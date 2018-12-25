Александр Лукашенко 25 декабря направился в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, успев накануне сделать скандальные заявления об эрозии братских отношений между Белоруссией и Россией. В ходе специального совещания 24 ноября в Минске он упрекнул Москву в невыполнении российским руководством ранее данных обещаний, в том числе и по пресловутой компенсации за изменение налогового законодательства России («налоговый манёвр в нефтяной сфере»). Правительство РФ не осталось в долгу и в тот же вечер дало понять, что лжецов и обманщиков в Москве искать не надо.

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В ходе начавшегося сегодня официального визита, как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, «будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу».

«Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах», — сказано в официальном сообщении.

За этими двумя предложениями краткого сообщения — большой комплекс проблем, накопившихся между Минском и Москвой, усугубившихся к концу 2018 года до такой степени, что белорусский лидер заявил об отсутствии братских отношений. По его мнению, так считают в руководстве России.

В ходе состоявшегося 24 декабря специального совещания «по актуальным вопросам сотрудничества с Россией» Лукашенко отметил, что Россия для Белоруссии является ключевым внешним партнёром. Он уточнил: «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — добавил он.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

СМИ сделали акцент на констатации отсутствия «братства» и начала «партнёрства». Москва сразу же поняла опасность подобных заявлений и вечером того же дня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление Александра Лукашенко, дав понять, что белорусский лидер, дипломатично выражаясь, ошибся и сделал неправильный вывод.

«Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентами Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются. Надеемся, что завтра президенты будут иметь возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить», — заявил 24 декабря Дмитрий Песков.

Однако не только об утраченном братстве говорил Лукашенко. Он обвинил российское руководство в невыполнении ранее достигнутых договорённостей, отметив: «И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются».

«Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны», — констатировал белорусский лидер.

По его словам, этими договорённостями был охвачен широчайший спектр вопросов — макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура: «По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства».

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — сказал Лукашенко, напомнив о договорённостях апреля 2017 года в Санкт-Петербурге.

Gazprom.ru Газопровод

Уместно напомнить, что переговоры весной прошлого года не были простыми из-за очередной «газовой войны», которую породил кризис неплатежей белорусских госпредприятий за потребляемую продукцию белорусской «дочки» российского Газпрома. Правительство Белоруссии ещё в 2016 году решило, что цена российского газа слишком велика для белорусских госпредприятий и разрешило платить меньше. Возник кризис неплатежей, «Газпром трансгаз Беларусь» подготовило документы для судебной тяжбы, началась информационная война с захватом политических заложников (уголовное «дело регнумовцев»).

Теперь, судя по заявлениям Лукашенко, на кону стоит «суверенитет и независимость Республики Беларусь», так как Россия не выполняет свои обязательства. Белорусский политик прямо обвинил первого зампреда правительства РФ — министра финансов Антона Силуанова в саботаже принятых на высшем уровне решений и назвал новые цифры «потерь» белорусского бюджета из-за изменения российского налогового законодательства.

«Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России — прим.) мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд», — сообщил Лукашенко.

Здесь уместно напомнить, что накануне, 20 декабря, зампред правительства Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что «потери» официального Минска от российского «налогового манёвра» составят $383 млн только за 2019 год. За несколько дней до этого, 17 декабря на совещании с членами правительства Лукашенко озвучил другую сумму: «Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400−500 млн».

Ещё ранее, 14 декабря Лукашенко оценил общие «потери» республики «до 2025 года до 10,8 млрд долларов из-за налогового манёвра», а 13 декабря министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что «потери» Белоруссии от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере составят $300 млн в 2019 году.

Были и другие заявления представителей официального Минска. Так, 7 декабря пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что из-за российского налогового манёвра в нефтяной сфере руководство Белоруссии с 2015 года недополучило $3,6 млрд и «за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд». И в тот же день, 7 декабря вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что «Беларусь с 2015 по 2018 год, по нашим расчетам, недополучила порядка $3,4 млрд экспортных пошлин» и до 2025 года «мы будем терять где-то до $10 млрд». Всё это позволило считать, что в Минске слишком вольно обращаются с цифрами.

Кирилл Аристов Станок-качалка

Судя по сообщению пресс-службы президента Белоруссии, в ходе совещания 24 декабря Лукашенко обвинил российское руководство в невыполнении данных обещаний и принятых решений. «И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано:

«Мы (Россия — прим.) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра». Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, — заявил Александр Лукашенко. — Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение».

