После многих лет насилия, войны и санкции Ирак начинает постепенно вступать в пост-конфликтную фазу. Однако пока нет никаких гарантий того, что Ираку удастся добиться прочного мира и стабильного экономического развития. Любое дополнительное давление на Ирак может подорвать стабильность и ввергнуть страну в ожесточенный конфликт. В настоящий момент Ирак нуждается в помощи со стороны международного сообщества. Недавний выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном, а также восстановление санкций против Ирана могут представлять серьезную угрозу для стабильности Ирака, пишет Ахмед Твайдж в статье для издания The Foreign Policy.

Foreign and Commonwealth Office Бархам Салех

Читайте также: Project Syndicate: Лживые фантазии британского правительства пошли прахом

Американские санкции в отношении Ирана повлияют не только на торговлю между США и Ираном, но также окажут влияние на союзников США, которые ведут торговлю с Ираном. Сюда можно отнести и Ирак, который получил от Соединенных Штатов 45-дневный льготный период, после завершения которого он должен будет остановить торговлю с Ираном. Перед Ираком поставили нереалистичную задачу, учитывая его давние торговые связи с Ираном. Несмотря на то, что Ирак богат нефтью, он сильно зависит от иранского природного газа, необходимого для его электростанции. Даже несмотря на поставки иранского природного газа, Ирак по-прежнему сталкивается с частыми отключениями электроэнергии, что делает жару просто невыносимой.

Маловероятно, что иракское правительство станет искать альтернативный источник энергии на фоне надвигающейся зимы и холодных ночей. Несмотря на то, что США настаивают на заключении сделки между Ираком и Саудовской Аравией, которая могла бы заменить поставки энергоресурсов из Ирана, потребуется несколько месяцев, прежде чем будет достигнут какой-либо результат. Учитывая то, что Багдад не может самостоятельно удовлетворить потребности населения в электроэнергии, отказ от торговли с Ираном, при отсутствии альтернативного импорта природного газа, нанесет удар по иракскому населению на фоне надвигающейся зимы. Это может оказать дополнительное давление на хрупкую иракскую стабильность. В Басре недавно уже прошли протесты из-за неадекватных действий государственных служб.

Иракские рынки заполнены иранской продукцией, начиная с йогурта и заканчивая одеждой. На улицах Ирака полно автомобилей иранского производства. Наличие тесных экономических связей, низких торговых пошлин и дешевой продукции превратили Иран в жизненно важного торгового партнера Ирака. Ежегодный объем торговли между двумя странами составляет примерно $12 млрд. Иракские официальные лица стремятся поддерживать торговые связи с Ираном. Новый президент Ирака Бархам Салех отметил важность поддержания «хороших и стабильных отношений с Ираном». Учитывая влияние Ирана на основные политические партии Ирака и поддержку Ирана со стороны хорошо вооруженных иракских ополченцев, существует риск того, что в случае ухудшения экономических отношений между двумя странами Тегеран может сыграть дестабилизирующую роль в иракском будущем.

Foreign and Commonwealth Office Бархам Салех

Несмотря на давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы Ирак отказался от торговли с Ираном, Багдад и Тегеран, похоже, полны решимости сохранить свои отношения. Чтобы компенсировать негативное воздействие американских санкций, президент Ирана Хасан Рухани проявил интерес к удвоению ежегодного объема торговли с Ираком с $12 млрд до $20 млрд. В прошлом месяце большая делегация из Ирана приняла участие в Международной ярмарке Багдада. Иран наводнил иракский рынок дешевыми и доступными продуктами. Маловероятно, что иракцы захотят отказаться от такой торговли с Ираном. На самом деле они просто не могут себе этого позволить.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Читайте также: Washington Post: Трамп решил радикально изменить внешнюю политику

Учитывая тесное партнерство между Ираком и Ираном и наличие протяженной общей границы, никакая официальная позиция того или иного правительства не сможет остановить расширение «чёрного ирано-иракского рынка». Более того, поскольку санкции США направлены только на торговые операции, осуществляемые в долларах, Ирак и Иран могут найти альтернативные способы оплаты. Иран мог бы поставлять природный газ в обмен на продовольствие и товары гуманитарного назначения, недостаток которых Иран испытал после усиления американских санкций. Поставленные перед выбором между Вашингтоном и Тегераном, многие иракские политики, которые уже склоняются к позиции Ирана, в конечном итоге сделают выбор в пользу Тегерана.

В недавнем прошлом Ирак сам пострадал от американских санкций после войны в Персидском заливе в 1991 году. Новые санкции против Ирака привели бы к уничтожению и без того сильно разрушенной экономики, которая как никогда прежде нуждается в послевоенной помощи. Ограничение экономических возможностей Ирака может подорвать хрупкий мир. Вашингтону следует внести Ирак в список стран, освобожденных от американских санкций, в противном случае он рискует потерять все инвестиции, которые были вложены в Ирак за последние 15 лет.