Во времена политических потрясений события, которые ранее казались невозможными, могут перейти в разряд неизбежных. В начале 2016 года идея выхода Великобритании из Европейского союза казалась столь же абсурдной, как и победа шестикратного банкрота Дональда Трампа на президентских выборах в США. Несколько месяцев спустя референдум о членстве Великобритании в ЕС и победу Трампа повсеместно назвали неизбежным следствием антиглобалистской реакции, которая была предсказана еще несколько десятилетий назад, пишет Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

(сс) kalhh Дональд Трамп

Читайте также: Global Times: Какие перспективы ждут отношения между КНР и странами ЛАК?

Теперь, когда Брексит стремительно приближается к кульминационной точке, еще одно событие, которое ранее казалось невозможным, может приобрести неизбежный характер. Британия вскоре может передумать, отказаться от Брексита и остаться в составе ЕС. Все это может произойти в январе 2019 года, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, потерпит крах на парламентском голосовании по соглашению, которое ей удалось достигнуть с Брюсселем.

В случае если Мэй не сможет добиться поддержки парламента, у нее останется всего два варианта. Она может завершить процесс выхода из состава ЕС без заключительного соглашения, что будет равносильно объявлению торговой войны против ЕС. Это может привести к последствиям, сопоставимым с экономическим кризисом 2008 года. Также Брексит без соглашения может привести к неприятностям на ирландской границе. Во-вторых, Мэй может отказаться от своего обещания придерживаться решения народа, которое было принято в 2016 году, и провести новое всенародное голосование, результатом которого может стать отмена Брексита. Тем не менее Мэй также может предпринять финальную попытку протолкнуть свое соглашение в случае, если она потерпит крах на парламентском голосовании, которое должно состояться 14 января.

Если будет принято решение о выходе из ЕС без соглашения, то двухпартийное парламентское большинство почти наверняка объединится для того, чтобы заблокировать данное решение. Несколько депутатов-консерваторов уже пообещали покинуть партию, если Мэй выступит за Брексит без окончательного соглашения с ЕС. Число подобных мятежников может оказаться достаточным для того, чтобы свергнуть правительство Мэй.

Также стоит отметить, что в британских СМИ произошел сдвиг в пользу нового референдума по Брекситу. Последние два года британские СМИ расценивали любого противника Брексита как «врага народа» и предателя демократии. Потом СМИ внезапно вспомнили, что ключевой принцип демократии заключается в том, что избиратели имеют право изменить свое решение. Однако по мере исчезновения «принципиальных» барьеров на горизонте могут появиться проблемы практического характера: как именно следует сформулировать окончательный вопрос? Должны ли избиратели сделать выбор между сохранением членства в ЕС или соглашением Мэй? Или избиратели должны сделать выбор между поддержкой соглашения Мэй и выходом из ЕС без заключительного соглашения? Фанатики Брексита утверждают, что возможность сохранения членства в ЕС исключена результатом голосования 2016 года.

Вероятно, избирателям необходимо предоставить все три возможных варианта: отказ от соглашения Мэй, поддержка соглашения Мэй, либо отказ от Брексита. Однако в данном случае могут возникнуть проблемы с подсчетом голосов. Что если ни один из вариантов не наберет явного большинства голосов? В данном случае можно будет сделать ставку на простое большинство голосов. Но данный вариант является совершенно неприемлемым для сторонников Брексита, потому что они могут гарантированно проиграть, если мнение избирателей разделится между поддержкой и отказом от соглашения Мэй.

Таким образом, для достижения демократической легитимности голосования придется использовать систему преференций, либо прибегнуть к двухэтапному процессу. Например, у избирателей сначала могли бы спросить об их отношении к Брекситу, а только после этого, в случае поддержки Брексита, задать вопрос относительно соглашения Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Ключевое возражение против проведения второго референдума заключается в том, что разные системы подсчета голосов могут дать очень разные результаты, т. е. теоретически могут подорвать легитимность всего процесса. Однако данное возражение может считаться обоснованным только в том случае, если общественное мнение довольно равномерно распределится между тремя возможными вариантами. На практике этого можно избежать, если будет продемонстрировано явное большинство.

Читайте также: National Interest: Почему Израилю выгодна дружба с Саудовской Аравией?

В начале декабря YouGov провело опрос, в котором избирателям предложили сделать выбор между тремя вариантами. Оказалось, что за сохранение членства Великобритании в ЕС высказалось абсолютное большинство (54%), за выход из ЕС без соглашения проголосовало 28%, а за поддержку соглашения Мэй — 18%.

Конечно, избиратели могут изменить свое мнение в ходе второго референдума. Однако в настоящий момент абсолютное большинство готово поддержать сохранение членства Великобритании в ЕС. Нарастание неизбежности второго референдума начинает работать против Брексита.