassy.gov Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

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Однако, несмотря на то, что США и Турция, похоже, смогли улучшить свои отношения, они все же придерживаются разных позиций по Сирии.

Выход США из Сирии фактически положит конец отношениям Вашингтона с Сирийскими демократическими силами, ключевым компонентом которых являются курдские отряды народной самообороны (YPG). В основе одного из самых острых противоречий между Вашингтоном и Анкарой лежали отношения между американскими военными и отрядами YPG. Для военных США курдские отряды YPG имели важное значение в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Анкару не устраивали подобные отношения, потому что, с ее точки зрения, YPG является частью Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции внесена в список террористических организаций. Вашингтон также внес РПК в список террористических организаций. РПК ведет непримиримую борьбу с Анкарой, начиная с 1980-х годов. Анкара была обеспокоена тем, что США могут поспособствовать формированию террористического государства на границе с Турцией. Теперь все кончено.

Некоторые представители американской администрации считают, что, отказавшись от поддержки YPG и разрешив поставку Турции ракет «Пэтриот», Вашингтон сможет вернуть Анкару в орбиту своего влияния. Говорится о том, что обновленный американо-турецкий альянс позволит Вашингтону задействовать Эрдогана для сдерживания региональной политики Ирана. Действительно, одним из оправданий вывода американских войск из Сирии послужило предположение о том, что это поможет усилить сдерживание Ирана, однако Анкара ранее практически никогда не поддерживала антииранские усилия США.

Обама

Анкара помогала Тегерану обходить санкции при администрации экс-президента США Барака Обамы. В настоящий момент Турция требует предоставить ей постоянное освобождение от санкций, что позволило бы Анкаре беспрепятственно покупать иранскую нефть. Все это происходит потому, что Анкара не считает, что Иран представляет угрозу. Для Турции Иран может предоставить определенные экономические возможности и дипломатические рычаги давления на Соединенные Штаты. Всякий раз, когда при администрации Обамы в отношениях между Вашингтоном и Анкарой возникала напряженность, Эрдоган или другие высокопоставленные турецкие лица начинали восхвалять иранское руководство. Это делалось для того, чтобы отвлечь внимание Вашингтона от тех проблем, которые существовали в отношениях с Турцией. Этот механизм продолжает работать до сих пор. Всего несколько недель назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Стамбуле переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Непонятно, почему в американской администрации кто-то рассчитывает на то, что Вашингтону удастся настроить Турцию против Ирана.

Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

Как заявили в Белом доме, силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были разбиты, поэтому у Вашингтона больше нет причин для сохранения военного присутствия в Сирии. Позднее Трамп несколько скорректировал свое заявление о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уточнив, что Турция завершит процесс ликвидации боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начатый силами США и YPG.

В целом было бы неплохо подключить Турцию к борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция занимает в НАТО второе место по численности вооруженных сил и обладает всеми видами высокотехнологичного оружия. Тем не менее турецкое правительство может не проявить особого энтузиазма в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда администрация Обамы летом 2014 года искала союзников для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Анкаре заявили, что лучшим способом решения проблемы стало бы смещение сирийского режима в Дамаске. Турецкое правительство заявило, что у него есть проблемы и поважнее, в частности, борьба с курдскими группировками. Год спустя Турция все-таки согласилась присоединиться к борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако фактически так и не приняла участия в боях против боевиков. Конечно, турецкая полиция обезвредила несколько предполагаемых ячеек экстремистов, однако на поле боя с боевиками боролись только США и отряды YPG.

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Теперь нас хотят убедить в том, что Эрдоган стремится довести борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до победного конца. Вполне может оказаться, что кто-то из них лжет, либо Трамп, либо Эрдоган. На первом месте для Турции всегда будет стоять уничтожение YPG. Нет никаких оснований полагать, что Анкара вообще обратит свое внимание на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), учитывая ее сосредоточенность на курдской угрозе. Возможно, только после полной ликвидации YPG, а эта борьба, учитывая многолетнюю историю борьбы с РПК, может затянуться, Турция все-таки переключит свое внимание на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К тому же в Пентагоне не уверены в том, что сирийские доверенные лица Турции смогут вести эффективную борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), учитывая то, что они плохо обучены и не внушают достаточного доверия.

Несмотря на улучшение отношений между Вашингтоном и Анкарой, очевидно, что позиции двух стран по Сирии сильно отличаются. Эрдоган заинтересован в выводе американских войск из Сирии только потому, что это позволит ему достигнуть своих собственных региональных интересов.