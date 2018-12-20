Дух Рождества охватил Штаты подобно веселящему газу или наркотическому дурману. Города окутаны гирляндами, продажи подарочной продукции на небывалой высоте, Барак Обама в красной шапке раздаёт подарки в больницах, а рассказывать детям, что Санты не существует, теперь, похоже, противозаконно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

В то же время в Йемене всё ещё идет война, Турция планирует убивать курдов на сирийской территории, а во Франции того и гляди произойдёт переворот.

Единственным городом, почти не затронутым Рождеством, оказался Вашингтон. Конечно, Белый дом и другие учреждения были украшены как подобает, но то, что происходит внутри этих зданий, ничем не напоминает о христианских добродетелях. Политические противники грызут друг другу глотки и на этот раз не остановятся даже ради «святого» праздника.

Нынешнее состояние этого противостояния ярко продемонстрировали Дональд Трамп и два лидера демократов — Нэнси Пелоси и Чак Шумер — после их встречи для обсуждения предлагаемого к рассмотрению законодательства. Выступление перед представителями прессы по итогам встречи, судя по тону вступительного слова президента, было задумано как демонстрация возможности цивилизованного законотворческого процесса даже в условиях разногласий. Однако мероприятие быстро приняло характер абсолютно заурядной словесной перепалки, где участники бросались обвинениями в адрес друг друга, угрожали различными последствиями, перебивали друг друга и с видимым усилием удерживали себя от перехода на другой, ещё менее подобающий в стенах Овального кабинета, уровень конфронтации.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

В том же духе откровенных нападок и нескрываемой враждебности прошли все последние дни. Противники Трампа и сам президент предприняли ряд заметных шагов для продвижения собственной «повестки дня». Однако если программа оппозиции сводится к критике и дискредитации главы государства, то методы, которыми зарабатывает политические очки «лидер свободного мира», принимают вид внятных политических решений, многие из которых отзываются эхом далеко за пределами Соединенных Штатов.

Удары оппозиции

Помимо нескончаемого потока инсинуаций на тему виновности «русских хакеров», а значит, и Трампа (такова уж «реальность» левых американских СМИ) во всех бедах Америки и мира, удары оппозиции были сконцентрированы вокруг двух судебных процессов над бывшими сотрудниками президента.

Ведущий юрист Трампа в период предвыборной кампании Майкл Коэн после длительного расследования и разбирательства пошёл на сделку с прокуратурой, признал себя виновным по двум наименее серьезным обвинениям и был осуждён на три года. По американским законам о такого рода сделках материалы, которыми Коэн поделился со следствием, останутся секретными до предъявления обвинений тем, кого он предположительно выдал. А значит, для СМИ началась золотая пора догадок и предположений.

Сам Коэн признал себя виновным в уклонении от налогов и незаконном использовании средств предвыборной кампании, из которых он заплатил за молчание женщинам, заявлявших о сексуальных связях с Трампом. Однако и разыгравшееся воображение прессы, и недвусмысленные высказывания Коэна указывают на непосредственную причастность президента к этим нелегальным платежам. Теоретически эти обвинения могут вырасти в куда более реальное уголовное дело, чем всё расследование «русского дела», на которое, по последним данным, потрачено уже 25 миллионов долларов.

(сс) DonkeyHotey Майкл Коэн

Сам президент не отрицает, что отдал распоряжение Коэну разобраться с проблемой, но уточняет, что предполагал, что, будучи юристом, Коэн в курсе действующих законов и не станет их нарушать…

Другим соратником Трампа, оказавшимся на скамье подсудимых после длительного расследования, оказался бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. Почти два года назад отставка Флинна и подозрения в его связи с русскими стали оправкой точкой нашумевшего и все ещё не оконченного расследования Роберта Мюллера. Однако, кроме шума, это расследование пока не принесло никаких ощутимых результатов, и приговор Флинну, которого ожидали на этой неделе, должен был стать вехой, после которой, согласно надеждам демократов, обвинения и приговоры посыплются на головы членов администрации нескончаемым потоком.

