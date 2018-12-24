Предшественники президента США Дональда Трампа, пробыв после инаугурации на посту главы Белого дома столько же, сколько Трамп, уже успели столкнуться с тем или иным кризисом. Например, экс-президент США Джордж Буш начал готовиться к битве в Ираке, экс-глава Белого дома Билл Клинтон начал бомбить сербские цели в бывшей Югославии, а непосредственный предшественник Трампа Барак Обама столкнулся с «арабской весной», пишет Ури Фридман в статье для американского журнала The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Можно сказать, что Трампу пока везло. К такому выводы пришли эксперты Совета по международным отношениям (CFR), которые опубликовали свой отчет в понедельник, 17 декабря. В отчете были перечислены конфликты, которые могут представлять повышенную опасность для США в 2019 году. В исследовании CFR отмечено, что администрация Трампа «пока еще не столкнулась с серьезным международным кризисом, в случае возникновения которого ей пришлось бы принять сложное решение о том, следует ли США начинать новое потенциально дорогостоящее военное вмешательство».

«Можно предположить, что администрация Трампа рано или поздно столкнется с первым серьезным кризисом, это только вопрос времени», — заявили в CFR.

Здесь стоит привести ряд ключевых выводов CFR. Пол Старес, который отвечает за подготовку ежегодного отчета CFR, признал, что Трамп уже столкнулся с некоторыми серьезными проблемами в сфере безопасности. Например, сюда можно отнести ситуацию в Сирии и действия правительства президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в химических атаках против своего населения. КНДР провела испытания самого мощного ядерного устройства, а также получила ракеты, способные достичь материковой части США.

Но Старес отметил, что президент, похоже, не рассматривал всерьез возможность реального военного противодействия правительству Асада, за исключением ограниченных ракетных ударов. Воинственная риторика Трампа в отношении Северной Кореи в прошлом году способствовала созданию атмосферы кризиса, однако было неясно, действительно ли он мог предпринять военные действия. Недавно уходящий в отставку посол США в ООН Никки Хейли рассказала мне, что президент не хотел ничего спровоцировать, но он действительно начал бы военные действия против КНДР, если бы Пхеньян запустил что-нибудь, что упало бы около территории, подконтрольной США.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Старес добавил, что Трамп так и не столкнулся с событиями, которые вполне могли бы вызвать существенный военный отклик со стороны США. Единственным местом, куда Трамп направил американские войска, стала мексиканская граница. Войска были направлены для того, чтобы сдержать караван мигрантов перед промежуточными выборами в Конгресс. Глава Белого дома экономно использует военную силу отчасти потому, что отрицает экспансионистскую политику своих предшественников, которые стремились подтвердить роль США как гаранта глобальной стабильности. Но нельзя отрицать и тот факт, что Трампу пока просто везло, добавил Старес.

В исследовании CFR приняли участие около 500 американских правительственных чиновников и экспертов по внешней политике, которые перечислили 30 гипотетических инцидентов, которые могут оказать влияние на интересы США в 2019 году. В следующем году везение Трампа может закончиться.

В правительстве США и за его пределами много говорят о жестком противостоянии между крупными мировыми державами, будь то предполагаемое «вмешательство» России в президентские выборы США в 2016 году или торговое противостояние с Китаем. Однако участники исследования CFR, похоже, не особенно обеспокоены обострением подобных политических или экономических стычек. В следующем году возможен только один вариант непредвиденных обстоятельств, затрагивающих КНР или Россию — это вооруженных конфликт между КНР и одним из американских региональных союзников в Южно-Китайском море. Существует высокая вероятность того, что обострение ситуации в Южно-Китайском море может нанести значительный ущерб интересам США.

В отчете CFR указано, что одним из самых опасных рисков следующего года является кибератака на критически важную инфраструктуру США, которую могла бы осуществить крупная мировая держава, такая как Китай или Россия. Подобная кибератака могла бы затмить собой даже крупный террористический акт против США или их союзника.

Кибератака

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С другой стороны, участники исследования CFR выразили меньшую обеспокоенность относительно возможности военного конфликта на Корейском полуострове, чем в прошлом году. Однако восстановление напряженности на Корейском полуострове после краха переговоров по денуклеаризации также может представлять угрозу для интересов США. Исследование CFR показывает, что «люди откровенно не верят в то, что Трамп» сможет урегулировать ситуацию на Корейском полуострове и что КНДР действительно запустит процесс денуклеаризации.

В отчете CFR перечислены возможные конфликты на Ближнем Востоке и в Африке, однако в последнем отчете также появилось больше сценариев, предусматривающих военные конфликты в Латинской Америке. Это может быть связано с обострением экономического и политического кризисов в Венесуэле и Никарагуа. Ряд экспертов указали на перспективы гражданских беспорядков в Бразилии.

Исследование CFR напомнило о том, что помимо внутриполитических проблем, США также сталкиваются с многочисленными проблемами по всему миру.