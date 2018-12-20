Strategist: Австралии необходимо расширить связи с ФРГ как можно скорее

Максим Исаев, , 07:24 — REGNUM

С момента запуска в 2017 году процедуры выхода Великобритании из состава ЕС еще не прошло двух лет, однако последние две недели, безусловно, показали что брексит — это весьма сложное предприятие, которое может изменить всю европейскую политику. Выход Великобритании из Европейского союза также затронет страны, не входящие в ЕС, особенно те страны, которые имеют особые отношения с Великобританией, например, такие как Австралия, пишет Жаклин Вестерманн в статье для издания The Strategist.

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Учитывая наличие тесных исторических и культурных связей с Лондоном, Канберра обычно обращалась в Европейский союз через Великобританию. После выхода Великобритании из ЕС Австралии нужно будет найти новых европейских друзей, если она хочет участвовать в европейской политике не только в рамках соглашения о свободной торговле, которое Австралия в настоящий момент пытается заключить с ЕС. На фоне меняющегося мира, новых внешнеполитических приоритетов США и растущих вызовов в сфере глобальной безопасности формирование более тесного сотрудничества со странами-единомышленниками будет иметь жизненно важное значение для поддержания мирового порядка, основанного на правилах и коллективном решении проблем.

В «Белой книге по внешней политике» Австралии, опубликованной в 2017 году, говорится о необходимости укрепления двусторонних партнерских отношений с европейскими странами, в том числе с Германией как одной из ведущих стран ЕС. Однако после публикации данного документа не последовало каких-либо существенных усилий, направленных на развитие отношений между Австралией и европейскими государствами. В специальном докладе Австралийского института стратегической политики «Как сохранить отношения с ЕС в сфере обороны и безопасности: Австралия и Германия», который был опубликован 19 декабря, указаны возможности и пределы углубления связей между двумя странами в области обороны и безопасности.

После Великобритании Германия является самым важным европейским

торговым партнером Австралии. Берлин и Канберра имеют очень тесные культурные и социально-экономические связи. Австралийское правительство хорошо осознаёт влияние, которое Германия оказывает на всю европейскую политику.

Германия и Австралия в течение нескольких десятилетий плодотворно взаимодействуют в нескольких областях, особенно в рамках ООН, НАТО и других международных форумов, таких как G-20. В последние годы Канберра и Берлин не раз продемонстрировали, что они готовы к тесному сотрудничеству. Австралия и Германия создали консультативную группу с целью расширения стратегического сотрудничества.

Германия может предоставить Австралии возможности для расширения взаимодействия с другими европейскими странами, в то время как Австралия может способствовать расширению взаимодействия Германии и других стран ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом.

Германия и Австралия разделяют взаимную приверженность к глобальной безопасности, что открывает возможности для углубления сотрудничества в таких областях, как кибербезопасность, космическая безопасность, обмен разведданными, а также для укрепления военных связей и партнерских отношений в оборонной промышленности. В некоторых областях стороны уже наладили более тесное сотрудничество.

В упомянутом выше докладе Австралийского института стратегической политики проанализированы три конкретных направления деятельности, в рамках которых Австралия и Германия могли бы расширить свое сотрудничество. Сюда можно отнести сотрудничество в области политики безопасности и обороны, сотрудничество в военной и оборонной сферах и сотрудничество в оборонной промышленности.

Сотрудничество в области политики безопасности и обороны может быть расширено посредством межведомственных обменов, которые позволят обеим странам обмениваться идеями по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, защите критически важной инфраструктуры и реагированию на растущие вызовы в киберпространстве. Обе страны также обладают значительным потенциалом с точки зрения расширения взаимодействия в сфере космической безопасности. Австралия и Германия имеют уникальный опыт работы с такими участниками международной безопасности, как Россия и Китай, поэтому обмен извлеченными уроками был бы полезен как Австралии, так и Германии.

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Необходимо изучить возможности более глубокого сотрудничества между оборонными учреждениями Германии и Австралии, используя обменные программы и официальные визиты для расширения диалога. Не менее важны более тесные контакты между представителями оборонных ведомств двух стран, это способствовало бы лучшему пониманию стратегического мышления друг друга и расширению возможностей для взаимного участия в военных учениях, которые позволили бы повысить уровень оперативной совместимости.

В прошлом году во время своего первого официального визита в Австралию президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что между Берлином и Канберрой сложились хорошие отношения, но они могли бы стать еще лучше. Австралия и Германия должны улучшить свои отношения, особенно на фоне меняющего мира и меняющейся Европы.