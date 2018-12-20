Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 декабря (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,032 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 3 декабря сократились на 855 млн кубометров. Расход накопленного на зиму топлива пока идет по плану, без форс-мажоров.

Среднемесячная цена импортного газа для Украины в ноябре обновила рекорд, достигнув 339 долл. за тысячу кубометров.

Отопительный сезон на Украине начался с масштабного скандала (ноябрьский холодомор), но в декабре власти страны решили поступить ещё изобретательнее.

Некоторое время назад мы уже рассказывали о судебной тяжбе, которую затеяло предприятие «Хмельницкгаз» с правительством Украины. Её суть — в споре, какими должны быть нормы потребления газа для потребителей без счётчиков. И вот 13 декабря СМИ сообщили о том, что Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда вынесла решение, которым отменила действие норм (установлены правительством ещё в 2016 году). Это автоматически сделало действительным постановление, принятое ещё до 2016 года, где нормы были выше на 1,6−4 кубометра на человека в месяц (в зависимости от наличия ЦГВ, газовой колонки и т.п.).

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Газовая плита

Решение было принято ещё 27 ноября, а уже в декабре потребители начали получать счёта с доначислением задолженности (!) за 30 месяцев — т. е. за срок действия постановления, которое теперь решением суда было признано утратившим силу. Т. е. газоснабжающие предприятия решили воспользоваться правовой коллизией.

Легко подсчитать, что разница в самом лучшем случае (1 потребитель, норма потребления минимальная) достигает 48 кубометров, т. е. 330 грн. (800 руб). Однако журналистам известен случай, когда потребители получили счёт с доначислением в размере 12,5 тыс. грн. (30,5 тыс. руб). В стандартном варианте каждая семья из-за такого хитрого хода властей будет вынуждена раскошелиться дополнительно на 3−5 тыс. грн.

В Минэнерго уже заявили, что действующее (старое) постановление будет применяться недолго, поскольку уже готово новое. Однако нюанс в том, что по нему украинцам придётся платить ещё больше, поскольку в нём нормы потребления варьируются в зависимости от времени года.

При этом смысла в этом бодании немного, поскольку потребители уже давно должны быть обеспечены счётчиками газа, причём за счёт самих же газораспределительных организаций. Во-первых, эта услуга заложена в тариф. Во-вторых, это подтвердил Верховный суд Украины.

«Именно на субъект хозяйствования — газораспределительную организацию возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ, и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно», — говорится в решении суда.

Газовый счётчик

Однако у Ассоциации газового рынка свои претензии. Там утверждают, что примерно ¼ потребителей вообще не имеют приборов учёта газа (упуская из виду, кто должен установить эти 3−3,25 млн счётчиков). А ещё примерно 2 млн счётчиков устарели и требуют замены. В результате, по их мнению, потребители недоплачивают за газ 2,6 млрд грн. в год.

Ещё одна претензия Ассоциации к потребителям — нерациональное использование газа:

«Бытовые потребители, квартиры, которые не оборудованы счетчиками газа, позволяют себе нерационально потреблять этот вид энергоносителя, а именно обогревают жилые помещения с помощью газовых плит и газовых духовых шкафов. В результате таких действий в течение отопительного периода 2017/2018 года потребление природного газа увеличилось на 17%», — говорится в заявлении Ассоциации.

Хотя причины такой «нерациональности» очевидны: потребителям недогревают теплоноситель в батареях, и они греются как могут. В т.ч. и бытовым газом.

В «Нафтогазе» обязались до конца января 2019 года разработать и представить систему документов по анбандлингу (разделению) компании. Напомним, что требования третьего энергопакета ЕС предполагают выделение из «Нафтогаза» структур по транспортировке и хранению газа, а также по его добыче на территории Украины. За «Нафтогазом» останется только услуга его распределения на территории Украины.

Alenka989 Газовая труба

Одна из целей этой операции — ГТС Украины. Европейские компании сейчас не могут приобрести долю в украинской «трубе», поскольку оператором ГТС является компания «Укртрансгаз», входящая в структуру «Нафтогаза», она же распоряжается и подземными газовыми хранилищами.

