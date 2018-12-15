Atlantic: Вашингтон начал новое противостояние с КНР

Александр Белов, , 07:39 — REGNUM

Столкнувшись с обострением конкуренции с Китаем, администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию по Африке, в рамках которой Вашингтон сфокусирует свои усилия на развитии коммерческих связей, противодействии терроризму и помощи африканским странам. Однако предложенных мер явно недостаточно, к тому же стратегия появилась слишком поздно, пишет Кришнадев Каламур в статье для американского издания The Atlantic.

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В ходе своего выступления в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation советник по национальной безопасности Джон Болтон недвусмысленно дал понять, что конечной целью «хищнической» политики Китая в Африке является его собственное развитие и глобальное доминирование. По словам Болтона, подобная политика КНР приведет к ухудшению ситуации на африканском континенте.

Пекин вкладывает в развитие африканского континента гораздо больше денег, чем остальные страны, при этом он выдвигает африканским правительством значительно меньше предварительных условий. Китай расширяет свое влияние на континенте на фоне, когда отсутствие законодательной и политической определенности в африканских странах отпугивает остальных потенциальных инвесторов, включая США.

Тем временем Китай строит в Африке автомобильные дороги, плотины и железные дороги. Пекин заключил с африканскими странами выгодные соглашения на добычу полезных ископаемых. Отсутствие каких-либо предварительных условий играет на руку коррумпированным лидерам, поэтому в ряде стран китайские кредиты привели к катастрофическим последствиям. Учитывая тот факт, что в Африке кроме КНР нет других сопоставимых игроков, Пекин остается вне конкуренции.

«Китай использует взятки, непрозрачные соглашения и государственные задолженности стран для того, чтобы диктовать свои требования африканским государствам», — заявил Болтон. Он добавил, что китайские кредиты не только способствуют коррупции, но и не соответствуют экологическим и этическим стандартам США. По словам Болтона, новая стратегия США принесет пользу и Вашингтону и африканским народам.

За последние два года между США и КНР возникло противостояние по ряду вопросов. Из слов Болтона следует, что Африка превратится в еще одно поле битвы между Вашингтоном и Пекином.

В основе критики политики КНР лежит двухпартийный консенсус между республиканцами и демократами. Китай входит в верхнюю строчку списка внешнеполитических приоритетов США, в то время как Африке Вашингтон уделяет гораздо меньше внимания. Однако быстро растущее влияние Пекина на африканском континенте вынудило американских политиков предпринять ряд ответных мер, на которые Болтон указал в ходе своего выступления в Heritage Foundation.

В октябре администрация Трампа создала международную корпорацию по финансированию развития (IDFC), предоставив ей $60 млрд. IDFC должна увеличить объем инвестиций в африканские страны с низким уровнем дохода за счет предоставления американским компаниям кредитов и страхования рисков. Однако американские инвестиции в Африку бледнеют на фоне инвестиций Пекина, который в течение следующих трех лет планирует инвестировать в Африку $60 млрд.

Болтон указал на «тревожные последствия» китайских инвестиций в Африке и во всем мире. Большая часть коммерческого интереса Китая в Африке связана с добычей природных ресурсов.

Китайские кредиты приводят к росту задолженности африканских государств, например, таких как Джибути и Замбия, перед Пекином. Долг Джибути перед КНР достиг примерно 75% от ВВП. Аналогичную картину можно встретить и в других странах. Сообщалось о том, что Китай планирует взять под контроль энергосистему Замбии, поскольку Лусака не способна погасить кредиты перед Пекином.

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Противники КНР указывают на то, что его инвестиции не приносят ощутимой экономической пользы. Действительно, исследователи из неправительственной организации AidData, занимающиеся изучением международной помощи в целях развития, обнаружили, что около 80% зарубежных инвестиций КНР не оказывают очевидного позитивного влияния на экономический рост.

В четверг Болтон заявил, что для Вашингтона важно, чтобы «региональные страны взяли на себя ответственность за обеспечение мира и безопасности». Однако почти наверняка потребуется некоторое время для того, чтобы африканские страны достигли необходимого уровня стабильности для привлечения иностранных инвестиций. Как заявил Болтон, Китай ориентируется на более продолжительные временные интервалы. Возможно, для США настало время последовать их примеру. Однако пока не ясно, приведет ли американский подход, основанный на привлечении американских компаний на континент за счет кредитов и страхования рисков, к позитивным результатам.