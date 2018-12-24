«Балтийская топливная компания», которая занимается бункеровкой судов и экспортом нефтепродуктов в порту Петербурга, планирует заниматься транзитом нефтепродуктов с белорусских НПЗ. Как пишет газета «Деловой Петербург», руководство компании хочет обрабатывать около 2,5 млн тонн продукции, пришедшей из Белоруссии. Пока что ни о каких конкретных контрактах с белорусской стороной не говорится. Тем не менее компания вкладывает несколько миллиардов рублей в расширение своего терминала, где и планируется производить перевалку.

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

Почему петербургская компания решила столь основательно вложиться в такой проект, объяснить сложно. Можно предположить, что какие-то договоренности с Белоруссией уже достигнуты, но вряд ли такая информация за все это время осталась бы в тайне (БТК заявила о расширении терминала еще в 2014 году). К тому же в наиболее активную фазу «транзитные игры» за белорусские нефтепродукты начались только в прошлом году. Тогда Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Еще больше сомнений в наличии реальных договоренностей добавляет то, что даже такая масштабная госкомпания, как «Российские железные дороги», предложив 50% скидку на перевозку товаров в сторону российских портов на Балтике, не смогла заинтересовать белорусскую сторону. Длительные переговоры не имели успеха — белорусские НПЗ отказывались от услуг России в пользу прибалтийской инфраструктуры. Первоначально объяснением этому было наличие долгосрочных контрактов с партнерами из Прибалтики (основная часть белорусских нефтепродуктов идут по железной дороге до литовской Клайпеды). Уже после этого Белорусская нефтяная компания (БНК), не церемонясь, заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, БНК и владельцы латвийской WT OIL Terminal заключили договор о совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту.

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Единственное, чего удалось добиться России тогда, — 1 миллиона тонн нефтепродуктов, и то на словах. В конце 2017 года председатель государственного концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что Белоруссия может экспортировать в 2018 году через порты России до 1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных экономических условий. В реальности до российских портов не дошла и десятая часть от ожидаемых объемов — по данным за январь — сентябрь нынешнего года с белорусских через российские порты было перевалено всего 40 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя гендиректора БНК Сергея Гриба.

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Balticfuel.ru Нефтеналивной танкер ГК «Балтийская Топливная Компания»

Еще более странно, если руководство терминала в петербургском порту просто искренне верит в партнерские отношения между союзными государствами и доверяет обещаниям трейдеров. Более того, никто не отменяет правил логистики: Белоруссия экспортирует львиную долю своих нефтепродуктов в страны ЕС, и зачем везти груз с белорусских НПЗ через Россию, если можно сделать это более коротким путем — через Прибалтику. Кстати, скидка РЖД касается все же порта Усть-Луга, где как раз в избытке мощности по перевалке наливных грузов, так что какое место здесь занимается Петербург — большой вопрос.

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Так или иначе конец модернизации проекта БТК намечен на 2020 год, и к тому времени хоть что-то, но может поменяться. Главное сегодня — другое. То, что спустя год дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Обработанное на белорусских НПЗ сырье продолжает идти через порты Прибалтики, тем самым обогащая политических оппонентов как России, так и Белоруссии. Несмотря на агрессивные политические заявления литовских чиновников (в частности, в отношении БелАЭС), Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с литовской стороной. И хотя между союзными государствами есть ряд политических обязательств, Белоруссия и дальше будет проводить линию «экономика отдельно, политика отдельно». И позиция нынешнего руководства Белоруссии не поменяется.