«Надеюсь, что эта общая цель и договоренность между украинской стороной и ключевыми стейкхолдерами — поворотный момент. Это дает новую динамику процессу и позволит обеспечить плавную подготовку к созданию нового TSO [оператора ГТС — Ред.] на Украине к январю 2020 года», — заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

При этом в Европе наконец-то нашли нужные болевые точки в давлении на Украину в этом вопросе:

«Все наши ведомства и правительства ищут доводы в пользу того, что Украина лучше, чем «Северный поток — 2». Нам нужно сделать так, чтобы никто в России или другой стране не смог обвинить Украину в использовании двойных стандартов, когда речь идет о необходимости выполнения предписаний Третьего энергетического пакета. Самым значимым в этом смысле способом оправдать доверие к Украине будет разделение собственности», — заявил глава секретариата Энергосообщества Янез Копач накануне встречи.

Tasoskessaris Ахиллесова пята

В январе-ноябре Украина купила 10,11 млрд кубометров газа (-3 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В частности, это объясняется тем, что после окончания отопительного сезона 2017/2018 гг. в ПХГ Украины осталось около 7 млрд кубометров газа, что примерно на 2−2,5 млрд кубометров больше, чем после отопительного сезона 2016/2017. Т. е. больше осталось — меньше закачали, только и всего.

Сократился не только импорт. Прокачка газа в направлении Европы за 11 месяцев текущего года сократилась до 79 млрд кубометров (-6,34 млрд куб м в сравнении с аппг).

Юлия Тимошенко продолжает обращаться к теме газа в целях своей избирательной президентской кампании. Политик даже сняла об этом отдельный ролик:

«…по бухгалтерии «Укргаздобычи», себестоимость добычи украинского природного газа из недр составляет 1 грн. за кубометр. Если добавить налоги, транспортировку, 30% рентабельности, то цена составит 3,55 грн. [актуальный тариф для населения — 8,55 грн. — Ред.]», — утверждается в заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Также она указывает, что «Укргаздобыча» добывает ежегодно больше газа, чем потребляет население. А поскольку недра Украины по Конституции принадлежат народу Украины, то было бы справедливо, чтобы за газ украинской добычи её жители платили справедливую цену, ведь газ свой, а не импортный.

Кризис ЖКХ

В министерстве экономики Украины напомнили украинцам о том, что тарифы на газ, горячую воду, отопление и электричество будут расти в течение ближайших 3 лет. Об этом говорится в консенсус-прогнозе министерства.

Согласно документу, тариф на газ вырастет на 15% (2019), на 18% (2020) и снова на 15% (2021). Соответственно, будет расти и тариф на горячую воду и отопление: +10% (2019), +12% (2020), +15% (2021). При этом «жизнь опережает мечту». Ряд регионов на Украине (к примеру столица) отложили подорожание газа до 2019 года. Т. е. те самые пресловутые +23,5% перешли на следующий год. Соответственно, на 22% дорожает отопление и на 22,5% горячая вода.

В других крупных областях (Днепропетровская, Львовская, Харьковская) отопление дорожает на 17−19%. Зато в Одесской хотят поднять тариф сразу на 72% (!), однако этот тариф пока не утверждён Нацкомиссией по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такой немалый рост тарифа объясняется крупными долгами Одесской ТЭЦ, а также необходимостью её серьёзной модернизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Электроэнергия

По состоянию на 11 декабря (последняя доступная на сегодня статистика) запасы угля на ТЭС и ТЭЦ Украины составляли 1,658 млн тонн (1,419 млн тонн и 239 тыс тонн соответственно), сообщает минэнерго. Т.о., в сравнении с 30 ноября они сократились на 93 тыс. тонн.

НКРЭКУ увеличила оптовую розничную цену на электроэнергию на I половину 2019 году до 1618 грн./Мвт•ч (+2%). Однако, комментируя это решение, глава комиссии Оксана Кривенко напомнила, что с июля на Украине должен заработать рыночный принцип формирования цен на электроэнергию, а это наверняка будет означать рост тарифа, причём куда более существенный.

