Atlantic Council: «Северный поток — 2» ожидают новые трудности

Александр Белов, , 09:30 — REGNUM

По обе стороны Атлантики нарастает оппозиция по отношению к проекту «Северный поток — 2», который предусматривает создание трубопровода для транспортировки российского природного газа в Германию, минуя Украину, пишет Агния Григас в статье для издания Atlantic Council.

Депутаты палаты представителей США 11 декабря приняли двухпартийную резолюцию, в которой выразили свое несогласие с проектом «Северный поток-э — 2». В данной резолюции содержится призыв к европейским правительствам отказаться от проекта. Также депутаты поддержали идею введения санкций в отношении организаций, связанных с проектом.

Читайте также: National Interest: Политика Трампа подрывает ядерную энергетику США

Между тем 12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой также содержался призыв к отказу от «Северного потока — 2», поскольку он «представляет угрозу для европейской энергетической безопасности».

Эти действия, хотя в значительной степени символические, свидетельствуют о растущей двухпартийной оппозиции в Вашингтоне и усилении оппозиции Брюсселя по отношению к «Северному потоку — 2». Сторонники трубопровода в Германии утверждают, что данный проект поможет удовлетворить энергетические потребности страны, учитывая решение немецкого правительства о прекращении использования ядерной энергии.

Какие существуют альтернативные варианты? С 2016 года США начали экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на фоне сланцевой революции, которая позволила резко нарастить добычу нефти и газа в Северной Америке. Таким образом, европейские импортеры природного газа теперь имеют возможность покупать газ у широкого круга поставщиков по конкурентоспособным ценам.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сосредоточил свое внимание на сокращении торгового дефицита и увеличении экспорта США, включая СПГ. Оппозицию США по отношению к «Северному потоку — 2» можно также объяснить американо-российской конкуренцией за европейский энергетический рынок.

Трамп ополчился на Берлин из-за российского энергетического проекта, обвинив Берлин в том, что он подыгрывает российским энергетическим интересам. Безусловно, нельзя оспаривать тот факт, что в Германии существует сильное российское энергетическое лобби. Свидетельством тому является позиция бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который публично поддержал строительство газового трубопровода и «сорвал попытки Запада оказать объединенное давление на Россию».

В резолюции палаты представителей США указано, что Россия стремится к доминированию на европейском энергетическом рынке за счет контроля «почти 40% поставок газа в ЕС». При этом в 11 европейских странах импорт российского природного газа составляет более 75%. В резолюции указано, что Россия стремится вбить клин между европейскими странами и радикальным образом уменьшить значимость украинской системы газового транзита.

В резолюции палаты представителей можно выделить четыре ключевых пункта. Во-первых, по мнению американских депутатов, российский энергетический проект представляет собой радикальный шаг назад, с точки зрения европейской энергетической безопасности и интересов США. Во-вторых, в резолюции содержится призыв к европейским правительствам отказаться от проекта «Северный поток — 2». В-третьих, депутаты призывают Трампа «задействовать все имеющиеся инструменты для поддержки европейской энергетической безопасности» и снижения зависимости ЕС от российского газа. Наконец, в резолюции говорится о необходимости введения санкций в отношении «Северного потока — 2» в рамках закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который Трамп подписал в 2017 году. В этом случае европейские компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2», будут подвергнуты вторичным санкциям.

Читайте также: Washington Post: США больше не могут защитить себя?

В принятой Европейским парламентом резолюции содержится призыв отказаться от «Северного потока — 2» в свете недавнего обострения отношений между Россией и Украиной в Керченском проливе. Некоторые противники «Северного потока — 2» считают, что резолюций палаты представителей США и Европарламента недостаточно. Тем не менее эти резолюции свидетельствуют о наращивании оппозиции в Вашингтоне и Брюсселе по отношению к российскому трубопроводу.

В то же время эти резолюции не учитывают возможность конфликта, который может возникнуть, если США введут санкции против европейских компаний и союзников Вашингтона, если те не откажутся от проекта «Северный поток — 2». Американским и европейским политикам предстоит проделать немало работы для того, чтобы выработать единый план действий против стремления Кремля к доминированию на европейском энергетическом рынке.