Лукашенко напомнил о заявлении Силуанова, который вел соответствующие переговоры о «компенсации» пресловутых «потерь» официального Минска из-за изменения российского налогового законодательства и, как сообщает президентская пресс-служба, отметив, что «российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета». Лукашенко заявил:

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?»

Речь идёт о заявлении Антона Силуанова вечером 14 декабря в ответ на скандальные откровения Лукашенко в ходе состоявшейся в тот же день встречи с российской прессой. Тогда российский чиновник заявил:

«Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».

Вечером 24 декабря пресс-служба правительства РФ была вынуждена вновь реагировать на заявления Лукашенко, фактически их опровергая и напоминая, что «договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос» — вопрос о «компенсации» официальному Минску за реализацию Россией своего суверенного права на изменение российского налогового законодательства. Государственные СМИ Белоруссии, как и ранее, воздержались от распространения этого заявления российского руководства, что указывало на явные признаки очередной информационной войны.

«Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было. Договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», — проинформировало правительство РФ.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Уже в день переговоров Путина с Лукашенко в Кремле с комментарием выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвавший прессу более сдержанно реагировать на заявления белорусского лидера и отметил, что «не нужно выдергивать из контекста подобные заявления».

Комментируя разногласия по ключевому вопросу визита Лукашенко в Москву, Песков признал, что «этот вопрос достаточно остро ставится нашими белорусскими партнерами» и «есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить». Однако самое важное в его комментарии — указание на то, что 25 декабря Путин и Лукашенко проведут комплексное обсуждение союзнических отношений, в частности — реализацию положений договора о создании Союзного государства Белоруссии и России 1999 года.

Высказался и лично Силуанов, пояснив разногласия с официальным Минском:

«Мы говорим что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют».

«Все это элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все это прописано, но не выполняется», — добавил он, напомнив, что до сих пор в Союзном государстве Белоруссии и России нет единой валюты.

Он сообщил, что руководство Белоруссии просит Россию субсидировать белорусские НПЗ, а это $2 млрд ежегодно. Однако Москва не готова тратить такие деньги, учитывая множество собственных расходов и необходимость реализовывать национальные проекты. Силуанов отметил:

«Это огромные деньги, такая стоимость интеграции, но, конечно же, мы готовы платить, но хотели бы видеть встречные шаги, мы должны понимать, за что мы должны такую субсидию давать нашему партнеру, лучшему соседу, очень близкому. В условиях наших потребностей, нацпроектов, ограничений, заимствований».

«Налоговый маневр — наше внутреннее дело, если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равно выгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», — рассказал журналистам Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Таким образом, Москва и Минск созрели до откровенного разговора. Не самый лучший формат и тон подготовки к этому разговору избрал белорусский лидер, однако более важна содержательная часть этого разговора, что даст процесс на выходе.

Очевидно, российское руководство желает большей прозрачности союзнических отношений, его уже не устраивает процесс многомиллиардных трат с неочевидным результатом. Официальный Минск, наоборот, устраивает само движение к неизвестному финалу, сопровождаемое российской подпиткой. Когда поддержка Москвы сокращается — руководство Белоруссии нервничает и делает резкие заявления.

Намерение российского руководства пресечь различные схемы заработка окологосударственных структур на различных льготах и преференциях в российско-белорусских отношениях вызывает естественную активность тех, кто имел и рассчитывал иметь гешефт от реализации «серых» схем, позволявших перераспределять миллионы и миллиарды долларов не в российский бюджет, а в собственный карман. Кроме того, прозрачность механизма субсидирования Россией формально союзной Белоруссии больно бьёт по имиджу белорусского руководства, размывает глиняные ноги националистического колосса, столь старательно воздвигавшегося в Минске на протяжении почти четверти века постсоветского существования.

Переформатирование двусторонних отношений нынешнее руководство Белоруссии не устраивает никак — ни экономически, ни политически. Российское руководство не устраивает длившаяся почти 20 лет неопределённость пресловутого союзного строительства, по итогам которой Союзное государство так и не стало полноценным государством, не обрело даже символики, не говоря уж о большем, закреплённом в договоре 1999 года.

В общем, в Союзном государстве Белоруссии и России созрела почти что революционная ситуация: одна сторона не желает хозяйствовать, как прежде, а другая — жить, как прежде. недостаёт лишь активности масс, которые воспользовались бы кризисом властей предержащих.