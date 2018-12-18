Недавнее соглашение, достигнутое между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, позволило заморозить торговый конфликт на 90 дней и выиграть время для дальнейших переговоров. Однако ряд основных проблем в отношениях между Вашингтоном и Пекином остаются до сих пор не разрешенными. Несмотря на осложнения, вызванные арестом финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по просьбе властей США, Трамп всё-таки обладает рядом преимуществ в рамках противостояния с КНР, пишет Тед Говер в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Читайте также: Bloomberg: Демократы должны дать Трампу то, что он хочет

Есть ряд доказательств, которые свидетельствуют о том, что китайское руководство заинтересовано в том, чтобы торговое противостояние завершилось как можно скорее из-за того, что затянувшийся торговый спор может нанести дополнительный ущерб и без того замедляющейся экономике КНР. В 2018 году в Китае произошло снижение темпов экономического роста. В третьем квартале 2018 года ВВП КНР вырос на 6,5% вместо ожидаемых 6,6%. Данный показатель стал самым низким с 2009 года, когда мир оказался в условиях глобального финансового кризиса.

Можно перечислить несколько причин, вызвавших замедление экономики КНР. Во-первых, это связано с переходом страны от экономики, зависящей от экспорта и инвестиций, к экономике, основанной на внутреннем потреблении. Также это связано с усилиями китайского правительства, направленными на снижение общего государственного долга, достигшего 300% ВВП. Экономический рост также снизился в результате многолетней борьбы между частными компаниями и государственными предприятиями. Наконец, замедление в производственном секторе также было вызвано американскими пошлинами.

White House Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Вероятно, председатель КНР заинтересован в скорейшем урегулировании торгового противостояния с США, учитывая непропорциональное влияние торговли на экономику КНР по сравнению с аналогичным влиянием на экономику Соединенных Штатов. Объем китайского экспорта в США гораздо больше объема американского экспорта, связанного с Китаем. В прошлом году Китай экспортировал в США товаров на сумму $500 млрд, при этом объем ВВП КНР составил $12 трлн. Что касается США, то в 2017 году они экспортировали в КНР товаров на сумму $130 млрд, при этом ВВП США составил $19 трлн. Подобная ситуация может омрачить экономические перспективы КНР, к тому же это подрывает авторитет председателя КНР, потому что Коммунистическая партия Китая должна обеспечить экономическую стабильность китайскому народу в обмен на политическую монополию. Цзиньпин больше не может позволить, чтобы экономический рост КНР продолжил замедляться.

Китайская сторона хочет заключить торговое соглашение с США как можно скорее. Пекин, вероятно, проявит готовность пойти на разумные уступки в отношении сокращения двустороннего торгового дефицита и размеров торговых пошлин. Всё это играет на руку Трампу.

Однако Китай, скорее всего, оставит без внимания требования США об отказе от многолетней практики принудительной передачи иностранных технологий, кражи интеллектуальной собственности и государственной поддержки высокотехнологичного сектора экономики. Для того, чтобы стороны могли достигнуть договоренностей по данным вопросам, может потребоваться отдельная серия саммитов между двумя лидерами.

С другой стороны, ряд аналитиков указывают на то, что Пекин будет стремиться к тому, чтобы выиграть время, взяв на себя минимальные обязательства. КНР нужно подождать до того момента, когда закончится срок президентства Трампа. Подобный подход может сыграть на руку председателю КНР, если экономика США столкнется с рецессией, а американская общественность отвернется от Трампа из-за последствий торговой войны.

Последствия торговой войны уже дают о себе знать. Рынки столкнулись с нестабильностью, рост рынка США в 2018 году был сведен на нет из-за опасений относительно продолжающейся торговой напряженности и неуверенности инвесторов в эффективности временного торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее временное соглашение между Трампом и Цзиньпином, заключенное в Буэнос-Айресе 1 декабря, позволило обеим странам избежать обострения торговой войны. Вашингтон согласился отложить свои планы по увеличению торговых пошлин с 10% до 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд. Китай согласился на переговоры относительно структурных изменений в своей экономической модели, наращивания импорта американских товаров и борьбы с фентанилом. Однако маловероятно, что Цзиньпин согласится на внесение радикальных изменений в свою экономическую систему.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Читайте также: Atlantic: Вашингтон начал новое противостояние с КНР

По мнению ряда экспертов, председатель КНР, вероятно, предложит реформу в сфере торговых пошлин, согласившись на введение нулевых пошлин в течение определенного периода времени. Пекин также может призвать других членов ВТО установить нулевые пошлины. Таким образом, КНР может выступить в роли ключевого защитника глобальной мировой торговли. Другие эксперты считают, что председатель КНР может использовать нынешний климат в своих интересах, чтобы геополитически обойти США, вступив в Транстихоокеанское партнерство.

Как бы там ни было, в настоящий момент у Трампа есть ряд преимуществ перед КНР. Он пользуется сильной политической поддержкой со стороны своей партии, он всё еще занимает должность президента США, и экономика его страны менее зависима от торговли между двумя странами. Эти преимущества представляют собой временные рычаги давления на Цзиньпина. Тем не менее всё может очень быстро измениться в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Цзиньпин.