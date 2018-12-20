Дональд Трамп указывает американским военным на их место

Иван Кузнецов, , 17:32 — REGNUM

Военные с самого начала предвыборной кампании Трампа играли роль одной из важных составляющих его группы поддержки. Есть основания полагать, что в отношениях президента и людей в погонах наметилась трещина…

На днях стало известно, что на смену генералу морской пехоты Джону Келли на пост главы аппарата Белого дома будет назначен Мик Малвейни, ранее занимавший должность директора административно-бюджетного управления правительства и отличившийся в качестве одного из основных борцов за налоговую реформу — главного успеха Трампа на посту президента.

Ещё один бывший военный — морской котик и министр внутреннего обустройства Райан Зинке — так же как и Келли уйдёт со своего поста с наступлением нового года. Зинке подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, за счёт которых министр якобы несколько раз летал с семьей отдыхать. В условиях подвластной демократам палаты представителей расследование может приобрести официальный характер и вскоре привести к отставке министра, а значит, куда более безболезненно будет цивилизованно отправить его на покой по инициативе президента… Однако и военное прошлое Зинке, возможно, сыграло не последнюю роль.

Завершает картину решение Трапа о выводе американских войск из Сирии, прогремевшее как гром среди ясного неба после более чем полутора лет бесплодных обещаний президента о том, что он когда-нибудь это сделает.

Дело в том, что само присутствие сил США в Сирийской Арабской Республике является реликтом политики Барака Обамы и не имеет ничего общего с тем, как ведёт себя по отношению к Ближнему Востоку Дональд Трамп. Разумеется, он как политик использовал уже имевшиеся на руках карты и хвалился успехами своих солдат в борьбе с международным терроризмом, но изначально то войска там были не за этим. Изначально они были направлены туда Обамой для поддержки «демократической оппозиции», которая пыталась свергнуть Башара Асада.

Трамп, в свою очередь, хоть и не отказался от критики официального правительства Сирии и неоднократно резко реагировал на мнимые удары химическим оружием по мирному населению САР, сам никогда не высказывался определенно по поводу необходимости смены власти в Сирии, сконцентрировав своё внимание на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Кроме того, наличие американских военных на территории САР неоднократно вызывало проблемы в связи другими внешними силами, действующими в республике. Так, для недопущения «инцидентов» с участием американских советников при работе российских ВКС, была создана специальная прямая линия между российским и американским штабами. Вновь эта проблема встала совсем недавно в связи с планируемым наступлением турецких войск на позиции сирийских курдов, которые на данный момент являются самой сильной из группировок «демократической оппозиции», усиленной американцами.

Единственным разумным и убедительным объяснением сохранения американского присутствия в Сирии представляется сильное влияние военной элиты на президента, а точнее, их симбиоз. В рамках этого симбиоза Трамп предоставлял военным беспрецедентное финансирование, престиж, почёт и возможность для испытания технических и тактических новинок, а генералы взамен обещают президенту поддержку голосами военнослужащих и членов их семей…

Однако теперь есть все основания полагать, что симбиозу пришёл конец. Судя по всему, по результатам выборов в Конгресс США Дональд Трамп остался недоволен голосованием той части электората, за которую в его стратегии отвечали военные. Возможно также, что были нарушены некие прямые обещания…

И вот президент показывает, что Пентагон не купил его с потрохами, а лишь заключил сделку, и если условия сделки нарушены, то и дружбе может наступить конец. В администрации идёт замена выходцев из военной элиты на гражданских с сугубо экономическим мышлением. Отдан приказ о выводе войск из Сирии, а значит, более не будет дополнительного финансирования, наград, повышений и прочих сугубо военных радостей современной «войны спецназов», проводимой по большей части чужими руками. К тому же президент ещё и приказал основать командование космических сил, которое должно стать фундаментом для целого нового рода войск. Эта идея давно будоражила президентский мозг, однако ее сдерживали генералы ВВС, в чью юрисдикцию сейчас входит все связанное с военным космосом. Что ж, теперь им придётся поделиться властью и деньгами с новыми игроками…

В ответ на враждебное поведение президента военная элита в лице командования береговой охраны в нехарактерно публичной манере отменила учения в Арктике, сославшись на недостаточную оснащенность ледоколами и, о ужас, перспективу обращения за помощью к России в случае поломки. Для СМИ, разумеется, это ещё один повод попенять президенту как на неверное использование средств (говорят, деньги, предназначенные для ледоколов, пошли на Стену), так и на проигрыш России в одном из стратегически важных регионов.

Не будем опережать события: Пентагон и Белый дом ещё не враждуют. Ещё не идёт речь о серьезном урезании бюджета до нормы времён Обамы, ещё не заговорили о выводе войск из Ирака и Афганистана… то, что происходит сейчас — лишь демонстрация силы и решительности Трампа, своеобразный призыв к генералитету одуматься и выполнить свою часть сделки.

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