Готовиться к рынку начали загодя. 11 декабря в «Укрэнерго» заявили о запуске платформы для имитации торгов электроэнергией:

«Оцените: ровно в день, предусмотренный законом, мы запустили платформу для имитации торгов на балансирующем рынке. В режиме реального времени, период 15 минут. Всё по-настоящему, только без расчетов между участниками рынка», — похвастался в facebook глава компании Всеволод Ковальчук.

Marco Verch Да будет свет?

Прочие тарифы для украинской энергетики изменились разнонаправленно. Так, тариф выкупа электроэнергии для ГЭС вырос на 28% — до 0,315 грн./кВт•ч. Зато для ГАЭС его наоборот уменьшили до 2,66 грн./кВт•ч (-35,6%). «Энергоатом» с января будет получать 0,567 грн./кВт•ч (+1,6%) и 92,05 грн./Гкал (+5,7%). Оператору украинской энергосистемы («Укрэнерго») увеличили тариф за оказываемые услуги по передаче электроэнергии до 0,059 грн./кВт•ч (+19,3%), хотя представители компании добивались куда более существенного роста тарифа — до 0,17 грн./кВт•ч. Впрочем, и нынешние цифры — немало. Если отталкиваться от прошлогоднего объёма передачи электроэнергии, новый тариф принесёт «Укрэнерго» 6,667 млрд грн. (т. е. примерно на 1 млрд грн. больше, чем действующий тариф).

Вопрос с тарифом для ТЭС пока открыт. Есть основания ожидать, что он также вырастет — это вызвано ростом стоимости угля на европейских биржах, а также ростом стоимости его транспортировки (что учитывается в формуле «Роттердам+», исходя из которой ТЭС высчитывают себестоимость производства).

В январе-ноябре 2018 года Украина продала за рубеж электроэнергию на сумму 297,6 млн долл. (+75 млн долл. в сравнении с аппг). Большую часть этих средств заплатила Венгрия (170,7 млн долл.), Польша — 70,7 млн долл. и Молдавия — 48 млн долл.

Украина потребляет угля больше, чем в 2017 году, однако динамика роста спадает. ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-октябре увеличили расход этого вида топлива до 20,9 млн тонн (+4,3%). Для сравнения: по итогам I полугодия был зафиксирован рост на 19,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам ТЭК Виктория Войцицкая настаивает на введении с 1 апреля 2019 года аукционов на закупку «зелёных» кВт•ч у производителей. Как нетрудно догадаться, в случае введения таких аукционов Украина рискует серьёзно поссориться с ЕБРР, который и сам вкладывал средства в строительство мощностей «зелёной» энергетики на Украине, и выступал посредником для других инвесторов: ведь аукционы будут означать, что Украина откажется от практики стабильных тарифов на «зелёные» киловатты, хотя сегодня законом установлена их неизменность до 2029 года.

Причина, по которой депутат добивается введения такой меры, проста: Войцицкая — лоббист интересов «Энергоатома». Ранее она уже пыталась ограничить аппетиты собственников тепловых электростанций, а теперь взялась за ВИЭ. Напомним, что собственники этих электростанций сегодня забирают из «общего котла» украинской энергетики примерно 11% всех денег, хотя производят чуть менее 2% всей электроэнергии.

140 млн евро собирается вложить в расширение своих ветрогенерационных мощностей компания «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова. Её представители подписали договор на строительство Орловской ВЭС мощностью 100 МВт. Ожидается, что оно будет завершено к концу будущего года.

John_Straka Ветряк электрогенератора

Уголь

После визита на Украину в ноябре министра энергетики США Ричарда Перри, киевское правительство предсказуемо заметно охладело к теме установления приоритета сжигания угля марки «Г» на ТЭС (ведь по новому плану Вашингтона, Киев должен решать проблемы с углем, закупая необходимое «черное золото» в США, а не за счет собственной добычи). Однако окончательно эта тема из повестки не ушла. За неё зацепились в Независимом профсоюзе горняков Донбасса и продолжают настаивать на такой мере поддержки отечественной угледобычи.

