Минфин Белоруссии оценил потери от налогового маневра РФ

Минск, , 13:41 — REGNUM Потери Белоруссии от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере составят $300 млн в 2019 году. Об этом сообщил журналистам 13 декабря министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

Суммарные потери бюджета оцениваются в 630 млн белорусских рублей (около $300 млн), отметил он и пояснил, что республиканский бюджет страны на 2019 год составлен с учетом пессимистического сценария и отрицательного влияния маневра.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый в России налоговый маневр отразится на Белоруссии, так как нефтяные отрасли двух стран тесно связаны. Ранее Москва и Минск договорились, что проработают до конца 2018 года механизм компенсации потерь белорусской экономики.

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