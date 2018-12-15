В 2018 году страны Азии были потрясены новой, все более непредсказуемой динамикой китайско-американских отношений. Год назад президент США Дональд Трамп вернулся после своего визита в Пекин, после которого, как надеялся Пекин, Трамп все же откажется от своей антикитайской кампании. Однако 12 месяцев спустя Китай и США оказались в условиях торговой войной. Администрация Трампа отказалась от стратегического сотрудничества с Китаем и перешла к стратегической конкуренции, пишет Кевин Радд в статье для издания Project Syndicate.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Всего год назад экономики и рынки США, ЕС и Китая продолжали расти. Сейчас финансовые рынки испытывают серьезную нестабильность на фоне замедления экономического роста в КНР и ЕС, а также повышения процентных ставок в Америке. Неопределенность относительно будущего северокорейских ядерных переговоров дополнительно омрачает сложившуюся ситуацию.

Итак, каковы перспективы американо-китайских отношений в 2019 году? Вполне вероятно, что к марту 2019 года будет достигнуто соглашение о сокращении дефицита двусторонней торговли и увеличении экспорта американских товаров в КНР. Также возможно, что стороны договорятся о снижении пошлин, однако для этого может потребоваться около года. Но если китайские реформаторы выразят готовность к более решительным действиям, взяв на себя обязательство и призвав США со временем полностью обнулить пошлины, переговоры могут завершиться быстрее. Однако такая политика вошла бы в противоречие с многолетним опытом китайских бюрократов, которые не привыкли идти на уступки, не говоря уже о том, чтобы отдать все сразу.

С другой стороны, маловероятно, что США смогут убедить КНР изменить свою политику в отношении государственных субсидий в рамках программы «Сделано в Китае — 2025». Реальность заключается в том, что все страны в той или иной степени оказывают государственную поддержку своим технологическим отраслям. Даже если бы США установили максимально возможный уровень государственной поддержки для той или иной фирмы, они не смогли бы обеспечить надлежащий контроль за соблюдением установленных ограничений. США не удастся добиться результатов в данной области. Вашингтон, возможно, мог бы просто обойти Китай в данной сфере, увеличив государственные инвестиции в исследования и разработки в секторе информационных технологий или биотехнологий.

Нельзя исключать возможность того, что со временем Китай мог бы взять на себя обязательства по нулевым пошлинам не только в отношении США, но и в отношении всех стран — членов ВТО. Таким образом, Китай смог бы поддержать глобальную свободную торговлю и остановить стремление отдельных стран к протекционизму.

Что касается более широкого внешнеполитического фронта, то, скорее всего, в 2019 году Китай будет стремиться к уменьшению напряженности в отношениях с другими странами на фоне стратегических противоречий с США. В отношениях с Японией уже произошла некоторая нормализация. Согласно последним данным японской береговой охраны, произошло резкое сокращение количества вторжений китайских кораблей в район архипелага Сенкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море.

Китай также хочет ослабить напряженность в отношениях с государствами АСЕАН в Южно-Китайском море путем переговоров по «кодексу поведения». Вероятно, в отношениях между Китаем и Индией также произойдут положительные изменения после двустороннего саммита в Ухане, который прошел в апреле 2018 года. Китай также может начать смягчать свою позицию в отношении Тайваня, учитывая то, что на выборах в местные органы власти, прошедшие в октябре 2018 года, Демократическая прогрессивная партия Тайваня, выступающая за официальное признание независимости острова от материкового государства, получила низкие результаты. Ситуация, конечно, может радикальным образом измениться, если США решат продолжить значительные военные поставки в Тайвань. При этом морские инциденты с США в Южно-Китайском море продолжаются. Конфликт может обостриться, если в следующем году США станут более энергично продвигать свою программу по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море.

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Кроме того, Китай, скорее всего, продолжит расширять свою роль в рамках Бреттон-Вудских институтов и существующих учреждений ООН вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на новых институтах международного управления. Скорее всего, Китай продолжит укреплять свои позиции в рамках ВТО. Китайскому руководству также стоило бы сосредоточить свое внимание на сохранении глобальной системы, основанной на правилах, особенно когда США демонстрируют систематическое презрение к данной системе.

Federal Bureau of Investigation Роберт Мюллер

Китайское руководство уже осознало то, что в американской политике по отношению к КНР произошел глубокий сдвиг, однако Пекин по-прежнему не понимает, какую именно конечную форму примет новая американская стратегия, учитывая возможные последствия расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, а также возможность того, что в 2020 году к власти придет новый президент, который мог бы изменить американскую стратегию в отношении КНР. Поэтому Пекин не уверен в том, что фундаментальное изменение его стратегии может быть оправдано в будущем.