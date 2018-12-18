Замерзающие лица и просящие жесты — русские туристы Илья и Катя путешествуют без билетов по самому югу Аргентины. Провинция Огненная Земля — во многом зеркальное отражение Крайнего Севера; снежно, холодно и ветрено — обыденная здесь погода. Огненная Земля — архипелаг, украшенный суровой красотой Анд, но приехавшим издалека русским до нее нет особого дела. Их главная забота — как пробраться из одного города в другой и к кому напроситься на ночлег. Видео Ильи Бондарева «Автостопом по Огненной Земле» — откровение о хождениях по мукам на чужбине.

Атлантика. Кадр «Автостопом по Огненной Земле»

Путешествовать по Латинской Америке — модно. Автостопом — тем более. Среди выходцев из России — особенно. Билеты на автобусы обходятся в заоблачные суммы. Аргентина — республика с западными ценами, а из окна автобуса редко видно что-то интересное. С точки зрения попытки изучения экзотической культуры, общественный транспорт — это провал, скука и мрак. Впрочем, для многих автостоп — это банальней: любовь ко всему бесплатному и к бродяжничеству между городами и странами. Особенно для блогеров, развлекающих целевую аудиторию во всех социальных сетях.

Прорваться в Патагонию из городка Ушуая, чтобы побродить по берегам Атлантики — задача сложная. Провинция Огненная Земля, завоеванная аргентинцами больше века назад у местных индейцев, не самое заселенное место мира. Вахтовиков, военных и приезжающих с севера в туристический сезон заработать в поселках и городках хватает с избытком. А локальный автостоп — популярная альтернатива автобусу для местных. И если Илья и фиксирующая его на видеокамеру сибирячка Катя Николаева в смешной шапке проедут за день две сотни километров — это огромный успех или везение. И приходится тратить деньги на военную авиацию, чтобы не мерзнуть на трассе.

Как и в России, так и в Аргентине среди водителей считается нормой выкинуть мусор на обочину. Аргентинцы легко пускают переночевать к себе русских, а Илья Бондарев бодро говорит на испанском языке. Впрочем, переводить диалоги с водителями ему лень. Да и где сам сюжет в его длинном ролике — не понятно. Жалобы на климат, летний спальник, который не позволяет ночевать в палатке, и плохой автостоп, да бесцельно убиваемое время в кафе — это есть. Как и бесцеремонная реклама букмекерской конторы. Но что поделаешь — автостопщики нового поколения. И стоило ли стремиться на Огненную Землю, чтобы день за днем ловить попутки, стоя на унылой обочине, когда рядом — интересный мир, до которого нет дела? Так что следите лучше за приключениями Олега Приходько.