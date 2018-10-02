Русский мужик на Аляске

Михаил Пустовой, , 10:53 — REGNUM

Аляска, нынешнее лето: в Дедхорсе лишенная даже криволесья тундра сливается с горизонтом и над ней парит морозный туман, а волны Ледовитого океана прибивают льдины к берегу. По поселку нефтяников бродит замерзающий человек — дорога закончилась тупиком. Иностранцу давно хочется спать, но его здесь никто не ждет. Олег Приходько долго копил деньги, чтобы улететь в Америку, и наконец-то оказался на краю Аляски, проехав тысячи километров автостопом. И Приходько уходит на юг; водители равнодушны к его жестам, и вскоре он окажется в настоящей глуши. «Мои 40 дней на Аляске» — это новый фильм екатеринбуржца.

Вначале был Анкоридж: многокилометровые и чистые улицы, практически полное отсутствие автобусов, пасущиеся в городе лоси и русский парень с рюкзаком, спящий на лавочке. В прошлом году Олег Приходько, уже повидав много экзотических мест, оказался один на один с медведем в арктической Якутии. И он вновь находится на Крайнем Севере; там, где нелепая смерть и искренняя доброта соседствуют друг с другом, а наводящие тоску ливни бессистемно чередуются с жарой, и леса кишат медведями. Его многодневный маршрут напоминает паломничество по местам съемок картин Discovery, но это не так — на Аляске уже трудно найти доступные местечки, не попавшие на экран.

На Аляске горные панорамы национального парка Денали бесконечно восхищают, как и ледник у обанкротившегося горняцкого поселка Мак-Карти, по которому гуляет Приходько. Но снятый им фильм все-таки о чем-то более уловимо ином, а конёк съемок — не собирательство выкинутых банок тушенки или найденные доллары на обочине. На Аляске социальных отбросов, как в мультикультурной Калифорнии, мало — там живут свободные в своей северной суровой жизни люди, которые много работают и улыбаются не дежурными улыбками. И здесь счастливый парень с Урала будет мыть золото в компании старателей и задавать бестолковые вопросы уставшим от внимания староверам.

И на первый взгляд, на Аляске многое, как и в России: такая же северная тайга и пыльные грунтовые дороги, а на глухом шоссе «Далтон», где преобладают вахтовики, не сразу подбирают автостопщика, как и на нашем Ямале. Впрочем, горы на Аляске больше, полиция не раздражает проверками, а обочины и деревушки в помойки не превращают. На Аляске люди на болтовню политиков не обращают внимания: у них слишком насыщенные дни, чтобы интересоваться восточными фобиями Белого дома. И в этом штате с крепкой мужской гордостью показывают на надпись на товарах, которые не привезены из Китая: «сделано на Аляске».

Фильм «Мои 40 дней на Аляске», хотя и начат чуть смазанно, — это самый разносторонний фильм Олега Приходько; и длится он полтора часа, погружая в жизнь последнего фронтира. Сегодня Олег находится дома: в Таджикистане его попытка попасть в воюющий Афганистан закончилась фиаско. А по Аляске бродят другие русские: легендарный путешественник Сергей Лекай и преподаватель английского языка Яна Лебедихина отплыли на катамаране с Чукотки через бурлящий Берингов пролив на восток, преодолели аляскинские болота и устремились к канадской границе. Но это уже другая история русских на Аляске.

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