Однако Флинн ещё даёт показания различным заинтересованным спецслужбам и правоохранителям в рамках уже своего сотрудничества со следствием, и суд решил отложить приговор аж на три месяца, чтобы дать бывшему советнику президента и отставному генералу военной разведки возможность в полной мере выполнить свои обещания в рамках сделки с правосудием.

Тут, как и в случае с Коэном, создаётся огромный простор для фантазии аналитиков и журналистов, которые не стесняются опередить суд и обвиняют и самого Флинна, и Трампа в измене и прочих преступлениях против интересов США.

(сс) Gage Skidmore Майкл Флинн

За плотной информационной завесой из этих трёх тем — русских хакеров, Коэна и Флинна — почти теряются шаги Трампа, которые тем не менее вскоре составят новую череду мер, которые администрация будет использовать в борьбе за Белый дом в 2020 году.

Политика Трампа

Верховный главнокомандующий США продолжает перестраивать свою команду в преддверии нового политического цикла, в котором у его партии уже не будет большинства в обеих палатах Конгресса. Это преобразование, как представляется, включает и задел на будущее, и работу над ошибками.

Помимо описанной здесь разборки президента с военной элитой, первые плоды уже принесла и отставка генерального прокурора Джеффа Сэшнса. Пришедший ему на смену Мэтью Уитакер явно стремится закрепиться на своём посту, который ему, совсем недавно впрыгнувшему в последний вагон уходящего поезда президентской администрации, даже не снился. Уитакеру потребовался всего лишь месяц после отставки его начальника Сэшнса, чтобы исполнить то, чего тот не сумел сделать за девять месяцев.

На встрече экспертной группы по безопасности школ Уитакер представил президенту документ, который внесёт изменения в категоризацию оружия в США и сделает любое гражданское оружие, оснащенное устройством для автоматической стрельбы, незаконным даже для хранения. Дело в том, что в данный момент на свободном рынке в США продаются устройства, с помощью которых любая разрешённая полуавтоматическая винтовка может быть легко превращена в автомат. Новая категоризация наложит запрет не только на продажу подобных устройств гражданским, но и на само владение таким модифицированным оружием. Особая прелесть такой реформы для администрации Трампа заключается в том, что она совершается в рамках изменения актов министерства юстиции и не требует длительного и потенциально проблемного процесса проведения законопроекта через Конгресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Запрет на подобные устройства представляет собой достаточно серьезный успех в деле контроля за распространением оружия и, кроме того, выполнение одного из обещаний, данных президентом по этому поводу после расстрела школьников во Флориде в феврале этого года. Такой результат даже либералам будет сложно опровергнуть. Поэтому пока что американские СМИ предпочитают его просто не замечать.

Другой победой президента на поприще обхода законодательной власти стало решение федерального судьи Техаса о несоответствии системы здравоохранения Obamacare конституции США. Соответствующий иск был подан республиканцами несколько месяцев назад, и вот, наконец, удовлетворён. Пока что система ещё не отменена окончательно, так как решение судьи было обжаловано, однако этот процесс последовательных обжалований и кассаций закончится в Верховном суде США, который, учитывая сложившийся перевес консерваторов, скорее всего, поддержит решение техасского судьи, и Obamacare уйдёт в историю. Если это случится, будет выполнено одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа, которое ему не удавалось осуществить ранее из-за разногласий в Республиканской партии.

Необходимо уточнить, что такое развитие событий не является простым стечением обстоятельств или подарком судьбы для американского президента, а, напротив, представляет собой результат продуманной стратегии. Первая часть — решение федерального судьи — стала возможна благодаря всеобъемлющей налоговой реформе, лишившей систему здравоохранения важного законного основания в виде налога на ее неиспользование; вторая же — прогнозируемая победа в Верховном суде — это результат отчаянной борьбы Трампа за выдвинутых им кандидатов, победа в которой стоила ему немалых усилий.

Таким образом, если всё пойдёт по плану Трампа, вскоре из тройки больших предвыборных обещаний — налоговая реформа, отмена Obamacare и постройка стены на границе с Мексикой — невыполненном останется только последнее. Именно ради выполнения этого последнего большого обещания президент Соединенных Штатов готов поставить под угрозу саму работоспособность правительства.