«Единственный энергетический элемент, который у нас в большом количестве, — это уголь марки «Г». И его нужно использовать. Если решение о приоритете кабмин примет, то это будет стимулировать внутреннюю добычу», — цитирует главу профсоюза Михаила Волынца depo.ua.

Впрочем, держатся за эту тему не только профсоюзные деятели. Выше мы уже приводили пример использования Юлией Тимошенко тематики газа в своей кампании. Лидер Радикальной партии Украины и кандидат в президенты Олег Ляшко также прибегает к таким методам:.

«Мы требуем от правительства срочно сократить импорт российского угля и создать условия для увеличения добычи украинского. Стратегическим решением может стать установка приоритета включения блоков ТЭС, работающих на угле марки Г, перед блоками, которые используют импортный антрацит. Это создаст экономические стимулы для ускорения перевода антрацитовых блоков ТЭС на украинский уголь», — говорится в его заявлении.

Федя Кузнецов Запорожская ТЭС. Энергодар, Украина

Таким образом, получается, что по факту министр энергетики США своим угольным ультиматумом поставил Петра Порошенко и правительство Владимира Гройсмана в очень неудобную ситуацию, а также по сути в предвыборный период «раздал» козыри его политическим соперникам. Нет сомнения, что в ближайшее время на угольной теме вдоволь «оттопчутся» все главные конкуренты действующего президента Украины, что явно сыграет на понижение и без того хрупкого рейтинга Петра Порошенко.

Добыча энергетического угля на Украине за январь-ноябрь сократилась до 25,15 млн тонн (-2,3% к аппг). Показатели падают, даже несмотря на титанические усилия частной компании «ДТЭК-энерго» по наращиванию добычи. Как видим, падение остановить не удалось, удалось только максимально замедлить его темпы. Впрочем, у этого замедления есть ещё одна причина. Угледобыча на Украине падает уже который год, база для сравнения всё меньше — падать уже просто некуда.

А вот импорт, наоборот, растёт. За 11 месяцев текущего года на Украину было ввезено без малого 20 млн тонн угля (+1,72 млн тонн в сравнении с аппг). На импорт топлива Украина была вынуждена потратить немалые 2,69 млрд долл. Причём 1,67 млрд из этой суммы досталось РФ, 806 млн долл. — США. Канада и другие страны продали в сумме чуть более чем на 218 млн долл.

Постмайданная власть запоздало приходит к осознанию необходимости субсидировать собственную угледобычу. В частности, во время совещания министра энергетики Игоря Насалика с представителями энергорынка от него прозвучало предложение поднять цену закупки энергетического угля у госшахт до 2,8 тыс. грн. за тонну (+10,5% к текущей цене.

Yakudza Украинская шахта

Предложение формально вроде и правильное, однако ситуацию в целом не решает. Во-первых, это гарантирует оправданный протест со стороны частных шахт, а также рост коррупции в отрасли. Уже сейчас можно прогнозировать, что частные производители будут занижать свои показатели добычи. А затем — попросту продавать госшахтам свой уголь. Разницу в закупочной цене (266 грн. на одной тонне) участники схемы разделят. К тому же главный недостаток предложения для самих госшахт в том, что даже такая «субсидия» не решает вопрос себестоимости добычи ими угля: даже 2800 грн. её не покрывают.

Нефть

Импорт нефти в январе-ноябре текущего года снизился до 702,3 тыс. тонн (-24%), сообщает Государственная служба статистики. Стоимость импорта — 401 млн долл. (+0,6% к аппг). Изменений в структуре поставщиков не наблюдается: 376 млн долл. было заплачено за нефть из Азербайджана. Т.о., эта страна на сегодня обеспечивает почти 94% поставок для Украины. В прошлом году Азербайджан также обеспечивал львиную долю импорта, однако тогда его доля не превышала 88%.

Gulustan Нефтедобыча в Баку. Азербайджанская нефть

Рост вызван сокращением закупки нефти у Ирана.

Стоит отметить также, что большой нефтяной дружбы между Украиной и Азербайджаном пока не получается. Напомним, что во время первых визитов Петра Порошенко в Азербайджан, а затем и подписания соглашения о поставке нефти говорилось о куда больших объёмах (2,5−3 млн тонн в год).