В последнее десятилетие Китай превратился в центр мировой экономики. Благодаря своим экономическим успехам Китай занимает всё более важную позицию в мировой политике. Китай стал более амбициозным, теперь он стремится стать не только региональной, но и глобальной державой, пишет Ану Анвар в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

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В октябре 2017 года в ходе 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2050 году Китай станет «мировым лидером с точки зрения совокупной национальной мощи и международного влияния». Политика Китая оказала определённое влияние на ряд государств, большинство из которых можно отнести к категории «нелиберальных»: Египет, Эфиопию, Пакистан, Филиппины, Судан и Турцию. Новым и, возможно, беспрецедентным является растущее влияние Китая в европейских странах, таких как Кипр, Чешская Республика, Греция, Венгрия, Македония, Черногория, Польша, Португалия и Сербия.

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

Некоторые из этих стран превратились в китайские опорные пункты после финансового кризиса 2008 года, тогда как другие присоединились к китайским инфраструктурным проектам. Китай уже достиг определенных успехов в Праге и Афинах, политические элиты и СМИ которых стали уделять КНР беспрецедентное внимание. Интерес Китая к расширению сотрудничества с европейскими странами в сфере энергетики, транспорта, информационных и цифровых технологий может привести к усилению влияния КНР в европейских обществах.

По данным американской исследовательской компании Rhodium Group, в 2016 году китайские инвестиции в Европейский союз увеличились почти до $40 млрд. Годом ранее объем инвестиций КНР в экономику ЕС составил $20 млрд. По большей части европейские страны приветствуют китайские инвестиции. Торговые отношения между КНР и ЕС принесли обеим сторонам немало прибыли.

Если говорить о странах Восточной Европы, то Китай направляет свои инвестиции в основном в инфраструктурные проекты, которые позволили бы укрепить связь европейского континента с инициативой «Один пояс и один путь». В странах Южной Европы китайские предприниматели приняли участие в приватизации в период глобального финансового кризиса. В Португалии китайские компании скупали акции портов, авиакомпаний, отелей, а также крупный пакет акций энергетической компании Energias de Portugal. Что касается Греции, то Китай предоставил крупную финансовую помощь в период глобального финансового кризиса.

Огромный интерес для Китая представляют немецкие высокотехнологичные компании, обладающие технологиями, которые необходимы Пекину для реализации стратегии «Сделано в Китае — 2025», направленной на обеспечение большей промышленной и технологической самодостаточности Китая. Однако немецкое правительство выразило обеспокоенность, когда крупный китайский инвестор приобрел почти 10% автомобильного концерна Daimler.

Китай также использует свои финансовые возможности для укрепления своего политического влияния. Президент Чехии Милош Земан хочет, чтобы его страна превратилась в «непотопляемый авианосец» КНР в Европе. В прошлом году Греция не позволила Европейскому союзу раскритиковать Китай за его политику в сфере прав человека. Венгрия и Греция помешали ЕС поддержать решение международного арбитража в отношении территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море. Вполне разумно, что некоторые европейские страны начинают нервничать, когда сталкиваются с таким поведением стран — членов ЕС.

Китайский дракон

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Чего в конечном итоге добивается Китай? Как и Россия, КНР не заинтересована в ускорении процесса распада ЕС. Совсем наоборот. Открытая и богатая Европа может принести Китаю немало пользы. Раньше Китай задавался вопросом, может ли Европейский союз стать партнером КНР в многополярном мире. Пекин с восторгом следил за тем, как Франция и Германия противостоят американскому вторжению в Ирак в 2003 году. Тогда американская интервенция расколола западное единство. Однако рассматривание ЕС в качестве равного партнера продолжалось недолго. Сегодня китайскому руководству нравится читать лекции европейским лидерам о провалах Запада.

Ключевая цель китайского руководства заключается в том, чтобы превратить КНР в современную, передовую сверхдержаву. Европейские инновации могут помочь в достижении данной цели. Китай рассматривает Европейский союз в качестве своеобразного супермаркета возможностей для собственного развития и нейтрализации оппозиции китайской внешней политике.