(сс) Fibonacci Blue Против Obamacare

Именно с этим, кстати и была связана та самая перепалка в Овальном кабинете. И дело тут не в том, что демократы совсем не хотят давать президенту денег на стену. При обсуждении бюджета на следующий год они предложили выделить на постройку «физических заграждений» 1,6 миллиарда долларов, столько же, сколько было выделено на текущий год. Однако в условиях новой политической реальности президента это уже не устраивает, только не после того, как в ходе выборов выяснилось, что американский народ совсем не так сильно любит Трампа, как тому бы хотелось.

Всего на стену необходимо потратить 16 миллиардов долларов. Учитывая, что часть этих денег министерство национальной безопасности достаёт из ассигнований на ремонт старых заграждений, восьми лет дополнительных вливаний по 1,6 млрд вроде бы было достаточно для Трампа при условии его переизбрания на второй срок. Теперь же, когда кресло под президентом ощутимо зашаталось и он вот вот утратит контроль за нижней палатой Конгресса, он решил резко нарастить темпы постройки стены, так как его новая предвыборная компания будет строиться именно на выполненных обещаниях.

Теперь он требует включить в бюджет ассигнования на стену в размерах 5 млрд долларов. Демократы закономерно противятся. Все это ведёт США впрямую к остановке федерального правительства, которая последует в случае, если законодатели так и не придут к консенсусу до окончания срока действия предыдущего бюджета. Кто первый даст слабину, будет видно уже в самое ближайшее время.

Значение для мира

Новый виток борьбы Трампа и его многочисленных оппонентов отражается и на мировой политике.

Так, в условиях неопределенности в отношении расстановки сил после начала работы нового Конгресса 3 января будущего года администрацией президента было принято решение перенести принятие новых пошлин в отношении китайских товаров на март. Преподнесено это, конечно, как достижение личной дружбы Трампа и Си Цзиньпина. Но трактовать это как окончание торговой войны было бы неверно, это лишь передышка.

Вывод войск из Сирии, главной целью которого является щелчок по носу Пентагону, является также мощным ходом в отношениях США с Турцией и Россией. Для Эрдогана это зелёный свет наступлению на позиции курдов, за который тому, видимо, пришлось заплатить решением о покупке у США системы ПВО «Patriot» которая теоретически почти совпадает по функционалу с уже закупленной Турцией у России системой С-400. Для российского же руководства уход американцев из Сирии означает большую свободу в вопросе помощи Асаду в борьбе с вооруженной оппозицией и в деле мирного урегулирования ситуации в республике.

Program Executive Office Soldier Американские военные в Сирии

Борьба Трампа с ещё одним противником внутри страны ещё не началась, но она не за горами. Федеральная резервная система США относительно внезапно предстала перед президентом Штатов как «большая угроза, чем Китай». За 2018 год ФРС четыре раза повышала ключевую ставку кредитования, что, естественно, сказалось негативно на темпах роста американской экономики.

Почему для Дональда Трампа это явилось сюрпризом, сказать трудно. На самом деле в действиях ФРС нет ничего удивительного. Ведь единственной настоящей функцией этой почти независимой от государства структуры является забота о том, чтобы международная банковская элита не упустила ни цента из своих многомиллиардных прибылей. Таким образом, если экономика крепнет, растёт и ставка по кредитам. И риторика Трампа о «великой Америке» этих серьезных людей совершенно не интересует.

У Трампа почти нет рычагов давления на ФРС. И если он их не найдёт, ему придётся компенсировать ущерб, наносимый экономике дорожающими кредитами. И тут есть одно очевидное решение: такой же живительной эссенцией, как дешевые кредиты, для экономики является дешёвая нефть. Если ФРС продолжит закручивать гайки, от Белого дома можно ожидать действий, направленных на увеличение добычи нефти и ее экспорта, а значит, и снижение ее рыночной цены.

Локомотив внутренних противоречий в Вашингтоне продолжает тянуть за собой тяжелый состав американской внешней политики. Скоро всех нас ждут новые изменения вместе с новым американским Конгрессом. Что и как изменится, полностью предсказать пока невозможно.